РЕН ТВ опубликовало список российских военнослужащих, погибших при крушении Ил-20

Самолет был сбит в минувший понедельник сирийскими средствами противоракетной обороны.

В списке, который опубликовал телеканал, 14 фамилий. При этом Министерство обороны заявляло о 15 погибших. В военном ведомстве не обнародовали официальных данных о личностях военнослужащих. Никакой другой информации о погибших не приводит и РЕН ТВ, не сообщается так же, как к журналистам попал этот список. Его достоверность в Минобороны пока не подтвердили, но и не опровергли. Как отмечает интернет-издание news.ru.com, родственники и сослуживцы нескольких военнослужащих, чьи фамилии назвал телеканал, в соцсетях подтвердили их гибель. В Facebook также появилась запись от Елены Алешиной – она утверждает, что ее сын – Александр Алешин – тоже был на борту самолета. Его имени нет в списке РЕН ТВ.

ИЛ-20 был сбит сирийскими ПВО в минувший понедельник. Россия полностью возложила вину за крушение на израильскую сторону. В Минобороны заявили, что летчики прикрывались российским самолетом и подставили его под удар. Однако Израиль настаивает на том, что к трагедии привел беспорядочный огонь с сирийской стороны.

В российском Минобороны ранее заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные. В военном ведомстве также подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на «адекватные ответные меры».