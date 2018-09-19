Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в правительстве Москвы
В частности, заместителем мэра по вопросам социальной политики была назначена Анастасия Ракова, которая ранее возглавляла аппарат Собянина.
Назначение Раковой стало самым громким в череде кадровых перемен в московском правительстве. По данным источников портала «Медуза» в мэрии, таким образом соратница Собянина расширяет свою компетенцию, чтобы в будущем претендовать на работу в федеральном правительстве.
Новым главой аппарата вместо Раковой стала Наталья Сергунина, которая ранее работала заместителем мэра по экономической политике. В ее ведении окажутся культура, туризм, развитие предпринимательства, а также работа многофункциональных центров и департамента инновационных технологий.
Лишился своей должности заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. По данным «Медузы», он может возглавить НИИ имени Склифосовского, но официально о его планах не сообщается.
Четверо других заместителей Собянина – Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов – сохранили свои позиции. Экс-глава департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов стал заместителем по экономике.
Накануне в «Зарядье» прошла инаугурация Сергея Собянина на должность мэра Москвы. На выборах он получил около 70 процентов голосов.
Комментарии9
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lager23 19 сентября 2018 | 17:08
Четверо других заместителей Собянина – Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов – сохранили свои позиции
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Главная воровайка осталась на месте, это и есть путенская стабильность, а что может быть лучше? ... только Путен!
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
mosser 19 сентября 2018 | 17:12
А вова-вор. А сережа-оленевод
sokal123 19 сентября 2018 | 17:34
Сильные ходы делает -переставляет с места на место.
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 17:59
sokal123:
" В радостный московский хмурый день
пробежал по городу Олень -
и, крутя безмозглой головой,
врал, что легитимный он герой!"
(с) unknown
alex_melnikov Алексей Мельников 19 сентября 2018 | 17:39
Читали, читали )
"Та же отсобятина" - https://serpompo2018.livejournal.com/12552.html
nikita_troitsk 19 сентября 2018 | 17:45
За что такую свинью Склифосовскому?
curhatuy6 19 сентября 2018 | 17:51
У столичных, как бы помягче сказать, ну вы поняли, - рокировка:)))
bazilgu 19 сентября 2018 | 18:06
Давайте сравним. Валовый региональный продукт Москвы в 2015 году был 1,1 млр. руб. ВРП Калифорнии в том же году 2,5 млрд. долларов. Не рублей, долларов. В Калифорнии мэр, 1 помощник (не заместитель- помощник) и 14 глав агентств и отделов. В москве только 7 заместителей мэра+ целая свора министров и других наxальников. Может быть ВРП Калифорнии в десятки раз больше gjnjve, что калифорнийцам не приходится кормить такую свору дармоедов?. Но ведь москвичи выбрали этого мэра, который стал обвешивать себя целыми гирляндами замов, помов, министров, замов, помов замов и замов помов. Голосовали за Собянина? Голосовали за Едро? Голосовали за Путина? Не голосовали совсем? Ну и получите. Кушайте на здоровье!