"Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»"

Львовский областной совет большинством голосов ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области. Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территорий Украины, — говорится в решении. Депутаты ссылаются на многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций, — сообщает Интерфакс.