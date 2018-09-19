Центризбирком рекомендовал отменить результаты выборов в Приморье
Ситуация с нарушениями на выборах перечеркнула усердную работу ЦИКа. Это стало ударом под дых, — сказала глава комиссии Элла Памфилова. При этом она расплакалась.
В КПРФ не согласны с предложением провести новые выборы в Приморье и настаивают на фиксации «подлинного результата». Коммунисты считают, что победил их кандидат Андрей Ищенко.
Геннадий Зюганов потребовал расследования фальсификаций и возбуждения уголовных дел против тех, кто провоцировал нарушения.
Зюганов также считает, что исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко должен быть отправлен в отставку, а избиркомы, допустившие нарушения, распущены.
Коммунисты в ходе выборов в Приморском крае пытались незаконно захватить власть. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края, перевыборы в регионе будут назначены через три месяца.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который, по данным краевого избиркома, проиграл во втором туре губернаторских выборов в Приморе, не согласен с отменой результатов выборов. «Я считают, что ЦИК и власть в этом случае проиграла. Если у нас отменяются выборы на этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет».
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 19 сентября 2018 | 16:02
крокодиловы слезы…
год назад Элла Памфилова грозилась ЗАСУДИТЬ всех, кто вскрыл фальсификации выборов на 68 (!!!) участках в Мытищах!
cromwel 19 сентября 2018 | 16:03
post_v: ворон ворону глаз не высудит
gordy 19 сентября 2018 | 16:14
".. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский."
Кому интересно мнение политического бомжа?
maxcarev 19 сентября 2018 | 16:58
Памфилова, и никаких уголовных дел за вбросы?
Чудовищная беспомощность: ЕР взяла, вбросила тыщи бюллетней, никакой ответственности и просто отменили правильные голоса и выборы. Класс!
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:43
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
prutkov100 19 сентября 2018 | 16:48
Пусть слёзки для зоны побережет , всё равно ей её не избежать .
opponent70 19 сентября 2018 | 16:14
post_v: Кто поверит крокодиловым слезам эллочки - людоедки!
otets_zvezdonyi 19 сентября 2018 | 16:23
гыгыгы
lion64__2 19 сентября 2018 | 16:06
Кто из тамошних чиновников за это ответит? Кто сядет за насильственный захват власти?
ansh 19 сентября 2018 | 16:23
lion64__2: Да Вы шо! Кто же сам себя посадит?!
Вертикаль клептократии пока в силе....
alger 19 сентября 2018 | 16:31
lion64__2: навальный, а кто еще
polsan 19 сентября 2018 | 16:08
Заявления этих "сливочных" жири и зюги, которые только воздух толкают столько лет, всё сливают ради своих кресел в думе и жизни партийных бонз, как по нотам разыграно, И разыграно это всё на публику, как и плачь эллочки. Не будут они добиваться того, чтобы сделать так как декларировали сегодня!!
eduard53 19 сентября 2018 | 16:09
Так Жирик ещё больший задолиз власти, чем дядюшка Зю?
Вот те и либерал, и демократ ...
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 16:17
eduard53: *Вот те и либерал, и демократ* Где ???
Это кликухи хитрющих совков . В России нет ни первых,ни вторых. И не было.
tv_victim 19 сентября 2018 | 16:14
Слезы текли по щекам и терялись в бороде.....
nalix 19 сентября 2018 | 16:16
Это она потеет--слезами.
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 16:18
И я тут понял, что эрогенные зоны Путина и Панфиловой не совпадают.
fantforbarbi 19 сентября 2018 | 16:23
Полное падение репутации Эллы.... Это зрелище страшное. Как за бабки можно потерять честь,совесть,репутацию.... А стоит это ТЕХ денег ??? Логика путинизма же простая---- есть бабло-ты человек,нет - г*вно. Если есть бабло- ты могешь ВСЕ. Вот ВСЕ ! И никто ничего тебе не сделает. Может прав Царь)???
timber_head 19 сентября 2018 | 16:23
"Это стало ударом под дых, — сказала глава комиссии Элла Памфилова. При этом она расплакалась."
Ещё бы. СТолько времени, наверное, убила, наставляя всех своих ИКов как надо действовать, чтоб все "было как надо", а они не справились и так её подставили перед Солнцеликим...
andrii1979 19 сентября 2018 | 16:26
Интересно, а при власти коммунистов выборы вообще были бы?
divannaya_analitika 19 сентября 2018 | 16:52
andrii1979: при коммунистах отставной майор Путин "бомбил" бы в Питере, слесарь Золотов вытачивал болванки, а Рогозин писал бы фельетончики.
sergirusso 19 сентября 2018 | 16:28
Жалко мне Эллочку, но плакать не буду - сидеть ей при Навальном...
oldbobby 19 сентября 2018 | 16:29
То, что Эллочка расплакалась - не горе: хуже, что она вместе с Центризбирком - обосралась.
cromwel 19 сентября 2018 | 16:32
Не плачьте Эллочка! Вы не виноваты. Вы же все cделали как обычно.
Просто в этот раз народ сволочной попался. А вас не тронут. Виновных давайте быстренько в студию ( ну там пару-тройку дебилов найдете) и три месяца на устранение просчетов. И все как обычно прокатит!
podwodnik 19 сентября 2018 | 16:38
"... При этом она расплакалась ...".
Наша Элла громко плачет:
Уронила в урну мячик.
- Тише, Эллочка, не плачь:
Не утонет в дерьме мяч!
(Да простит меня Агния Барто).