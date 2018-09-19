Бывший заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики
Бывший заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики, — сообщил Сергей Собянин. В прежнем московском правительстве эту должность занимал Леонид Печатников, — напоминает Интерфакс.
Свои посты заместителей мэра сохранили Марат Хуснуллин, Александр Горбенко, Петр Бирюков и Максим Ликсутов.
Комментарии8
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gordy 19 сентября 2018 | 15:15
У Деда мороза нет других оленей?
vinidbi 19 сентября 2018 | 15:28
gordy: Это называется круговорот дерьма в природе!!!
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:02
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
zapadnay 19 сентября 2018 | 15:30
gordy:
Неужто пошла на понижение?
shtirlitz77 19 сентября 2018 | 16:01
gordy: "...У Деда мороза нет других оленей?..."
"Оленей" на переправе не меняют.
Ведь СС здесь писал, что много еще недо.....(недоделано).
baran_provokator 19 сентября 2018 | 15:52
спасибо Насте за сеть мфц. мафия на бумажных справках прижата к ногтю.
tina56 19 сентября 2018 | 15:58
Семейный подряд. И правильно - муж с деньгами должен быть вегда под колпаком, чтобы собянину - младшему обеспечить достойное будущее.
Эх, москвичи.... это всё ваше равнодушие.
ulagai 19 сентября 2018 | 16:37
Ближе к телу.