Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке
Решение принято областной радой и подразумевает введение моратория на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта на территории региона. Негативное отношение к России на Украине зачастую приобретает самые нелепые формы, — признал в эфире «Эха Москвы» украинский видеоблогер Анатолий Шарий.
Львовские депутаты готовят обращение к Верховной раде с предложением распространить эту норму на всю Украину.
Комментарии49
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kryimzdick 19 сентября 2018 | 17:06
Это решение приняли депутаты, значит, такова воля избирателей. В Украине демократия, это не Россия.
danko_durka 19 сентября 2018 | 17:10
kryimzdick: козодои коклы. Гже бабка данко1 спец по русскому языку? А коклядский я не знаю. Чебургена.
danko_durka 19 сентября 2018 | 17:13
kryimzdick: а на английском можно? А то дядя американец пожурит и заставит язык Параши вытянуть из его зандницы.
dwon 19 сентября 2018 | 17:20
danko_durka: Ну если там избиратели такие же как эти идиоты, то вы меня извините, конечно. А чего им надо-то? Крым и Донбасс для Галичины вообще никаким боком.
danko_durka 19 сентября 2018 | 17:22
dwon: а тот кто не выучил великую кокланскую мову придется на английском балакать.
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 17:29
Во Львовской области запретили публично исполнять песни на русском языке...
Чем хуже, тем лучше.
timwlad89 19 сентября 2018 | 17:46
dwon: Ну если там избиратели такие же как эти идиоты, то вы меня извините, конечно. А чего им надо-то? Крым и Донбасс для Галичины вообще никаким боком.
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«Новоросс. info» - Львовская область Украины многократно увеличила количество закупаемых в РФ товаров. Об этом заявил лидер неонацистской партии «Свобода» Андрей Тягнибок.
«Я вернулся со Львовщины — моей Родины. А вы знаете, что согласно данным Главного управления статистики Львовской области импорт российских товаров за последних 6 месяцев во Львовскую область вырос на 609%. Вы хотите войну закончить?! Патриотический Львов! На 609% увеличен импорт российских товаров! И покупают же их», — посетовал Тягныбок.
«Все, конечно, плачут, молятся из-за гибели наших героев на войне. Так никогда это не закончится!» — подчеркнул нацистский вожак.
И Так,как том кино,значит нашли бандеровцы по какому поводу грабить будут.
nf5096004 19 сентября 2018 | 18:03
dwon: вообще-то это одно государство.
minerr 19 сентября 2018 | 17:10
kryimzdick: Ну теперь заживут.
Им, кстати, не далеко осталось до былой польской демократии - до 1939-го года в автобусах Лемберга висели объявления "Пассажирам с собаками и украинцам вход через заднюю дверь".
kit07_12 19 сентября 2018 | 17:13
minerr: Як жеж так, нам Мотя Ганапольский обяснял, шо вна Украине никто не притесняет русский язык, це кремлевская пропаганда
justlooking 19 сентября 2018 | 17:40
kit07_12: Я не могу в киевской школе добиться того, чтобы мои дети НЕ УЧИЛИ русский язык. У них в итоге 4 языка, это ненормально, невозможно успеть сделать все д/з, но отказаться от русского мы не можем, поскольку это "не толерантно".
neon001 19 сентября 2018 | 17:59
kit07_12: очень сильно притесняют. вот даже чувака из канады с киркой притеснило жостко
kottigr1 19 сентября 2018 | 17:18
minerr: Сочиняете... Неужели в Польше 1939-го года на автобусах писали на русском языке ?
pantv6666 19 сентября 2018 | 17:19
minerr: Так и так уже за рубль только по морде дают. Даже китайцы.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 17:11
kryimzdick:
Пусть организовывают ЛНР и отделяются от Украины, потому что в осиальных регионах мало кто знает правила коверканья русского, которые считаются украинским языком.
blinorozhiy_chmo 19 сентября 2018 | 17:16
Всё правильно.
Дикий край с дикарями-бандеровцами, деградируя, отказывается от достижения цивилизации и эволюции человека - отказывается от языка.
Следующим шагом - отказ от письменности.
Ну, а далее.. ;-)) ... далее все мы знаем что будет - джунгли населенные уукающими, волосатыми, грязными, вонючими человекоподобными обезьянами-бандерлогами.
Задача заокеанских хозяев б/украины - почти выполнена ! ;-)
justlooking 19 сентября 2018 | 17:49
blinorozhiy_chmo: Мои дети свободно говорят на украинском, английском и немецком языке. Но я не хочу, чтобы они учили русский. И поэтому мы дичаем и деградируем. Большинство русских детей, кроме русского, языков не знают, но, по Вашему мнению, к цивилизации значительно ближе.
sg100 19 сентября 2018 | 17:55
justlooking:
Должны же они будут как то сообщить господину что туалет помыт )))
justlooking 19 сентября 2018 | 18:12
sg100: Смешно получилось. У меня туалет чистит уроженка Сибири. Кстати, очень милая женщина. Правда, пьющая.
minerr 19 сентября 2018 | 18:00
justlooking: Походу, ниже тебя вряд ли возможно деградировать. И жалко мне твоих детей, если они будут читать Булгакова, Достоевского, Гоголя, Пушкина не в оригинале, а в переводе на украинский. Хотя возможно им и речей Порошенко достаточно для чтения.
justlooking 19 сентября 2018 | 18:07
minerr: Ну Вы же не можете прочитать в оригинале " Енеїду" Котляревського, "Кобзар" Шевченко или "Тіні забутих предків" Коцюбинського, либо же "Захар Беркут" Франка. И ничего, живы. И украинский язык не учите.
timwlad89 19 сентября 2018 | 17:41
kryimzdick: Это решение приняли депутаты, значит, такова воля избирателей. В Украине демократия, это не Россия.
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Это означает,что опять грабить будут создавая каждый раз новый повод для этого.
orlov_a_v 19 сентября 2018 | 18:02
kryimzdick: В консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта и просят не сообщать об этом властям. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на источник. Рушится Руина.)))
korikov 19 сентября 2018 | 18:11
kryimzdick:
7 тыс. гривен за тыс. кубометров газа народу кажется мало, а потому он через своих избранных договорился и дальше повышать тарифы на газ.
Народ - демократ однако, не то, что у нас в России.
gригорьич 19 сентября 2018 | 17:06
Угу. И распяли ритуального снегиря
rihard 19 сентября 2018 | 17:09
Украинский аналог Госдумы
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:10
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mosser 19 сентября 2018 | 17:17
yulya_tsikinna: Собянин это ты? Аль Ликсутов
ramses333 19 сентября 2018 | 17:11
Это зря. Русские песни никогда не мешали мне с симпатием и пониманием относиться к Украине. "Культурный продукт" вненационален, он о человеке, о его душе.
mosser 19 сентября 2018 | 17:14
Выгнать всех хохлов во Львов! Пусть там песни поют.
estamp 19 сентября 2018 | 17:15
и подразумевает введение моратория на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта
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Т.е. русскоязычный культурный продукт остается только для частного использования?
Для публичного использования предлагается украиноязычный бескультурный продукт?
dwon 19 сентября 2018 | 17:18
Вообще-то русский язык и Россия несколько разные субстанции. Более того Россия и Путин это тоже несколько разные понятия. А вот львовская Рады и идиоты это понятия тождественные.
pantv6666 19 сентября 2018 | 17:23
Не ндравица трольчатинам новина. Ох Не нравится. Годзе сэрца жалем рвацi. Ватаны, вас и так по всему миру уже сцаными тряпками гоняют. На Олимрпиаду даже флаг не дали привезти.
danko_durka 19 сентября 2018 | 17:25
pantv6666: а тебе нравиться, кокломрась? Чего по русский балакаешь? Не ошибся адресом? Иди пой на рыдну Краину.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:25
Неизбежное повышение. На образовании 404 (некогда Украина), по требованию МВФ значительно повышаются цены на газ.
СМИ сообщают, что повышение цены составит 23,5%. Если сейчас один кубометр газа стоит 6,96 гривен, то уже с октября его стоимость может равняться 8,6 гривнам.
И это будет не последнее повышение – весной цены вырастут еще.
По оценкам экспертов, в таком случае с началом отопительного сезона расходы на отопление и горячую воду вырастут в среднем на 15-18%.
Например, за отопление однокомнатной киевской квартиры площадью 40 квадратных метров вместо 1200 гривен придется заплатить 1500 гривен (4500 рублей). Это приблизительный расчет, более конкретные цифры будут зависеть от наличия/отсутствия счетчика и утвержденных ставок.
Видимо для отвлечения укров от чудовищного повышения цен на газ выпустили эту мульку с русским языком. Кстати я в Нижнем Тагиле за трешку за отопление плачу 2000 максимум.
neon001 19 сентября 2018 | 18:12
unprejudiced: если в москве в среднем теплее, чем в тагиле, а цена в москве такая же за отопление, то значит примерно 1\3 граждан за тебя платит.
vpu2011 19 сентября 2018 | 17:29
Правильно. Русский язык агрессивно занимает любую схожую языковую среду, особенность носителей.
danko_durka 19 сентября 2018 | 17:32
vpu2011: тебя занял?
vpu2011 19 сентября 2018 | 17:41
11.80
malinskii 19 сентября 2018 | 17:33
"Отречемся от русского мира....."
za_stalina 19 сентября 2018 | 17:37
Хочется послушать лиц правозащитной кхм ориентации. Ну я готов.
sg100 19 сентября 2018 | 17:37
Блять, а подскажите украиноязычное кульиурное наследие. ЗА свою статысячную историю древние шумеры оставили в настледство мировой культуре вирши Шевченко (прозу запутинец на русском писал) да селянские песенки.. Флаг австрийский, гимн польский, язык - искаженный русский, искусственно ополяченный, мозги куринные (извините куры).. Вполне самодостаточное племя...
delovoy_podolsk 19 сентября 2018 | 17:37
Россияне думали, что они в состоянии заставить себя любить при помощи военной мощи? Получается?.. Подумать только, Украина! Киев - мать городов русских! Львов начал это вытравление, можно ожидать развития... Может побомбить, а вдруг любовь нечаянно нагрянет?
imellendorf 19 сентября 2018 | 17:41
Я понимаю почему многих в рф интересует , " а что там у хохлов ?". Видимо приятно осознавать , что рядом живут те , кто еще дурнее тебя ).
boruzele 19 сентября 2018 | 17:46
А можно на Красной площади в Москве пустить украинские песни?
za_stalina 19 сентября 2018 | 17:51
boruzele: за украинские песни ничего не будет
sg100 19 сентября 2018 | 17:58
boruzele:
Не знаю зачем эот нужно делать на Красной площади, но на Ретро-ФМ постоянно включают "Червону руту", "Вы шумите, шумите", "Косил Ясь колючину"
sergo13 19 сентября 2018 | 17:57
А в РФ врать - как дышать! )))
Вообщето это касается культурно-массовых мероприятий, концерты и т п.
А горланить с балкона или на площади, разговаривать и т п, ты можеш на любом языке мира - в этом никто не ограничивает.
Поэтому назову Шария ЛГУНОМ! Публичное исполнение и культурно-массовое мероприятие 2 большие разницы - как говорят в Одессе))))))
za_stalina 19 сентября 2018 | 18:04
sergo13: Речь идет о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.