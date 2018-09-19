/По данным ФМС нельзя определить, являются ли подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ//

Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя расследование ресурсов The Insider и Bellingcat.

«В ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов. Слова генерала приводит «Интерфакс». По его утверждению, исходя из данных ФМС установить принадлежность человека к ГРУ невозможно.

Своим заявлением Зубов поставил под сомнение правдивость расследования ресурсов The Insider и Bellingcat. Ранее они опубликовали копии заявления о выдаче паспорта на имя Александра Петрова – одного из тех людей, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В журналистском расследовании говорится, что в базе ФМС Петров и его предполагаемый сообщник Руслан Боширов значатся как агенты ГРУ.

Москва категорически отрицает обвинения в отравлении. Представитель МИДа Мария Захарова назвала расследование дезинформацией.

Ранее Петров и Боширов дали интервью RT, в котором также отвергли обвинения в свой адрес. По их словам, в Солсбери они ездили посмотреть на знаменитый собор.