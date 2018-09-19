Новые выборы губернатора в Приморье пройдут через 3 месяца
Новые выборы губернатора в Приморье пройдут через 3 месяца, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Ранее ЦИК рекомендовал избирательной комиссии Приморского края признать прошедшие выборы недействительными. По словам Памфиловой, в Центризбиркоме шокированы нарушениями в Приморье. 24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы», потеряны протоколы голосования на 13-ти избирательных участках.
Кремль поддержал решение Центризбиркома по Приморью, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По результатам выборов исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набрал 49,5% голосов, а его конкурент, коммунист Андрей Ищенко – 48%. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификации.
Обвинения, которые «Единая Россия» выдвинула в адрес коммунистов в связи с фальсификациями на выборах в Приморье, не имеют оснований. Об этом сказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Ющенко подчеркнул, что КПРФ будет добиваться возбуждения уголовных дел в отношении людей, виновных в фальсификациях на выборах.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 15:09
ПРАВИЛЬНЫМ бы было - ВСКРЫТИЕ подобных "чудес" по ВСЕЙ стране и Обязательные ПОСАДКИ организаторов этих "перегибов на местах" ...
kindman_a 19 сентября 2018 | 15:14
За три месяца найдут и воткнут в число кандидатов десяток преданных партийцев, и все-таки опять прильнут свиными рылами к кормушке?
gordy 19 сентября 2018 | 15:18
Местный ЦИК сжёг все мосты, лишь бы не Приморье не досталось варягу?
zapadnay 19 сентября 2018 | 15:26
За три месяца учтут, доработают и сделают все, как надо.
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 16:03
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tom_tom 19 сентября 2018 | 15:25
КАЛАШНИКОВ поставит Росгвардии комплексы СТЕНА для защиты от агрессивно настроенных граждан. В них есть удобные бойницы, чтобы им было комфортно расстреливать толпу. Вы поняли? Власть даже не будет пытаться что-то сделать, чтобы агрессивных стало меньше. Будут мочить, суки.
meteor1908 19 сентября 2018 | 15:12
Более того, потеряны и несколько избирательных участков (на кораблях).
zemljanka 19 сентября 2018 | 15:15
Оккупаты-мутанты. Врут. Воруют.
bbob 19 сентября 2018 | 15:19
Жулики. На выборах победил Ищенко, его победу просто съединороссили.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:25
Где имена глав участков, лиц которые изменяли протоколы, людей которые всю ночь провели в избирательных участках, кто приостановил систему подсчета голосов и т.п., сколько лет колонии им дали.
Людям, что надо сидеть у избирательных участков пока не объявят победителя выборов?
yurhip 19 сентября 2018 | 15:40
Под суд, кто пойдет? Можно огласить список?
nehoroshiy 19 сентября 2018 | 16:03
Какое там профессионально? Профессионально-это когда смухдевал и никто не заметил.