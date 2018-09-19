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Эксклюзив Эха 17:03, 19 сентября 2018

Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке

Решение принято областной радой и подразумевает введение моратория на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта на территории региона. Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает самые нелепые формы, — признал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

Львовские депутаты готовят обращение к Верховной раде с предложением распространить эту норму на всю Украину.

Комментарии

49

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kryimzdick 19 сентября 2018 | 17:06

Это решение приняли депутаты, значит, такова воля избирателей. В Украине демократия, это не Россия.

danko_durka 19 сентября 2018 | 17:10

kryimzdick: козодои коклы. Гже бабка данко1 спец по русскому языку? А коклядский я не знаю. Чебургена.

danko_durka 19 сентября 2018 | 17:13

kryimzdick: а на английском можно? А то дядя американец пожурит и заставит язык Параши вытянуть из его зандницы.

dwon 19 сентября 2018 | 17:20

danko_durka: Ну если там избиратели такие же как эти идиоты, то вы меня извините, конечно. А чего им надо-то? Крым и Донбасс для Галичины вообще никаким боком.

danko_durka 19 сентября 2018 | 17:22

dwon: а тот кто не выучил великую кокланскую мову придется на английском балакать.

rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 17:29

Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке...

Чем хуже, тем лучше.

timwlad89 19 сентября 2018 | 17:46

dwon: Ну если там избиратели такие же как эти идиоты, то вы меня извините, конечно. А чего им надо-то? Крым и Донбасс для Галичины вообще никаким боком.
-------------
«Новоросс. info» - Львовская область Украины многократно увеличила количество закупаемых в РФ товаров. Об этом заявил лидер неонацистской партии «Свобода» Андрей Тягнибок.

«Я вернулся со Львовщины — моей Родины. А вы знаете, что согласно данным Главного управления статистики Львовской области импорт российских товаров за последних 6 месяцев во Львовскую область вырос на 609%. Вы хотите войну закончить?! Патриотический Львов! На 609% увеличен импорт российских товаров! И покупают же их», — посетовал Тягныбок.

«Все, конечно, плачут, молятся из-за гибели наших героев на войне. Так никогда это не закончится!» — подчеркнул нацистский вожак.
И Так,как том кино,значит нашли бандеровцы по какому поводу грабить будут.

nf5096004 19 сентября 2018 | 18:03

dwon: вообще-то это одно государство.

minerr 19 сентября 2018 | 17:10

kryimzdick: Ну теперь заживут.
Им, кстати, не далеко осталось до былой польской демократии - до 1939-го года в автобусах Лемберга висели объявления "Пассажирам с собаками и украинцам вход через заднюю дверь".

kit07_12 19 сентября 2018 | 17:13

minerr: Як жеж так, нам Мотя Ганапольский обяснял, шо вна Украине никто не притесняет русский язык, це кремлевская пропаганда

justlooking 19 сентября 2018 | 17:40

kit07_12: Я не могу в киевской школе добиться того, чтобы мои дети НЕ УЧИЛИ русский язык. У них в итоге 4 языка, это ненормально, невозможно успеть сделать все д/з, но отказаться от русского мы не можем, поскольку это "не толерантно".

neon001 19 сентября 2018 | 17:59

kit07_12: очень сильно притесняют. вот даже чувака из канады с киркой притеснило жостко

kottigr1 19 сентября 2018 | 17:18

minerr: Сочиняете... Неужели в Польше 1939-го года на автобусах писали на русском языке ?

pantv6666 19 сентября 2018 | 17:19

minerr: Так и так уже за рубль только по морде дают. Даже китайцы.

alexsokoll 19 сентября 2018 | 17:11

kryimzdick:

Пусть организовывают ЛНР и отделяются от Украины, потому что в осиальных регионах мало кто знает правила коверканья русского, которые считаются украинским языком.

blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 17:16

Всё правильно.
Дикий край с дикарями-бандеровцами, деградируя, отказывается от достижения цивилизации и эволюции человека - отказывается от языка.
Следующим шагом - отказ от письменности.

Ну, а далее.. ;-)) ... далее все мы знаем что будет - джунгли населенные уукающими, волосатыми, грязными, вонючими человекоподобными обезьянами-бандерлогами.

Задача заокеанских хозяев б/украины - почти выполнена ! ;-)

justlooking 19 сентября 2018 | 17:49

blinorozhiy_chmo: Мои дети свободно говорят на украинском, английском и немецком языке. Но я не хочу, чтобы они учили русский. И поэтому мы дичаем и деградируем. Большинство русских детей, кроме русского, языков не знают, но, по Вашему мнению, к цивилизации значительно ближе.

sg100 19 сентября 2018 | 17:55

justlooking:
Должны же они будут как то сообщить господину что туалет помыт )))

justlooking 19 сентября 2018 | 18:12

sg100: Смешно получилось. У меня туалет чистит уроженка Сибири. Кстати, очень милая женщина. Правда, пьющая.

minerr 19 сентября 2018 | 18:00

justlooking: Походу, ниже тебя вряд ли возможно деградировать. И жалко мне твоих детей, если они будут читать Булгакова, Достоевского, Гоголя, Пушкина не в оригинале, а в переводе на украинский. Хотя возможно им и речей Порошенко достаточно для чтения.

justlooking 19 сентября 2018 | 18:07

minerr: Ну Вы же не можете прочитать в оригинале " Енеїду" Котляревського, "Кобзар" Шевченко или "Тіні забутих предків" Коцюбинського, либо же "Захар Беркут" Франка. И ничего, живы. И украинский язык не учите.

timwlad89 19 сентября 2018 | 17:41

kryimzdick: Это решение приняли депутаты, значит, такова воля избирателей. В Украине демократия, это не Россия.
--------------
Это означает,что опять грабить будут создавая каждый раз новый повод для этого.

orlov_a_v 19 сентября 2018 | 18:02

kryimzdick: В консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта и просят не сообщать об этом властям. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на источник. Рушится Руина.)))

korikov 19 сентября 2018 | 18:11

kryimzdick:
7 тыс. гривен за тыс. кубометров газа народу кажется мало, а потому он через своих избранных договорился и дальше повышать тарифы на газ.
Народ - демократ однако, не то, что у нас в России.

gригорьич 19 сентября 2018 | 17:06

Угу. И распяли ритуального снегиря

rihard 19 сентября 2018 | 17:09

Украинский аналог Госдумы

yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:10

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

mosser 19 сентября 2018 | 17:17

yulya_tsikinna: Собянин это ты? Аль Ликсутов

ramses333 19 сентября 2018 | 17:11

Это зря. Русские песни никогда не мешали мне с симпатием и пониманием относиться к Украине. "Культурный продукт" вненационален, он о человеке, о его душе.

mosser 19 сентября 2018 | 17:14

Выгнать всех хохлов во Львов! Пусть там песни поют.

estamp 19 сентября 2018 | 17:15

и подразумевает введение моратория на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта 
---
Т.е. русскоязычный культурный продукт остается только для частного использования?
Для публичного использования предлагается украиноязычный бескультурный продукт?

dwon 19 сентября 2018 | 17:18

Вообще-то русский язык и Россия несколько разные субстанции. Более того Россия и Путин это тоже несколько разные понятия. А вот львовская Рады и идиоты это понятия тождественные.

pantv6666 19 сентября 2018 | 17:23

Не ндравица трольчатинам новина. Ох Не нравится. Годзе сэрца жалем рвацi. Ватаны, вас и так по всему миру уже сцаными тряпками гоняют. На Олимрпиаду даже флаг не дали привезти.

danko_durka 19 сентября 2018 | 17:25

pantv6666: а тебе нравиться, кокломрась? Чего по русский балакаешь? Не ошибся адресом? Иди пой на рыдну Краину.

unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:25

Неизбежное повышение. На образовании 404 (некогда Украина), по требованию МВФ значительно повышаются цены на газ.
СМИ сообщают, что повышение цены составит 23,5%. Если сейчас один кубометр газа стоит 6,96 гривен, то уже с октября его стоимость может равняться 8,6 гривнам.

И это будет не последнее повышение – весной цены вырастут еще.

По оценкам экспертов, в таком случае с началом отопительного сезона расходы на отопление и горячую воду вырастут в среднем на 15-18%.

Например, за отопление однокомнатной киевской квартиры площадью 40 квадратных метров вместо 1200 гривен придется заплатить 1500 гривен (4500 рублей). Это приблизительный расчет, более конкретные цифры будут зависеть от наличия/отсутствия счетчика и утвержденных ставок.

Видимо для отвлечения укров от чудовищного повышения цен на газ выпустили эту мульку с русским языком. Кстати я в Нижнем Тагиле за трешку за отопление плачу 2000 максимум.

neon001 19 сентября 2018 | 18:12

unprejudiced: если в москве в среднем теплее, чем в тагиле, а цена в москве такая же за отопление, то значит примерно 1\3 граждан за тебя платит.

vpu2011 19 сентября 2018 | 17:29

Правильно. Русский язык агрессивно занимает любую схожую языковую среду, особенность носителей.

danko_durka 19 сентября 2018 | 17:32

vpu2011: тебя занял?

vpu2011 19 сентября 2018 | 17:41

11.80

malinskii 19 сентября 2018 | 17:33

"Отречемся от русского мира....."

za_stalina 19 сентября 2018 | 17:37

Хочется послушать лиц правозащитной кхм ориентации. Ну я готов.

sg100 19 сентября 2018 | 17:37

Блять, а подскажите украиноязычное кульиурное наследие. ЗА свою статысячную историю древние шумеры оставили в настледство мировой культуре вирши Шевченко (прозу запутинец на русском писал) да селянские песенки.. Флаг австрийский, гимн польский, язык - искаженный русский, искусственно ополяченный, мозги куринные (извините куры).. Вполне самодостаточное племя...

delovoy_podolsk 19 сентября 2018 | 17:37

Россияне думали, что они в состоянии заставить себя любить при помощи военной мощи? Получается?.. Подумать только, Украина! Киев - мать городов русских! Львов начал это вытравление, можно ожидать развития... Может побомбить, а вдруг любовь нечаянно нагрянет?

imellendorf 19 сентября 2018 | 17:41

Я понимаю почему многих в рф интересует , " а что там у хохлов ?". Видимо приятно осознавать , что рядом живут те , кто еще дурнее тебя ).

boruzele 19 сентября 2018 | 17:46

А можно на Красной площади в Москве пустить украинские песни?

za_stalina 19 сентября 2018 | 17:51

boruzele: за украинские песни ничего не будет

sg100 19 сентября 2018 | 17:58

boruzele:
Не знаю зачем эот нужно делать на Красной площади, но на Ретро-ФМ постоянно включают "Червону руту", "Вы шумите, шумите", "Косил Ясь колючину"

sergo13 19 сентября 2018 | 17:57

А в РФ врать - как дышать! )))
Вообщето это касается культурно-массовых мероприятий, концерты и т п.
А горланить с балкона или на площади, разговаривать и т п, ты можеш на любом языке мира - в этом никто не ограничивает.

Поэтому назову Шария ЛГУНОМ! Публичное исполнение и культурно-массовое мероприятие 2 большие разницы - как говорят в Одессе))))))

za_stalina 19 сентября 2018 | 18:04

sergo13: Речь идет о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

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