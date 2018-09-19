РЕН ТВ опубликовало список российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20
Самолет был сбит в минувший понедельник сирийскими средствами противоракетной обороны.
В списке, который опубликовал телеканал, 14 фамилий. При этом Министерство обороны заявляло о 15 погибших. В военном ведомстве не обнародовали официальных данных о личностях военнослужащих. Никакой другой информации о погибших не приводит и РЕН ТВ, не сообщается так же, как к журналистам попал этот список. Его достоверность в Минобороны пока не подтвердили, но и не опровергли. Как отмечает интернет-издание news.ru.com, родственники и сослуживцы нескольких военнослужащих, чьи фамилии назвал телеканал, в соцсетях подтвердили их гибель. В Facebook также появилась запись от Елены Алешиной – она утверждает, что ее сын – Александр Алешин – тоже был на борту самолета. Его имени нет в списке РЕН ТВ.
ИЛ-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Россия полностью возложила вину за крушение на израильскую сторону. В Минобороны заявили, что летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар. Однако Израиль настаивает на том, что к трагедии привел беспорядочный огонь с сирийской стороны.
В российском Минобороны ранее заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные. В военном ведомстве также подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на «адекватные ответные меры».
Комментарии12
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gordy 19 сентября 2018 | 16:10
"Россия полностью возложила вину за крушение на израильскую сторону."
А командира зенитного расчёта даже не допросили?
tvitov66 19 сентября 2018 | 16:26
gordy: выше бери - НАГРАДИЛИ! Ибо нацЛидер ясно заявил что виноваты евреи
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:43
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sadda 19 сентября 2018 | 16:10
А зачем израильским самолетам прятаться за российский самолет? Сколько они не бомбят в Сирии их никто не сбивал.
tag188 19 сентября 2018 | 16:15
sadda: Самое смешное, что когда был сбит российский Ил-20, израильские самолеты уже как полчаса вернулись на свою базу.
Как можно прятаться за российским самолетом, находясь на земле, на своем аэродроме, Минобороны не поясняет.
splin2 19 сентября 2018 | 16:23
tag188: Высокоточные бомбыG
splin2 19 сентября 2018 | 16:32
splin2: Бомбы GBU-39 были сброшены на удалении 110 км от целей с высоты 10 км.Коlа они подлетали к цели? самолеты F-16 были уже в Израиле, и зенитчики саданули по тихоходу ИЛ-20. шедшим на посадку.
parasuk_ 19 сентября 2018 | 16:17
sadda: Вообще-то, сбивали и не так давно
ur_sus 19 сентября 2018 | 16:28
sadda:
Ясное дело, что Израилю "прятаться" за старой колошей не было никакого смысла. Россия давно ведёт "двойную" игру: практически ВСЕГДА, когда Израиль заранее предупреждает МО о нанесении ударов, российские военные оповещают своих "союзничков". Более того, русские неоднократно ставили электронные помехи израильской авиации после таких "оповещений". Кстати, старое корыто именно этими занималось. Теперь, этот летающий антиквар "поставил помехи" сам себе. России стоит заткнуться и сидеть тихо и ровно. Дело в том, что если у МО хватит ума мстить Израиля, "ограниченный контингент" в Сирии быстро станет ОЧЕНЬ ограниченным, если конечно вы понимаете о чём я...
vpu2011 19 сентября 2018 | 16:17
Его имени нет в списке РЕН ТВ
- самолёт МО, значит в этом списке будут те, кто выгоден МО. Скорее всего фамилии никак не связанных с самолётом чекистов, кто потом, числясь погибшими, будет под чужими именами травить кого-то очередными новичками.
srk2658lu 19 сентября 2018 | 16:22
Расея доигралась на два фронта: и с израильтянами - вась - вась, и Асаду оружие поставляет.
А заплатила сбитым самолётом и 15 чел.
"Роковая ошибка!" - сказал Главком.
А у него ошибок не бывает, только "шероховатости"...
tunis 19 сентября 2018 | 16:36
Чето чем дальше, тем вернее мне представляется гипотеза о преднамеренном сбитии этого самолёта русскими.
Тем более, так остервенело, вопреки всем фактам, Раша обвиняет Израиль. Очевидно, в этом и состоит конечная цель "дружественного огня" русских по своим.
Как русские ранее пытались это сделать с мн17, потом с синайским лайнером, потом вот с этим, и все с одинаковой эффективностью.
Главное, что народишке это все по барабану.
Чо там, рашки, когда у вас траур по убиенным карателям? Уже обьявили? Ась?...
Ну и ладно. Эти канувшие в пучину каратели ничуть не лучше тех карателей, которых покрошили под Дейр-эз-зором. Тех уже никто не вспоминает, и этих так же.