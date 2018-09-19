По данным ФМС нельзя определить, являются ли подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ
Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя расследование ресурсов The Insider и Bellingcat.
«В ФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще», — заявил замглавы МВД Игорь Зубов. Слова генерала приводит «Интерфакс». По его утверждению, исходя из данных ФМС установить принадлежность человека к ГРУ невозможно.
Своим заявлением Зубов поставил под сомнение правдивость расследования ресурсов The Insider и Bellingcat. Ранее они опубликовали копии заявления о выдаче паспорта на имя Александра Петрова – одного из тех людей, которых британская сторона подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В журналистском расследовании говорится, что в базе ФМС Петров и его предполагаемый сообщник Руслан Боширов значатся как агенты ГРУ.
Москва категорически отрицает обвинения в отравлении. Представитель МИДа Мария Захарова назвала расследование дезинформацией.
Ранее Петров и Боширов дали интервью RT, в котором также отвергли обвинения в свой адрес. По их словам, в Солсбери они ездили посмотреть на знаменитый собор.
Комментарии24
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platonnekafrin 19 сентября 2018 | 16:11
Понятно, что нельзя определить их принадлежность к разведке по данным подчиненного ей ведомства, но похожи они на разведчиков просто олигофренически.
idruker 19 сентября 2018 | 16:13
Ну вобщем, генерал прав. Если на объекте, который ходит, крякает, плавает и летает как утка не поставлена печать "утка", заверенная подписью съевшей ее лисы, то это конечно не утка.
pro_hanov 19 сентября 2018 | 16:25
idruker: Штирлица выдал лишь волочившийся за спиной парашют.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:42
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kondrat_vlad 19 сентября 2018 | 16:49
yulya_tsikinna: Золотов блин... ты в Кремль в личку пиши, мы понимаем Путин не подымает трубку..
viktorova 19 сентября 2018 | 16:15
/По данным ФМС нельзя определить, являются ли подозреваемые в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ//
А разве кто-то утверждал, что из данных ФМС следует, что парочка служит именно в ГРУ?
Зубов дал очередной тупой комментарий.
splin2 19 сентября 2018 | 16:27
viktorova: По данным ФМС нельзя//
а по формуляру МО РФ можно доказать, что Боинг не сбивала установка Бук, прибывшая из Курска.)))
oldbobby 19 сентября 2018 | 16:51
viktorova: Ну хотя бы так.
borhudarov 19 сентября 2018 | 16:16
Само собой! Где написано, что они офицеры ГРУ? Не написано. Все свободны. Не доказано. Российская логика. всех судить по косвенным доказательствам, просто по тени, для своих требовать фото и видеофиксации. Класс
polsan 19 сентября 2018 | 16:16
Если чел или даже два, заявляют, что ездили смотреть на, как они выражаются, Солсберийский собор, значит они говорят правду! ))
avatar70 19 сентября 2018 | 16:19
Если они и были,то уже пенсионеры с размером пенсии как у музыкального работника из детского сада,это в лучшем случае,а могли живьём в крематорий отвезти..В ГРУ ребята серьёзные,эти же нарушили все международные законы поведения и работы агентуры за бугром.
zhrv 19 сентября 2018 | 16:26
- "исходя из данных ФМС установить принадлежность человека к ГРУ невозможно."
Конечно! А пометки "сведений не выдавать", они ставят чисто по своему выбору - эдакий "пендель" медведевскому распоряжению №2326-р
ostapba 19 сентября 2018 | 16:26
Так может они и не голубые??
А РОЗОВЫЕ!!!
Не трансвеститы же они?
А может и даже!!
fedor57 19 сентября 2018 | 16:28
По данным ФМС нельзя определить, являются ли они сотрудниками ГРУ, но можно с уверенностью сказать, что они силовики т.к. их данные засекречены. Т.е. слова Путина про "гражданских" уже ложь.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 16:28
Дак все вменяемые сразу поняли что якобы расследования тех лживых конторок, получающих зп из британского правительства, полная брехня, а этих котов вообще пора привлечь к уголовной ответственности за ложь про малайзийский Боинг, который сбила киевская хунта. Ибо покрывать истинных преступников выдавая лживые расследования преступление.
snikkersnepper 19 сентября 2018 | 16:29
"Своим заявлением Зубов поставил под сомнение правдивость расследования ресурсов The Insider и Bellingcat."
Господи, с каким надрывом это написано.
remote456 19 сентября 2018 | 16:38
snikkersnepper: А главное, какие авторитеты разоблачают: Машка Захарова и Зубов.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 16:32
Самое главное доказательство непричастности РФ это мотив. Его не просто нет. Такое мероприятие даже вредно для репутации, тем более что на носу были ЧМ по футболу и выборы президента. А вот как это все было использовано Британией так это косвенно указывает на заинтересованную сторону.
chichanik 19 сентября 2018 | 16:47
abuvgrobu: иньересно получается - мотива нет, а шапка горит
delovoy_podolsk 19 сентября 2018 | 16:38
Разведчики они ГРУ или нет, гадать бессмысленно, тем более по внешним признакам, тем более по документам и базам данных. Если бы так можно было бы, то каждый чухан разоблачал разведчика на раз два. Поглядите на американцев, которые собирают базу данных ДНК, чтобы понять: человек из их среды или нет, или просто хорошо слившийся "со стеной" чужак? Путин этому сопротивляется, иначе вся сеть разведки сидящая как метастазы в США полетит ко всем чертям. Возьмут ДНК у ковбоя с ранчо, а он оказывается по ДНК один в один из современной деревни Старые Ягодицы Рязанской области! И телятину продаёт на рынке для прикрытия, а на самом деле 1 раз в неделю проезжает возле пустыни Невада и забирает близко к колючки грунт в термос.
ilsergei 19 сентября 2018 | 16:48
Уже отменили необходимость указания места работы при получении загранпаспорта,, вот здорово.
pavlovsky 19 сентября 2018 | 16:54
По данным ФМС можно определить то, что это какие-то странные паспорта, выданные не совсем так, как это делается в отношении обычного гражданина. Дальше, принимая во внимание детали и обстоятельства, все становится примерно ясно...
kondrat_vlad 19 сентября 2018 | 16:56
Все настолько плохо у Путина, уже даже не смешно.
Величайший менеджер всех времен Владимир Путин привел страну к уровню Зимбабве. Все международные организации уже делят все что говорит Президент РФ на сто, потому что большей частью это все вранье. МО/МИД/ДУМА и все остальные просто не имеют больше никакого авторитета в мире.
Экономика в жопе.. тут все согласны
Разведка...там же
Воровство,кумовство просто расцвело во всем цвете
Полиция корумпированна до невозможности
Не пора ли эффективному государственнику сказать прямо в лицо все что он заслужил. Передать его в Гаагу и все его миллиарды конфисковать назад в Пенсионный Фонд.
ed10075 19 сентября 2018 | 16:58
Единственным доказательством принадлежности их к ГРУ являлись бы оставленные на пороге дома Скрипаля два служебных удостоверения на имя Петрова и Боширова. При отсутствии таковых - все дезинформация.