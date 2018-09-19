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16:37, 19 сентября 2018

Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области

Как передает РИА, самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений нет. Как уточняет телеграм-канал 112, летчики успели катапультироваться. Сообщается также, что перед падением машина загорелась в воздухе. Истребитель упал в лесном массиве, организован поиск экипажа.

Комментарии

21

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hrenvam 19 сентября 2018 | 16:41

Не иначе - Израиль...

tvitov66 19 сентября 2018 | 16:44

hrenvam: блин, на чём теперь нацЛидер будет гиперзвуковой ракетой НАТЕ грозить? К 1994г производство было закончено ...

rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 16:47

Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области...

О, сейчас грязножопые херососы начнут спрашивать - это тоже Израиль виноват? Смотрите.

kottigr1 19 сентября 2018 | 16:52

rpmcmurphy: Почему же сразу Израиль ? Ведь есть ещё и Финляндия или Монголия.. Смотря что там ближе всего..

tvitov66 19 сентября 2018 | 16:55

kottigr1: если в кране нет воды виноваты всегда они самые - вне зависимости от географического положения, времени года и беременности ведущей Дом-2

tag188 19 сентября 2018 | 16:56

rpmcmurphy: О, сейчас грязножопые херососы начнут спрашивать - это тоже Израиль виноват? Смотрите.
===========
Так, нечего здесь оскорблять наших военных! Лучше скажи им это прямо в лицо!

igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 16:56

hrenvam: конечно Израиль! Путинские соколы находились под психилогическим гнётом неправомерных лействий израилетян, которые привели к сбитию российского самолёта . Ах да щабыл- сирийцами- но жто не так важно!

lager23 19 сентября 2018 | 16:43

Хороший истребитель, но старый... его Родина (СССР) уже умерла в прошлом столетии!

barssuk 19 сентября 2018 | 16:43

Еще одна птичка)

tag188 19 сентября 2018 | 16:43

Чем меньше у России останется подобных игрушек, тем лучше будет для всех, и в первую очередь для самой России.

arabtom 19 сентября 2018 | 16:44

Не, у нас классная военная техника - в Сирии своими силами сбили ИЛ-20, тут сам по себе МИГ-31 рухнул, ну еще и Кузя - убийца авианосцев..., пардон собственных самолетов.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:44

Хер с ней, с железкой-то этой. Главно люди живы.

gorga2 19 сентября 2018 | 16:45

Точняк, это Израиль! Опять они подставили

jamba 19 сентября 2018 | 16:48

Так, сколько от Нижнего до границы с Израелем? Бл..., где Коношенко, почему молчит, не обличает?;)

laif_hacker 19 сентября 2018 | 16:48

Ни дня без птичкопада. С стабильность - признак мастерства.

petrivanov 19 сентября 2018 | 16:50

Опять Израиль спровоцировал, или на этот раз госдеп с бандеровцами проявили себя?

pravdatut 19 сентября 2018 | 16:50

Череда случайностей. Но Гастелло давно упал.

gригорьич 19 сентября 2018 | 16:51

Сбили израильтяне украинской ракетой, запущенной с турецкого скотовоза . Кругом враги...

cipherman2 19 сентября 2018 | 16:52

Хомячкам:

15 марта 2018 года F/А-18 супер Хорнет ВМС США разбился в Мексиканском заливе, оба пилота погибли.

16 марта 2018 года американский военный вертолет (по разным данным СН-47 Chinook или НH-60 Black Hawk, ред.) разбился в Ираке, погибли восемь военнослужащих.

3 апреля 2018 года истребитель США AV-8B Harrier разбился в Джибути, пилот госпитализирован.

4 апреля 2018 года В районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 ВВС США, пилот погиб.

4 апреля 2018 года на юге штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет CH-53E Super Stallion жертвами крушения стали четыре члена экипажа

6 апреля 2018 года самолёт WG F-22 на аэродроме Tyndall 673-й авиабазы ВВС США, во Флориде совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателей.

13 апреля 2018 года самолёт F-22 авиабазы «Elmendorf-Richardson» потерпел крушение на взлёте из-за отказа двигателей

24 апреля 2018 года истребитель пятого поколения F-35 ВВС США совершил во вторник аварийную посадку на юго-западе Японии.

24 апреля 2018 года истребитель F-16 потерпел крушение во время тренировочного полета на юго-западе США

chichanik 19 сентября 2018 | 16:53

Нижегородской области
Хм ... это,вроде,вне зоны сирийской ПВО ...
Чтоб они были здоровы

askol2016 19 сентября 2018 | 16:53

Меньше самолетов у России - крепче мир во всем мире!

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