Центризбирком рекомендовал отменить результаты выборов в Приморье

Ситуация с нарушениями на выборах перечеркнула усердную работу ЦИКа. Это стало ударом под дых, — сказала глава комиссии Элла Памфилова. При этом она расплакалась.

В КПРФ не согласны с предложением провести новые выборы в Приморье и настаивают на фиксации «подлинного результата». Коммунисты считают, что победил их кандидат Андрей Ищенко.

Геннадий Зюганов потребовал расследования фальсификаций и возбуждения уголовных дел против тех, кто провоцировал нарушения.

Зюганов также считает, что исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко должен быть отправлен в отставку, а избиркомы, допустившие нарушения, распущены.

Коммунисты в ходе выборов в Приморском крае пытались незаконно захватить власть. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее ЦИК рекомендовал признать недействительными итоги выборов губернатора Приморского края, перевыборы в регионе будут назначены через три месяца.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который, по данным краевого избиркома, проиграл во втором туре губернаторских выборов в Приморе, не согласен с отменой результатов выборов. «Я считают, что ЦИК и власть в этом случае проиграла. Если у нас отменяются выборы на этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет».