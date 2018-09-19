Памфилова: Потеря данных с 13-ти участков стала причиной для отмены результатов выборов в Приморском крае

Потеря данных с 13-ти участков во Владивостоке стала причиной для отмены результатов выборов в Приморском крае, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в целом нарушений в Приморье было не очень много. Первый тур губернаторских выборов прошел максимально прозрачно и открыто. По оценке Памфиловой, краевая комиссия сработала очень профессионально. Однако буквально в последний момент случилась чрезвычайная ситуация.

Краевая избирательная комиссия рассмотрит рекомендацию ЦИКа на завтрашнем заседании. Если результаты голосования будут признаны недействительными, новые выборы пройдут через 3 месяца.