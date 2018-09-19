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16:05, 19 сентября 2018

По данным ФМС нельзя определить, являются ли подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ

Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя расследование ресурсов The Insider и Bellingcat.

«В ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов. Слова генерала приводит «Интерфакс». По его утверждению, исходя из данных ФМС установить принадлежность человека к ГРУ невозможно.
Своим заявлением Зубов поставил под сомнение правдивость расследования ресурсов The Insider и Bellingcat. Ранее они опубликовали копии заявления о выдаче паспорта на имя Александра Петрова – одного из тех людей, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В журналистском расследовании говорится, что в базе ФМС Петров и его предполагаемый сообщник Руслан Боширов значатся как агенты ГРУ.
Москва категорически отрицает обвинения в отравлении. Представитель МИДа Мария Захарова назвала расследование дезинформацией.

Ранее Петров и Боширов дали интервью RT, в котором также отвергли обвинения в свой адрес. По их словам, в Солсбери они ездили посмотреть на знаменитый собор.

Комментарии

24

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platonnekafrin 19 сентября 2018 | 16:11

Понятно, что нельзя определить их принадлежность к разведке по данным подчиненного ей ведомства, но похожи они на разведчиков просто олигофренически.

idruker 19 сентября 2018 | 16:13

Ну вобщем, генерал прав. Если на объекте, который ходит, крякает, плавает и летает как утка не поставлена печать "утка", заверенная подписью съевшей ее лисы, то это конечно не утка.

pro_hanov 19 сентября 2018 | 16:25

idruker: Штирлица выдал лишь волочившийся за спиной парашют.

yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:42

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

kondrat_vlad 19 сентября 2018 | 16:49

yulya_tsikinna: Золотов блин... ты в Кремль в личку пиши, мы понимаем Путин не подымает трубку..

viktorova 19 сентября 2018 | 16:15

/По данным ФМС нельзя определить, являются ли подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ//

А разве кто-то утверждал, что из данных ФМС следует, что парочка служит именно в ГРУ?

Зубов дал очередной тупой комментарий.

splin2 19 сентября 2018 | 16:27

viktorova: По данным ФМС нельзя//

а по формуляру МО РФ можно доказать, что Боинг не сбивала установка Бук, прибывшая из Курска.)))

oldbobby 19 сентября 2018 | 16:51

viktorova: Ну хотя бы так.

borhudarov 19 сентября 2018 | 16:16

Само собой! Где написано, что они офицеры ГРУ? Не написано. Все свободны. Не доказано. Российская логика. всех судить по косвенным доказательствам, просто по тени, для своих требовать фото и видеофиксации. Класс

polsan 19 сентября 2018 | 16:16

Если чел или даже два, заявляют, что ездили смотреть на, как они выражаются, Солсберийский собор, значит они говорят правду! ))

avatar70 19 сентября 2018 | 16:19

Если они и были,то уже пенсионеры с размером пенсии как у музыкального работника из детского сада,это в лучшем случае,а могли живьём в крематорий отвезти..В ГРУ ребята серьёзные,эти же нарушили все международные законы поведения и работы агентуры за бугром.

zhrv 19 сентября 2018 | 16:26

- "исходя из данных ФМС установить принадлежность человека к ГРУ невозможно."

Конечно! А пометки "сведений не выдавать", они ставят чисто по своему выбору - эдакий "пендель" медведевскому распоряжению №2326-р

ostapba 19 сентября 2018 | 16:26

Так может они и не голубые??
А РОЗОВЫЕ!!!
Не трансвеститы же они?
А может и даже!!

fedor57 19 сентября 2018 | 16:28

По данным ФМС нельзя определить, являются ли они сотрудниками ГРУ, но можно с уверенностью сказать, что они силовики т.к. их данные засекречены. Т.е. слова Путина про "гражданских" уже ложь.

unprejudiced 19 сентября 2018 | 16:28

Дак все вменяемые сразу поняли что якобы расследования тех лживых конторок, получающих зп из британского правительства, полная брехня, а этих котов вообще пора привлечь к уголовной ответственности за ложь про малайзийский Боинг, который сбила киевская хунта. Ибо покрывать истинных преступников выдавая лживые расследования преступление.

snikkersnepper 19 сентября 2018 | 16:29

"Своим заявлением Зубов поставил под сомнение правдивость расследования ресурсов The Insider и Bellingcat."

Господи, с каким надрывом это написано.

remote456 19 сентября 2018 | 16:38

snikkersnepper: А главное, какие авторитеты разоблачают: Машка Захарова и Зубов.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:32

Самое главное доказательство непричастности РФ это мотив. Его не просто нет. Такое мероприятие даже вредно для репутации, тем более что на носу были ЧМ по футболу и выборы президента. А вот как это все было использовано Британией так это косвенно указывает на заинтересованную сторону.

chichanik 19 сентября 2018 | 16:47

abuvgrobu: иньересно получается - мотива нет, а шапка горит

delovoy_podolsk 19 сентября 2018 | 16:38

Разведчики они ГРУ или нет, гадать бессмысленно, тем более по внешним признакам, тем более по документам и базам данных. Если бы так можно было бы, то каждый чухан разоблачал разведчика на раз два. Поглядите на американцев, которые собирают базу данных ДНК, чтобы понять: человек из их среды или нет, или просто хорошо слившийся "со стеной" чужак? Путин этому сопротивляется, иначе вся сеть разведки сидящая как метастазы в США полетит ко всем чертям. Возьмут ДНК у ковбоя с ранчо, а он оказывается по ДНК один в один из современной деревни Старые Ягодицы Рязанской области! И телятину продаёт на рынке для прикрытия, а на самом деле 1 раз в неделю проезжает возле пустыни Невада и забирает близко к колючки грунт в термос.

ilsergei 19 сентября 2018 | 16:48

Уже отменили необходимость указания места работы при получении загранпаспорта,, вот здорово.

pavlovsky 19 сентября 2018 | 16:54

По данным ФМС можно определить то, что это какие-то странные паспорта, выданные не совсем так, как это делается в отношении обычного гражданина. Дальше, принимая во внимание детали и обстоятельства, все становится примерно ясно...

(комментарий скрыт)

kondrat_vlad 19 сентября 2018 | 16:56

Все настолько плохо у Путина, уже даже не смешно.

Величайший менеджер всех времен Владимир Путин привел страну к уровню Зимбабве. Все международные организации уже делят все что говорит Президент РФ на сто, потому что большей частью это все вранье. МО/МИД/ДУМА и все остальные просто не имеют больше никакого авторитета в мире.

Экономика в жопе.. тут все согласны
Разведка...там же
Воровство,кумовство просто расцвело во всем цвете
Полиция корумпированна до невозможности

Не пора ли эффективному государственнику сказать прямо в лицо все что он заслужил. Передать его в Гаагу и все его миллиарды конфисковать назад в Пенсионный Фонд.

ed10075 19 сентября 2018 | 16:58

Единственным доказательством принадлежности их к ГРУ являлись бы оставленные на пороге дома Скрипаля два служебных удостоверения на имя Петрова и Боширова. При отсутствии таковых - все дезинформация.

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