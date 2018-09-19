Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»
Львовский областной совет большинством голосов ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области. Запрет будет действовать до полного прекращения оккупации территорий Украины, — говорится в решении. Депутаты ссылаются на многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций, — сообщает Интерфакс.
Комментарии16
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perestarok 19 сентября 2018 | 15:42
"Львовский областной совет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта»"
Це точно Европа.
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 15:59
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orlov_a_v 19 сентября 2018 | 16:11
perestarok: дичает шумерия.)))
mavviomi 19 сентября 2018 | 16:25
orlov_a_v: Шумерия? Ты спятил, кацап? Всем известно что настоящие русские (мокшанцы, мордва и чухонцы) произошли от древних Египтян, если знаменитый историк и математик Фоменко нам не врет...
orlov_a_v 19 сентября 2018 | 16:49
mavviomi: иди море копай.)
andrii1979 19 сентября 2018 | 16:33
perestarok: Во время ВОВ немецкий культурный продукт был разрешен в СССР?
andreyoo 19 сентября 2018 | 16:39
andrii1979: Во время ВОВ немецкий культурный продукт был разрешен в СССР?
-- Но СССР и немецкий газ в Японию не транзитил. И уж тем более не просили Штаты повлиять, чтоб Германия не вздумала прекращать это.
mavviomi 19 сентября 2018 | 16:48
СССР делал все что нужно было для победы. Если для победы над Германией нужно было бы "транзитить" немецкий газ то СССР бы это делал.
А вообще конечно да, презирают в Украине кацапов, и нужно сказать что есть за что...
olban82 19 сентября 2018 | 15:51
Им бы мораторий на глупость ввести.
mavviomi 19 сентября 2018 | 16:50
olban82: и это говорит Иванушка-дурачок?
piterjanis 19 сентября 2018 | 15:51
"o gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Ну где еще людям так хорошо, как тут?
Tylko we Lwowie!
Только во Львове!
Gdzie śpiewem cię tulą i budzą ze snu?
Где с песней тебя трогают и будят от сна?
Tylko we Lwowie!
I bogacz i dziad to są za "pan brat"
И богач и дед тут запанибрата
I każdy ma uśmiech na twarzy!
И каждый с улыбкой на лице
panny to ma, słodziutkie, ten gród,
А девушки прекрасны в этом городе
Jak sok, czekolada i miód!
Как сок, шоколад и мед!
Więc gdybym się kiedyś urodzić miał znów
А если б когда-нибудь родиться мог снова
Tylko we Lwowie!
Только во Львове!
I szkoda gadania bo co chcesz, to mów
И хватит болтать, что хочешь говори
Ni ma jak Lwów!
Нет лучше Львова!"
piterjanis 19 сентября 2018 | 15:53
piterjanis: Это когда Львов был Польским
nico_mattei 19 сентября 2018 | 15:51
А с чем его хавают?
mavviomi 19 сентября 2018 | 16:13
Не правильный перевод. В оригинале "российскоязычного культурного продукта" . Галичина с древнейших времен известна как Русь, а Московия... Московия тогда еще не существовала...
galla 19 сентября 2018 | 16:32
В последнем номере АиФ прочитала статью Костикова:"Кто глушит песни о дружбе". Вспоминаются слова ВЕЛИКОГО Пифагора(О. когда он говорил ещё до Новой эры) "Беседу следует вести так, чтобы собеседников из врагов делать друзьями, а не из друзей врагов".
oldbobby 19 сентября 2018 | 16:37
Мудак - он и в Африке мудак, тем более, во Львовский области.