ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях
Об этом сообщил зам.главы ведомства Анатолий Рудый. К 1-му октября ФСИН обещает представить результаты масштабной проверки тюрем и колоний после сообщений о пытках. По словам Рудого, в ходе проверок выявляются случаи незаконного применения физической силы и специальных средств. Эти материалы в обязательном порядке передаются правоохранительные органы.
Комментарии8
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:38
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piter_ug 19 сентября 2018 | 14:56
Обойдётесь!
Берите видеонаблюдение с УИКов. А на время выборов возвращайте обратно.
kindman_a 19 сентября 2018 | 15:07
piter_ug:
Китайские ..овнокамеры, походу, будут закупать тоже у единственного поставщика по цене студийных 4K камер с дорогущей цейсовской оптикой? :-))))
agriment 19 сентября 2018 | 14:57
"ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях"
-Так, если требуется, пусть избиркомы отдадут все видеокамеры, которые уже более чем на 16 миллиардов рублей закуплены совместно с ПАО "Ростелеком" из бюджета, закупались с 2002года.
За много лет избиркомы доказали, что им видеокамеры без надобности -сколько надо бюллетеней столько и вбросят...
Структуры государственные- пусть делятся,
а то, чуть что всё из бюджета, а если из других подразделений от государства
или, на крайняк, из карманов генералов ФСИН и др. силовых структур.
Генералов, как грязи в РФ.
hagana 19 сентября 2018 | 14:59
А не лучше ли на эти деньги пригласить на работу нормальных людей .- не садистов и бандитов ,повысить им зарплату ,чтобы они дрожали за свое место и действовали в рамках закона ,а не бандитских разборок ?
vladimir1967 19 сентября 2018 | 15:02
Какой толк в видеокамерах, только распил бюджета. В избирательных участках тоже поставили камеры и что это разве предотвратило вбросы и фальсификации? Так же и в тюрьмах будут метелить зэков под камеры или в лучшем случае завесив их тряпкой. Все прогнило в России, нужна смена.стстемы.
vladimir1967 19 сентября 2018 | 15:02
Какой толк в видеокамерах, только распил бюджета. В избирательных участках тоже поставили камеры и что это разве предотвратило вбросы и фальсификации? Так же и в тюрьмах будут метелить зэков под камеры или в лучшем случае завесив их тряпкой. Все прогнило в России, нужна смена.стстемы.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:11
А что, уже имеющихся не хватает, что ли ? Да и что там особенно видеонаблюдать-то, если те же камеры отключаются, когда противоправное затевается творить ? Или просто подходящий повод денежек наворовать ?..