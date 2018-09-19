Избирком Приморья завтра примет решение о судьбе результатов губернаторских выборов
Отменить результаты выборов рекомендовал российский Центризбирком. Глава ведомства Элла Памфилова подчеркнула, что в ЦИКе шокированы многочисленными нарушениями и пообещала расследование «без оглядки на личности». «Взяли и перечеркнули всю работу, такой удар под дых», — посетовала Памфилова и расплакалась. В пресс-службе главы государства сообщили, что Кремль поддерживает позицию Центризбиркома о возможной отмене результатов выборов.
В КПРФ не согласны с идеей провести новые выборы в Приморье. В партии настаивают на фиксации результата по итогам обработки 97 проц. бюллетеней. Как заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, Призыв Эллы Памфиловой провести новые выборы в Приморском крае является признанием того, факта, что выборы были сфальсифицированы. Он отметил, что есть результаты голосования, в соответствии с которыми победа их кандидата Андрея Ищенко должна быть признана. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отставки Андрея Тарасенко с поста ВРИО губернатора Приморья и роспуска нарушивших нормы избиркомов. Впрочем, Зюганов сказал, что КПРФ будет принимать участие в новых выборах в Приморье в случае их проведения.
Комментарии3
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:38
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rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 16:52
Избирком Приморья завтра примет решение о судьбе результатов губернаторских выборов...
Чего там думать, я вообще приравнял бы вброс фальшивых бюллетеней к измене Родине и расстреливал за фальсификации. Отменяйте итоги выборов в Приморье, снимайте Андрюху Тарасенко с голосования и проводите новый плебисцит. ✌
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:48
Логика у тёти потрясающая.
1.Решение по итогам выборов в Приморье будет принято завтра
2.Я поддерживаю отмену результатов.
3.У меня есть поддержка президента.
И чего тут завтра?