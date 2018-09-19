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15:02, 19 сентября 2018

Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении фигурантов дела «Нового величия»

Одновременно СК не стал привлекать к уголовной ответственности внедренного сотрудника Руслана Д. Этого требует мать Анны Павликовой, — рассказала «Интерфаксу» адвокат Ольга Карлова. В связи с этим она планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия.

Комментарии

8

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yralez 19 сентября 2018 | 15:16

Провокатор это госслужащий.
Такая же блатная и высокооплачиваемая профессия.
И такая же нужная....очень.

archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 15:53

yralez:
надо больше лучше таких сотрудников-провокаторов для больше лучше организовывать подпольные группы для "посадки" молодых людей на 20-25 лет для полного истребления генофонда страны по "плану "п", задуманного и осуществленного ЦРУ в 1999 году

yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:03

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

zemljanka 19 сентября 2018 | 15:19

Оккупанты-провокаторы.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:21

Ещё чего надумали - закрывать.. Наоборот: усилить и приумножить и дать в итоге по полной программе, "революционеры" сраные..

rom8883 19 сентября 2018 | 15:24

Провокатора положено судить, но этого не делают. А если борешься за свои права, изобьют и в тюрьму посадят.

piterrr 19 сентября 2018 | 15:31

Вот так гопник подзаборный продолжает воевать с девчонками..И всех-то эта шваль чекистская боится, а холуйское стадо его выродков вот так на провокациях и план выполняют и погоны себе зарабатывают и новые бюджеты осваивают, грябя российских старух и детей!

yurhip 19 сентября 2018 | 15:45

"планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия"

В том-то и беда, что следствие действует, да еще как.

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