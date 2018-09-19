Суд в Ярославле пересчитал срок заключения Евгению Макарову, которого избивали в колонии
В соответствии с новым законом, день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии. Таким образом, суд сократил наказание Макарову на два месяца. Он выйдет на свободу через десять рабочих дней — после того, как колония получит решение суда.
Комментарии3
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 16:38
Кто-нибудь понимает, зачем они записывают на видео пытки. Это из серии "компромат на члена банды" или "коллекция маньяка"?
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:42
Может ему ещё ввалить да и выпустить ?..