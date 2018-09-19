Избирком Приморья завтра примет решение о судьбе результатов губернаторских выборов
Отменить результаты выборов рекомендовал российский Центризбирком. Глава ведомства Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИКе шокированы многочисленными нарушениями и пообещала расследование «без оглядки на личности». «Взяли и перечеркнули всю работу, такой удар под дых», — посетовала Памфилова.
Глава Центризбиркома даже расплакалась. В пресс-службе главы государства сообщили, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома о возможной отмене результатов выборов.
Комментарии12
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ostapba 19 сентября 2018 | 17:03
А в чем вина фальсификаторов??
В том, что попались??
Даже??
alex362 19 сентября 2018 | 17:10
ostapba: Слишком уж нагло действовали - не по чину брали. Вот минобороны делать фальшивки разрешается, вождю нести пургу - тем более, а на местном уровне можно только привирать, причем более-менее правдоподобно. А они возомнили о себе, за что и поплатятся.
lion64__2 19 сентября 2018 | 17:03
Есть заверенные надлежащим порядком копии протоколов, по ним очень просто сделать подсчёт. Фальсификаторов следует судить за насильственный и бандитский захват власти.
ostapba 19 сентября 2018 | 17:09
lion64__2: .Есть заверенные надлежащим порядком копии протоколов??
....
Есть заверенные надлежащим порядком СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ копии протоколов,., и как по ним очень просто сделать подсчёт Фальсификаторов??
Даже??
neyexo 19 сентября 2018 | 17:11
lion64__2:
так цифры всегда не сходились, но никто не обращал внимания.
Только коммунисты бумажками трясли.
neyexo 19 сентября 2018 | 17:09
Просто пустили на самотек.
Виновных накажут и выборы пройдут как НАДО
neitral_n 19 сентября 2018 | 17:10
А они в пику Памфиловой возьмут, пересчитают всё честно и объявят Ищенко победителем! Дядя Зю обделается от страха и свалившейся ответственности...
polsan 19 сентября 2018 | 17:11
Плакать на людях Памфилова может, а добиться наказания фальсификаторов она не будет. На то она там и поставлена, чтобы правильно себя вести! Кто поверит её слёзкам?!
svetalana 19 сентября 2018 | 17:11
Плакса Памфилова, без стыда и совести.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 17:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
unprejudiced 19 сентября 2018 | 17:12
На мой экспертный взгляд, дабы избежать фальсификации выборов оппозицией, надо вообще отменить выборы губернатора Приморья и назначит его единоличным указом Президента. Так и бюджетные деньги будут сэкономлены.
croaker 19 сентября 2018 | 18:06
Тот же избирком в том же составе будет фальсифицировать и следующий тур выборов,но более грамотно. В этом им помогут кремлёвские специалисты.