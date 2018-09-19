Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области
Как передает РИА, самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений нет. Как уточняет телеграм-канал 112, летчики успели катапультироваться. Сообщается также, что перед падением машина загорелась в воздухе. Истребитель упал в лесном массиве, организован поиск экипажа.
Комментарии21
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hrenvam 19 сентября 2018 | 16:41
Не иначе - Израиль...
tvitov66 19 сентября 2018 | 16:44
hrenvam: блин, на чём теперь нацЛидер будет гиперзвуковой ракетой НАТЕ грозить? К 1994г производство было закончено ...
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 16:47
Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области...
О, сейчас грязножопые херососы начнут спрашивать - это тоже Израиль виноват? Смотрите.
kottigr1 19 сентября 2018 | 16:52
rpmcmurphy: Почему же сразу Израиль ? Ведь есть ещё и Финляндия или Монголия.. Смотря что там ближе всего..
tvitov66 19 сентября 2018 | 16:55
kottigr1: если в кране нет воды виноваты всегда они самые - вне зависимости от географического положения, времени года и беременности ведущей Дом-2
tag188 19 сентября 2018 | 16:56
rpmcmurphy: О, сейчас грязножопые херососы начнут спрашивать - это тоже Израиль виноват? Смотрите.
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Так, нечего здесь оскорблять наших военных! Лучше скажи им это прямо в лицо!
igorrrpadlowitchs 19 сентября 2018 | 16:56
hrenvam: конечно Израиль! Путинские соколы находились под психилогическим гнётом неправомерных лействий израилетян, которые привели к сбитию российского самолёта . Ах да щабыл- сирийцами- но жто не так важно!
lager23 19 сентября 2018 | 16:43
Хороший истребитель, но старый... его Родина (СССР) уже умерла в прошлом столетии!
barssuk 19 сентября 2018 | 16:43
Еще одна птичка)
tag188 19 сентября 2018 | 16:43
Чем меньше у России останется подобных игрушек, тем лучше будет для всех, и в первую очередь для самой России.
arabtom 19 сентября 2018 | 16:44
Не, у нас классная военная техника - в Сирии своими силами сбили ИЛ-20, тут сам по себе МИГ-31 рухнул, ну еще и Кузя - убийца авианосцев..., пардон собственных самолетов.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:44
Хер с ней, с железкой-то этой. Главно люди живы.
gorga2 19 сентября 2018 | 16:45
Точняк, это Израиль! Опять они подставили
jamba 19 сентября 2018 | 16:48
Так, сколько от Нижнего до границы с Израелем? Бл..., где Коношенко, почему молчит, не обличает?;)
laif_hacker 19 сентября 2018 | 16:48
Ни дня без птичкопада. С стабильность - признак мастерства.
petrivanov 19 сентября 2018 | 16:50
Опять Израиль спровоцировал, или на этот раз госдеп с бандеровцами проявили себя?
pravdatut 19 сентября 2018 | 16:50
Череда случайностей. Но Гастелло давно упал.
gригорьич 19 сентября 2018 | 16:51
Сбили израильтяне украинской ракетой, запущенной с турецкого скотовоза . Кругом враги...
cipherman2 19 сентября 2018 | 16:52
Хомячкам:
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chichanik 19 сентября 2018 | 16:53
Нижегородской области
Хм ... это,вроде,вне зоны сирийской ПВО ...
Чтоб они были здоровы
askol2016 19 сентября 2018 | 16:53
Меньше самолетов у России - крепче мир во всем мире!