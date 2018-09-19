Избирком Приморья завтра примет решение о судьбе результатов губернаторских выборов

Отменить результаты выборов рекомендовал российский Центризбирком. Глава ведомства Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИКе шокированы многочисленными нарушениями и пообещала расследование «без оглядки на личности». «Взяли и перечеркнули всю работу, такой удар под дых», — посетовала Памфилова.

Глава Центризбиркома даже расплакалась. В пресс-службе главы государства сообщили, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома о возможной отмене результатов выборов.