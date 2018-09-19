Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19-го октября директора РАМТ Софью Апфельбаум

Она – фигурант дела «Седьмой студии». Ранее СК объявил о том, что расследование дела завершено. Следствие готовится передать его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу.

Кроме Апфельбаум обвинения предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсерам Алексею Малобродскому и Юрию Итину.