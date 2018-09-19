Ксении Собчак ждет второго ребенка
Об этом сообщает портал Super, со ссылкой на менеджера телеведущей Кирилла Суханова. По его словам, журналистка сейчас находится на раннем сроке беременности.
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Об этом сообщает портал Super, со ссылкой на менеджера телеведущей Кирилла Суханова. По его словам, журналистка сейчас находится на раннем сроке беременности.
Комментарии7
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
x_signal 19 сентября 2018 | 16:41
Как-то пофиг.
homermp 19 сентября 2018 | 16:42
Это очень важная новость. Жизнь в стране прямо перевернется.
volodyav 19 сентября 2018 | 16:48
Ну прямо как в Великобритании живем блин
ed10075 19 сентября 2018 | 16:51
Хорошее дело затеяла.
Лишь бы в политику больше не лезла, не "отрабатывала" свои долги перед крестным и нянькой.
jamba 19 сентября 2018 | 16:51
Слышь, редакция, а редакция! Ваще то, есть такое понятие, как "типология СМИ"! Проще говоря, эта новость для более насыщенного "желтого"! Вы, конечно же, тоже пожелтели изрядно, но надо, надо держаться!;)))))))))))))))))))
dominator13 19 сентября 2018 | 16:54
в Томске в говне поплавала и залетела, лошадь!