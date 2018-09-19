Телеканал РЕН ТВ опубликовал список российских военных, которые предположительно погибли при крушении самолета Ил-20
Он был сбит сирийскими ПВО. В списке 14 человек. Ранее Министерство обороны сообщало о 15-ти погибших. Военное ведомство имён не называло.
Министерство обороны России обвинило в гибели военнослужащих Израиль, который, в свою очередь, возложил ответственность на сирийские войска.
Комментарии9
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
edyunia 19 сентября 2018 | 14:40
yulya__tsikina: \\C удoвoльcтвием paздвину нoжки\\
Это надо понимать как некролог?
ostapba 19 сентября 2018 | 15:09
edyunia: она обзавидовалась Каддафи..
Правда он раздвигал ножки под лопату.
И без удовольствия даже..
eniro 19 сентября 2018 | 14:47
Еще не доложили Самому список на утверждение. Вдруг пожелают кого то вычеркнуть, а кого и добавить. В таких делах главное не "дать промашку".
testmeter 19 сентября 2018 | 14:53
eniro: Владимир Владимирович, что произошло с Ил-20? Он утонул...
tvitov66 19 сентября 2018 | 15:05
testmeter: его сбил Асад, но виноваты как обычно евреи ...
eniro 19 сентября 2018 | 15:11
testmeter:- Кожугетыч, быстро оформляй переводчиком ОСНАЗ Петрова, он вроде про знание языка трепался. А Боширова-топливозаправщиком, этот пел про заправку машин.- Владимир Владимирович, а куда ж этих- то? -А, эти. ну "пускай еще немного послужат". Тока недолго. Сам понимаешь , враги не дремлють. Понял, ну давай ,ветром, чтоб к 18.00 уже опубликовали.
hagana 19 сентября 2018 | 15:01
А почему 'предположительно" ? Есть шанс,что они живы ?И почему по этому поводу молчит Асад ?
tvitov66 19 сентября 2018 | 15:08
hagana: Асад потирает ручки: 15 душ угробил, отраву не потратил и томагавками взад не получил - одни сплошные плюсы!