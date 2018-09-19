КНДР и Южная Корея планируют подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году

Об этом договорились лидеры двух стран.

Президент Южной Кореи Мун Чдэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели уже третью встречу. По итогам которой отношения двух непримиримых некогда сторон крепнут все сильнее. В том числе и в спортивной области. Сближение началось уже на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане в нынешнем году. Когда на церемониях открытия и закрытия Игр спортсмены из Южной Кореи и КНДР шли вместе во время парада стран-участниц. Кроме того, в женском хоккейном турнире принимала участие объединенная команда.

На сей раз стороны пошли дальше. И пообещали подать совместную заявку на проведение Олимпийских Игр 2032 года на корейском полуострове. А также отправить на Летние Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов.

Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет через два года в Японии.