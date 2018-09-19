Папа римский Франциск назвал секс и сексуальность «даром божьим, а не табу»
Выступая на встрече с молодёжью Франции, понтифик сказал, что страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Одновременно он осудил сексуальность для развлечения и порноиндустрию. Официально католическая церковь осуждает секс вне брака и выступает против средств контрацепции.
Комментарии4
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gordy 19 сентября 2018 | 16:34
Ну почему он не президент РФ?
osj99 19 сентября 2018 | 16:44
gordy: а наш патриарх рассказывает, что люди слишком много о себе мнят и воздержание - единственный путь молодежи. Блин, как будто в разных веках и на разных планетах все происходит
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
delovoy_podolsk 19 сентября 2018 | 16:52
Слова Папы правильные, но каждый их поймёт по-своему. Такими короткими фразами он только запутывает мозги людям. На эту тему надо писать трактат, с комментариями к каждому смысловому посылу, иначе будет как всегда...