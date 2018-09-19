Суд в Петербурге арестовал активистку, госпитализированную с митинга против повышения пенсионного возраста

Женщина проведет за решеткой 20 суток.

Дело рассматривалось накануне в закрытом режиме. 54-летнюю участницу оппозиционных акций Шахназ Шитик признали виновной в повторном нарушении правил проведения этих акций. Причем арестовали женщину не за последний митинг, а за перформанс «Путин едет на пенсионерах», который состоялся в начале месяца. Тогда человек в маске президента проехал по Невскому проспекту в повозке, запряженной людьми предпенсионного возраста. Шахназ Шитик стала известной после недавнего митинга 16 сентября против пенсионной реформы. Женщину под крики людей «Отпусти!» удалось отбить у полицейских. Позже к ней вызвали скорую. В толпе кто-то распылил перцовый газ. Врачи диагностировали ушиб грудной клетки. Шахназ Шитик задержали уже на выходе из больницы и привезли в полицию.



Арестованная в Петербурге активистка работает монтажником радиоэлектронного оборудования. Причем неофициально. Чтобы не платить налоги, уточняет оппозиционер.