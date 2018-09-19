Бывший заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики, — сообщил Сергей Собянин. В прежнем московском правительстве эту должность занимал Леонид Печатников, — напоминает Интерфакс.

Свои посты заместителей мэра сохранили Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов.