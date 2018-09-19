Телеканал РЕН ТВ опубликовал список российских военных, которые предположительно погибли при крушении самолета Ил-20

Он был сбит сирийскими ПВО. В списке 14 человек. Ранее Министерство обороны сообщало о 15-ти погибших. Военное ведомство имён не называло.

Министерство обороны России обвинило в гибели военнослужащих Израиль, который, в свою очередь, возложил ответственность на сирийские войска.