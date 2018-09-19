Видеозапись пыток осужденного в ярославской колонии №1 попала в прессу из-за ненадлежащего хранения
Ее украл один из заключенных, — рассказал заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. Он признал, что обнародование видеозаписи это хорошо в определенной степени и для самой службы, так как факты неправомерного применения силы имеют место и с ними нужно бороться.
Комментарии29
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post_v 19 сентября 2018 | 15:33
наградить заключенного медалью "За отвагу" ?
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 15:47
post_v:
поскольку любая замкнутая система (зона, колония, тюрьма, армия) являются моделью государства, то скорее всего, заключенному, укравшему видео пыток, "присудят" ещё лет 20 за кражу государственного имущества, представляющего государственную тайну, демонстрирующего методы управления демократическим режимом страны "путин-это-россия"
gordy 19 сентября 2018 | 15:56
"Он признал, что обнародование видеозаписи это хорошо в определенной степени и для самой службы, так как факты неправомерного применения силы имеют место и с ними нужно бороться."
Того гляди, ФСИН откроет специализированный канал на Ютьюбе?
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:01
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sharko_2 19 сентября 2018 | 16:43
Пытки - "неправомерное применение силы": А проститутки - "девушки с пониженной социальной ответственностью".
Новояз.
danko1 19 сентября 2018 | 15:48
post_v: Обнаглел зам начальника ФСИН.
Надлежащее хранение - это такое, когда на видеокамерах преступление зафиксировано не будет, а если случайно попадет, то будет надежно спрятано или удалено.
juche 19 сентября 2018 | 15:51
УК РФ Статья 158. Кража
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 15:34
Конечно, обстоятельства публикации видео о преступлении для вертухаев куда важнее преступления.
kypykyky 19 сентября 2018 | 15:41
luger_max_otto:
Да уж, это надо такое ляпнуть..
baran_provokator 19 сентября 2018 | 15:56
Владимир Путин, отказавшись признать причастность к хакерской атаке. "Послушайте, разве имеет какое-то значение, кто взломал эти данные? Важно, что эта информация стала публичной, - заявил он в ходе беседы во Владивостоке. - Не нужно отвлекать общественное внимание от сути проблемы, поднимая несущественные вопросы, связанные с поиском тех, кто это сделал.
vasyakirin 19 сентября 2018 | 15:35
А может правильнее, ежесменно видеозаписи на общедоступный сервер сливать, и народный надзор за правоблюстителями настроить?
rogerrabbit 19 сентября 2018 | 15:35
вот, значит, кто во всём виноват!
недоглядели, значит
ведь проверки не подтверждали жалобы клеветников
всё было хорошо, пока не нашёлся какой-то негодяй, подкупленный госдепом и моссадом
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 15:40
Украл, значит. Спер, так сказать, у собственных тюремщиков учебное пособие, которое только для служебного просмотра. Отметелить надо этого заключенного так, вот даже не знаю как.... Ну, чтобы окончательно исправился. А за халатность вертухая тут можно наказать Израиль.
atjapa 19 сентября 2018 | 15:42
Надеюсь, этому заключенному уже навешали люлей?
dwon 19 сентября 2018 | 15:43
Опять эта идиотская урка генерал-истязатель Рудый.
zhrv 19 сентября 2018 | 15:48
Выкрал, или выкупил?
Учитывая, как хранятся документы "для служебного пользования", гнать надо всех начальников оттуда, в лучшем случае.
dwon 19 сентября 2018 | 15:49
Интересно, когда уволят этого недотёпу?
andrang2 19 сентября 2018 | 15:50
А сколько не украдено?
Вот всё рассекретить и на всеобщее обозрение.
baran_provokator 19 сентября 2018 | 15:54
этого храброго человека и поставить руководить сей колонией. а лучше всей ФСИН, а тех кто пытал и скрывал - посадить
stichirichi 19 сентября 2018 | 15:56
не, ну вообще уже с ума посходили???!!!!
это дно, но тут снизу постучали...эх страна...
agriment 19 сентября 2018 | 15:56
И нафига вам ФСИН овцы видеокамеры на 16 млрд.руб.?
если все съёмки будете фальсифицировать и прятать?
Только распил бюджета генералами ФСИН.
tks 19 сентября 2018 | 15:57
И что? Значит, увиденному не верить?
И молодец, что украл.
aglow 19 сентября 2018 | 16:00
А сколько таких записей остались неизвестными? Деньги отмыли, повесили регики и начальство за пивком смотрит как подчиненные работают? Кто плохо бьет, того уволить, кто хорошо - премию. По видимому для этого регистраторы на всех вешали?
koshkaedu 19 сентября 2018 | 16:12
Заключённого, укравшего запись, выдвинуть на Нобелевскую Премию Мира
(наверное, посмертно).
unprejudiced 19 сентября 2018 | 16:23
Украли значит? дак тогда видеозапись получена незаконным путем, а потому согласно УПК доказательством быть не может, так как добыта незаконным путем.
timber_head 19 сентября 2018 | 16:26
Из-за "ненадлежащего хранения"? Вот ведь блин... Немедленно наказать! Не тех, конечно, кто пытал, а тех, кто "ненадлежаще хранил".
ppvngavr 19 сентября 2018 | 16:26
Читайте раздел "Империя Зла" в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842
goshan31 19 сентября 2018 | 16:29
О, бл..!, таки это ещё и храниться?!
dominator13 19 сентября 2018 | 16:34
а что зекам розы дарить?они что невинные овечки?когда насилуют и убивают им это нравиться, а когда ими так же поступают ,то вспоминают о правах человека.мало их тварей гнобят, мало.