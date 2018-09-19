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15:32, 19 сентября 2018

Роспотребнадзор не поддержал инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты

Депутат-"единоросс" Сергей Боярский внес соответствующий законопроект в Госдуму. Инициативу раскритиковал Минздрав. По мнению министерства, законопроект противоречит Конституции, поскольку может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Комментарии

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vinidbi 19 сентября 2018 | 15:41

В кои веки единственное правильное решение от властей!!!

osj99 19 сентября 2018 | 15:48

vinidbi: правильное потому, что нравится вам? Типа, что мне нравится, то и правильно? Я не курю, но возмущаюсь тем, как попираются права меньшинства. Не только в России, конечно. Но в России - с особым цинизмом.
Мне иногда кажется, что создай курильщики партию, они бы 20-30% мест в парламенте любой страны получили бы. Хотел бы я посмотреть тогда, как какой-нибудь чмошник из рос-чего-то-надзора решался бы издеваться над правами такого меньшинства.

vinidbi 19 сентября 2018 | 15:53

osj99: А вы нарушаете права некурящих и что? я хоть например и выпиваю- но терпеть ненавижу алкашей, особенно тех,кто распивает в общественном месте!!!

osj99 19 сентября 2018 | 16:33

vinidbi: жизнь - она не чёрно-белая. Конечно, у всех ограничены права. И не только у курящих. Однако то, как сегодня поступают с курящими, не имеет никакого отношения к поиску баланса интересов общества и не имеет рационального оправдания. Их просто тупо прессуют. Почему? А потому что можно - они не опасные. Это не лезгинку запрещать (извиняюсь за сравнение). Поэтому я - ни разу не курильщик - поддерживаю их права иметь места для курения в аэропортах. А то мы дошли до того, что если мне не нравится вид курящего человека, то надо ему запретить курить. Что это за ерунда? А вид инвалида вам нравится? А дауна? И что? Стесняемся пока что запретить им на улицу выходить - чтобы дети не перепугались? Тут точно теже мотивы действуют.

vinidbi 19 сентября 2018 | 16:51

osj99: Вы опять не хотите понять одного- дело не в виде курящего человека- пускай они хоть цианид глотают- дело в том,что они травят этим дымом еще и окружающих вокруг себя людей и в основном некурящих и детей плюс к тому подают херовый пример молодому подростающему поколению!!!

yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 16:44

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

polsan 19 сентября 2018 | 15:52

vinidbi: всегда! :)))

fantom10 19 сентября 2018 | 15:44

Ничё, скоро вернут комнаты, жизнь всегда берёт своё.

stichirichi 19 сентября 2018 | 15:59

псс, псс, только никому, прям вот по секрету...в Уфе в аэропорту есть комната для курения...спрятана так что не найти, аж в общем зале и за дверью с надписью курилка...

yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:00

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

unprejudiced 19 сентября 2018 | 16:26

Главное снова разрешить курить в поездах, даже прямо в купе ставить пепельницы! По мне это одна из первостепенных задач государства.

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