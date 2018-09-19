Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве Москвы

В частности, заместителем мэра по вопросам социальной политики была назначена Анастасия Ракова, которая ранее возглавляла аппарат Собянина.

Назначение Раковой стало самым громким в череде кадровых перемен в московском правительстве. По данным источников портала «Медуза» в мэрии, таким образом соратница Собянина расширяет свою компетенцию, чтобы в будущем претендовать на работу в федеральном правительстве.

Новым главой аппарата вместо Раковой стала Наталья Сергунина, которая ранее работала заместителем мэра по экономической политике. В ее ведении окажутся культура, туризм, развитие предпринимательства, а также работа многофункциональных центров и департамента инновационных технологий.

Лишился своей должности заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. По данным «Медузы», он может возглавить НИИ имени Склифосовского, но официально о его планах не сообщается.

Четверо других заместителей Собянина – Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов – сохранили свои позиции. Экс-глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов стал заместителем по экономике.

Накануне в «Зарядье» прошла инаугурация Сергея Собянина на должность мэра Москвы. На выборах он получил около 70 процентов голосов.