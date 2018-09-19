Глава «Данске Банка» Томас Борген ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег
Как показало внутреннее расследование, в период с 2007-го по 2015 годы через эстонское подразделение было проведено около 9,5 миллионов транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро. При этом транзакции около 6-ти тысяч клиентов банка, граждан России и других бывших советских республик, признаны очень подозрительными. Руководство банка заявило, что не справилось со своими обязанностями, и извинилось перед акционерами, клиентами, сотрудниками и обществом в целом, пообещав вернуть утраченное доверие.
Комментарии1
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:36
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