Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19-го октября директора РАМТ Софью Апфельбаум
Она – фигурант дела «Седьмой студии». Ранее СК объявил о том, что расследование дела завершено. Следствие готовится передать его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу.
Кроме Апфельбаум обвинения предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсерам Алексею Малобродскому и Юрию Итину.
Комментарии6
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juche 19 сентября 2018 | 15:54
Хороший повод отомстить Израилю.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:56
Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 19-го октября директора РАМТ Софью Апфельбаум
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А куда она хотела, лыжи навострить из России ? Нет уж, девонька, сиди там куда посадили..
motooppic 19 сентября 2018 | 15:57
эту проворовавшуюся мерзость-директора РАМТ-под руки и лет на десять в лагеря лес валить. Пущай там жульничает и сокамерниц обкрадывает, вот посмотрим, долго ли эта воровка на зоне протянет с ее сволочной натурой!
lion64__2 19 сентября 2018 | 16:00
"....
Но вдруг! Призвал Ежова Сталин.
И стало все наоборот:
Зиновьев стал вдруг Апфельбаум,
Преступником стал Раппопорт...."
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:00
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
trans 19 сентября 2018 | 16:01
Минобразования через один из столичных вузов закупило 6851 билет на шоу Навки (жены Пескова), потратив 12 млн руб., Городской департамент труда и соцзащиты населения приобрел 325 билетов за 419,4 тыс. руб., а Росконцерт, подотчетный Минкультуры, выделил жене Пескова 6 млн 432 тыс. руб. за семь новогодних представлений. Суммарно из денег налогоплательщиков было выделено около 18 млн рублей.
Кроме этого Песков, используя свое служебное положение, подогнал крутых спонсоров своей жене Навке для ледового шоу "Руслан и Людмила" - Сбербанк, госпредприятие Транснефть, холдинг ФосАгро. В результате не хило Навка и Песков нагребли бабла. Это один способов коррупции. Скоро новое ледовое шоу и все повторится.
Ну и где уголовное дело?!