Истребитель Миг-31 разбился в Нижегородской области...

Как передает РИА, самолет выполнял полет без боекомплекта, на земле разрушений нет. Как уточняет телеграм-канал 112, летчики успели катапультироваться. Сообщается также, что перед падением машина загорелась в воздухе. Истребитель упал в лесном массиве, организован поиск экипажа.