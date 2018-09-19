Следственный комитет России отказался закрывать уголовное дело в отношении фигурантов дела «Нового величия»
Одновременно СК не стал привлекать к уголовной ответственности внедренного сотрудника Руслана Д. Этого требует мать Анны Павликовой, — рассказала «Интерфаксу» адвокат Ольга Карлова. В связи с этим она планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия.
Комментарии8
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yralez 19 сентября 2018 | 15:16
Провокатор это госслужащий.
Такая же блатная и высокооплачиваемая профессия.
И такая же нужная....очень.
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 15:53
yralez:
надо больше лучше таких сотрудников-провокаторов для больше лучше организовывать подпольные группы для "посадки" молодых людей на 20-25 лет для полного истребления генофонда страны по "плану "п", задуманного и осуществленного ЦРУ в 1999 году
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:03
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
zemljanka 19 сентября 2018 | 15:19
Оккупанты-провокаторы.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:21
Ещё чего надумали - закрывать.. Наоборот: усилить и приумножить и дать в итоге по полной программе, "революционеры" сраные..
rom8883 19 сентября 2018 | 15:24
Провокатора положено судить, но этого не делают. А если борешься за свои права, изобьют и в тюрьму посадят.
piterrr 19 сентября 2018 | 15:31
Вот так гопник подзаборный продолжает воевать с девчонками..И всех-то эта шваль чекистская боится, а холуйское стадо его выродков вот так на провокациях и план выполняют и погоны себе зарабатывают и новые бюджеты осваивают, грябя российских старух и детей!
yurhip 19 сентября 2018 | 15:45
"планирует до конца недели подать жалобу в прокуратуру на бездействие следствия"
В том-то и беда, что следствие действует, да еще как.