Роспотребнадзор не поддержал инициативу о возврате комнат для курения в аэропорты

Депутат-"единоросс" Сергей Боярский внес соответствующий законопроект в Госдуму. Инициативу раскритиковал Минздрав. По мнению министерства, законопроект противоречит Конституции, поскольку может повлечь за собой нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.