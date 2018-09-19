Памфилова: Потеря данных с 13-ти участков стала причиной для отмены результатов выборов в Приморском крае
Потеря данных с 13-ти участков во Владивостоке стала причиной для отмены результатов выборов в Приморском крае, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в целом нарушений в Приморье было не очень много. Первый тур губернаторских выборов прошел максимально прозрачно и открыто. По оценке Памфиловой, краевая комиссия сработала очень профессионально. Однако буквально в последний момент случилась чрезвычайная ситуация.
Краевая избирательная комиссия рассмотрит рекомендацию ЦИКа на завтрашнем заседании. Если результаты голосования будут признаны недействительными, новые выборы пройдут через 3 месяца.
Комментарии25
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post_v 19 сентября 2018 | 15:36
подлог документов и фальсификацию выборов Памфилова называет потерей данных?
не иначе, хочет быть удостоена захоронения в кремлевской стене….
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:38
post_v: угу ... причём прямо НЕ МЕДЛЕННО ...
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 15:59
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merelymy 19 сентября 2018 | 16:13
yulya__tsikina: C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни...
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Чё так сразу и сразу на 13 участках?
Вот так и теряются беллютени.
Рота подъем!!
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:36
как это ПОТЕРЯЛИ???????
ПРАВИЛЬНЫМ решением по ситуации в Приморье бы было - ВСКРЫТИЕ подобных "чудес" по ВСЕЙ стране и Обязательные ПОСАДКИ организаторов этих "перегибов на местах" ...
post_v 19 сентября 2018 | 15:49
johnbmw:
....ПРАВИЛЬНЫМ решением по ситуации в Приморье бы было
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такого точно не будет
год назад Элла Памфилова, наоборот, грозилась ЗАСУДИТЬ всех, кто вскрыл фальсификации выборов на 68 (!!!) участках в Мытищах!
meteor1908 19 сентября 2018 | 15:36
1. 13 участков - это не 25%. Недостаточно для отмены.
2. Если пропали протоколы, что мешает заново пересчитать бюллетени?
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:40
meteor1908: вы предлагаете СЛИШКОМ ТЯЖЁЛЫЕ умственные действия для г-жи(не подумайте, что госпожи!) памфиловой ...
meteor9 19 сентября 2018 | 15:37
Как это потеря? Куда потерялись? Съели что ли?
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:42
meteor9: +1! ... ну вот НИКАК эту ситуацию "смоделировать" НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ! Прошу помощи коллектива!!!
maxme Максимов Максим 19 сентября 2018 | 15:38
И сколько народных денег уйдет на эти перевыборы. Надеюсь те кто потерял протоколы возместят уще3. Или опять с предпенсов сдирут.
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:41
maxme: а с кого же ещё????? не с дирепасок же ....
apels 19 сентября 2018 | 15:44
Потеряли? А уголовное преследование началось?
А если нарушений в целом не много, то чего отменять? Анулировали бы потерянные участки да и присудили победу коммуняке :)
Чуровщина!!!!
sergeismirnov 19 сентября 2018 | 15:45
Вот ведь как классно - 97% посчитаны честно, а 3% мухлеж, причем есть есть и итоговые протоколы до исправлений и введенные в ГАСы. Но ЕР проигрывает - надо помочь товарищам по несчастью.
Ну и главный перл, который выдал ЦИК, что не надо наказывать фальсификаторов на УИКах, т.е. братаны, все норм, вас прикрывает ЦИК.
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев призвал кандидатов на пост губернатора Приморья отозвать поданные ими заявления в правоохранительные органы в отношении председателей участковых комиссий (УИК), работавших на выборах губернатора Приморского края.
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samkos 19 сентября 2018 | 15:46
Будут ли виновники привлечёны к ответственности ? Если нет, значит власть сама "потеряла данные".
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:48
samkos: ВСЁ ИМЕННО ТАК!!! Но, к Сожалению!, ТОЛЬКО для людей умеющих Думать ....
rampa 19 сентября 2018 | 15:46
"Первый тур губернаторских выборов прошел максимально прозрачно и открыто. По оценке Памфиловой, краевая комиссия сработала очень профессионально" =
и в результате этого профессионализма вместо одного победителя получился совсем другой )))))))))))))
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 15:48
"Тузы поспались из под манишки, а ведь до этого как честно он выгирывал!" - Памфилова
Пушкин: "Выпадает туз. Германн думает, что победил, но Чекалинский говорит, что дама Германна проиграла. Каким-то невероятным образом Германн «обдёрнулся» — поставил деньги вместо туза на даму".
baran_provokator 19 сентября 2018 | 15:48
т.е. банда из 13 человек может постоянно срывать выборы?
ed10075 19 сентября 2018 | 15:51
Потеря данных?!
Может, окончательная потеря совести Памфиловой позволяет ей делать такие заявления?
punyoshohlai 19 сентября 2018 | 15:51
Какая потеря? Как минимум кража.
Тут ломится с десяток статей УК РФ. До 20 лет!
dwon 19 сентября 2018 | 15:52
А посадки где, Эллочка? Где посадки? Опять все у вас будет шито-крыто?
beobachter 19 сентября 2018 | 16:07
Потеря сразу на 13 участках? Да это наваждение какое-то! Может, всё же не потеря а подлог? Тогда соответствующая статья с усилением " по предварительному сговору". Если не будет суда, значит избиркомы, прокуратура, СК РФ, ВСЕ соучастники....
nemof 19 сентября 2018 | 16:23
Офигеть- "потеряли"данные с 13 участков, и это - ни чего серьезного!?
Ну ладно, мы то понимаем, что власть дала "заднюю"и посчитала, что проще "потерять" фальсифицированные протоколы , чем продолжать настаивать, мол все хорошо. Ну и понятно, что будет дальше. Виновных конечно не найдут. Назначат новые выборы. Основательно подготовятся к ним, а точнее придумают новые способы фальсификаций. И в этот раз все пройдет " чисто".
byaka50 19 сентября 2018 | 16:24
Памфилова потеряла... честь с совестью.