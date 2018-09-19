Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке...

Решение принято областной радой и подразумевает введение моратория на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта на территории региона. Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает самые нелепые формы, — признал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

Львовские депутаты готовят обращение к Верховной раде с предложением распространить эту норму на всю Украину.