Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области
Как передает РИА, самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений нет. Как уточняет телеграм-канал 112, летчики успели катапультироваться. Сообщается также, что перед падением машина загорелась в воздухе. Истребитель упал в лесном массиве. Двое летчиков уже эвакуированы поисково-спасательной службой, их жизни ничто не угрожает.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 17:11
После сбитого , братьями по разуму сирийцами -идиотами российского ИЛа , вова сказал, что россия скоро предпримет шаги, о которых все сразу узнают- теперь понятно.
traxau_okurka 19 сентября 2018 | 17:14
igorrrpadlowitchs: Всё сыплется, всё рушится, всё ломается. Стабильность путинского правления.
kottigr1 19 сентября 2018 | 17:16
igorrrpadlowitchs: Моссад.. ? Снова гадят на честное имя гения российской современности.. ?
pantv6666 19 сентября 2018 | 17:17
Евреи - Адназначно!!!!!!!!!!!!!!
piter_ug 19 сентября 2018 | 17:19
Летел на Воронеж и не дотянул?
ihor_syvoryj 19 сентября 2018 | 17:25
"Шо... ОПЯТЬ!?"
Это всё происки израильской военщины...
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:55
Думаю это дело рук госдепа, англосаксов и антироссийской либеральной оппозиции
venmud 19 сентября 2018 | 18:05
unprejudiced: Да, это Ксюше остренького и солененького захотелось.
xuato 19 сентября 2018 | 18:12
Чай не из Саваслейки ли летел 31 голубок ?