Папа римский Франциск назвал секс и сексуальность «даром божьим, а не табу»

Выступая на встрече с молодёжью Франции, понтифик сказал, что страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Одновременно он осудил сексуальность для развлечения и порноиндустрию. Официально католическая церковь осуждает секс вне брака и выступает против средств контрацепции.