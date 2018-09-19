"Концерн «Калашников» снял водометы с автомобилей спецназначения «Стена»".

Как передает Интерфакс, испытания выявили, что водомет оказался травмоопасным. Вобще, Росгвардия к концу года получит до 10 комплексов «Стена» для защиты бойцов ОМОНа от людской толпы. Комплекс сделан на базе грузовика «Камаз». На его стеклах — металлические решетки, а кузов обшит листами металла. При необходимости он за три минуты превращается в заграждение шириной 7,5 метров. Несколько таких машин могут полностью перекрыть любую российскую улицу.