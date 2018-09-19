Суд в Петербурге арестовал активистку, госпитализированную с митинга против повышения пенсионного возраста
Женщина проведет за решеткой 20 суток.
Дело рассматривалось накануне в закрытом режиме. 54-летнюю участницу оппозиционных акций Шахназ Шитик признали виновной в повторном нарушении правил проведения этих акций. Причем арестовали женщину не за последний митинг, а за перформанс «Путин едет на пенсионерах», который состоялся в начале месяца. Тогда человек в маске президента проехал по Невскому проспекту в повозке, запряженной людьми предпенсионного возраста. Шахназ Шитик стала известной после недавнего митинга 16 сентября против пенсионной реформы. Женщину под крики людей «Отпусти!» удалось отбить у полицейских. Позже к ней вызвали скорую. В толпе кто-то распылил перцовый газ. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки. Шахназ Шитик задержали уже на выходе из больницы и привезли в полицию.
Арестованная в Петербурге активистка работает монтажником радиоэлектронного оборудования. Причем неофициально. Чтобы не платить налоги, уточняет оппозиционер.
Комментарии13
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rom8883 19 сентября 2018 | 15:17
Избили, А потом ещё в тюрьму. Власти звереют,
dataan 19 сентября 2018 | 15:20
Нормально. Хотя можно было и на пол годика исправительных. Так сказать к пенсии подзаработала бы немного. Бу-га-га-га-га
Впредь поспокойнее будет свой дебелизм наружу выставлять.
sinoptik2016 19 сентября 2018 | 15:23
dataan: дебелзимом блещешь тут ты, урод
vinidbi 19 сентября 2018 | 15:58
dataan: Убульдос пригожинский - я бы вам мразь того бы пендаля бы смачного отвесил бы за такие слова, да еще в отношении этой смелой женщины- вы выродок кровью бы у меня поперхнулись бы!!!
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:02
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
avp235 19 сентября 2018 | 15:22
rom8883:
Полицейские не учат историю, а потом обижаются.
tvitov66 19 сентября 2018 | 15:30
avp235: может как раз наоборот - они узнали про "философский" пароход и надеются что их примет Франция и Британия ... дебилы ...
avp235 19 сентября 2018 | 15:47
tvitov66:
Но они же не философы.
kindman_a 19 сентября 2018 | 15:17
Н-да, она же ударила грудью по стопе росгвардейца....
trans 19 сентября 2018 | 15:18
Крысы путинские.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:19
ПРавильно. Только мало дали что-то.. Ещё всякие зверушки будут здесь из себя людей корчить..
kochar 19 сентября 2018 | 15:26
.Животные.
motooppic 19 сентября 2018 | 15:54
во первых, эту оппозиционную сволоту с работы надо коленом под зад, и во вторых-ей только зона лет на пять поможет. Мы, россияне, больше не хотим терпеть оппозиционных бандитов на улицах наших городов. Дави упырей!