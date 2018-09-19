Новые выборы губернатора в Приморье пройдут через 3 месяца, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Ранее ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Приморского края признать прошедшие выборы недействительными. По словам Памфиловой, в Центризбиркоме шокированы нарушениями в Приморье. 24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы», потеряны протоколы голосования на 13-ти избирательных участках.

Кремль поддержал решение Центризбиркома по Приморью, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По результатам выборов исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набрал 49,5% голосов, а его конкурент, коммунист Андрей Ищенко – 48%. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификации.

Обвинения, которые «Единая Россия» выдвинула в адрес коммунистов в связи с фальсификациями на выборах в Приморье, не имеют оснований. Об этом сказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Ющенко подчеркнул, что КПРФ будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении людей, виновных в фальсификациях на выборах.