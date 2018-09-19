Концерн «Калашников» снял водометы с автомобилей спецназначения «Стена»
Как передает Интерфакс, испытания выявили, что водомет оказался травмоопасным. Вобще, Росгвардия к концу года получит до 10 комплексов «Стена» для защиты бойцов ОМОНа от людской толпы. Комплекс сделан на базе грузовика «Камаз». На его стеклах — металлические решетки, а кузов обшит листами металла. При необходимости он за три минуты превращается в заграждение шириной 7,5 метров. Несколько таких машин могут полностью перекрыть любую российскую улицу.
Комментарии14
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allasc 19 сентября 2018 | 16:35
народ еще не получал по заднице????? ну ниче скоро
tvitov66 19 сентября 2018 | 16:40
allasc: в кровавое воскресение получил, а потом в октябре 17-го дал такую сдачу ... что стало потом с теми полицаями и убивцами? Но уроки истории лишь доказывает что никто не учит уроков истории ...
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
rihard 19 сентября 2018 | 16:37
Спасибо за отказ от водометов, от благодарности аж рыдать хочется! А что если толпатакую машинку захватит?Ее ведь и в другую сторону развернуть можно!
kazlevich1949 19 сентября 2018 | 16:37
Что? у "дятла" Рогозина и водомёты с дырками... в разные стороны водомёты, пардон, "писают", как при "очумелой" простате?!
sedoff 19 сентября 2018 | 16:38
Так, может, не надо им, бойцам этим, туда, где толпа то? И защищать их не надо будет.)))
arabtom 19 сентября 2018 | 16:39
Радует только то, что на базе Камаза - значит никуда эта "Стена" приехать не сможет)))
russky77 19 сентября 2018 | 16:39
На зиму сняли. Чтобы баки не разморозило. Антифризом дороговато народ поливать
lager23 19 сентября 2018 | 16:39
Спасибо Путену за это!
А, гробы лакированные разных оттенков можно получать от государства бесплатно при вручении паспорта РФ гражданину, господин През, или лучше подождать до предпенсионного возраста с дополнительным вручением бесплатного похоронного набора?
ramses333 19 сентября 2018 | 16:45
"Концерн «Калашников» снял водометы с автомобилей спецназначения «Стена»".
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Акт высочайшего гуманизма и человеколюбия.
petrivanov 19 сентября 2018 | 16:48
С учётом закупок генералом Говновым капусты и одежды, 10 комплеков для защиты от толпы будет маловато...
oleg_andreevich 19 сентября 2018 | 16:50
Заменят на более гуманные огнеметы.
ed10075 19 сентября 2018 | 16:53
Сколько заботы о человеке видится в этой новости. Все для блага человека!
А человек этот сидит в Кремле за зубцами.
neitral_n 19 сентября 2018 | 16:57
Наверное, огнемёты поставил и " стену" переименовал в "дракон". огнедышащий! )))