КНДР и Южная Корея планируют подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году
Об этом договорились лидеры двух стран.
Президент Южной Кореи Мун Чдэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели уже третью встречу. По итогам которой отношения двух непримиримых некогда сторон крепнут все сильнее. В том числе и в спортивной области. Сближение началось уже на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане в нынешнем году. Когда на церемониях открытия и закрытия Игр спортсмены из Южной Кореи и КНДР шли вместе во время парада стран-участниц. Кроме того, в женском хоккейном турнире принимала участие объединенная команда.
На сей раз стороны пошли дальше. И пообещали подать совместную заявку на проведение Олимпийских Игр 2032 года на корейском полуострове. А также отправить на Летние Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов.
Напомним, что следующая летняя Олимпиада пройдет через два года в Японии.
Комментарии2
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donnarosadalvadores 19 сентября 2018 | 15:17
Это было бы здорово))!!
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:01
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz