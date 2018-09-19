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14:31, 19 сентября 2018

ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях

Об этом сообщил зам.главы ведомства Анатолий Рудый. К 1-му октября ФСИН обещает представить результаты масштабной проверки тюрем и колоний после сообщений о пытках. По словам Рудого, в ходе проверок выявляются случаи незаконного применения физической силы и специальных средств. Эти материалы в обязательном порядке передаются правоохранительные органы.

Комментарии

8

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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:38

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piter_ug 19 сентября 2018 | 14:56

Обойдётесь!
Берите видеонаблюдение с УИКов. А на время выборов возвращайте обратно.

kindman_a 19 сентября 2018 | 15:07

piter_ug:

Китайские ..овнокамеры, походу, будут закупать тоже у единственного поставщика по цене студийных 4K камер с дорогущей цейсовской оптикой? :-))))

agriment 19 сентября 2018 | 14:57

"ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях"

-Так, если требуется, пусть избиркомы отдадут все видеокамеры, которые уже более чем на 16 миллиардов рублей закуплены совместно с ПАО "Ростелеком" из бюджета, закупались с 2002года.

За много лет избиркомы доказали, что им видеокамеры без надобности -сколько надо бюллетеней столько и вбросят...

Структуры государственные- пусть делятся,

а то, чуть что всё из бюджета, а если из других подразделений от государства
или, на крайняк, из карманов генералов ФСИН и др. силовых структур.

Генералов, как грязи в РФ.

hagana 19 сентября 2018 | 14:59

А не лучше ли на эти деньги пригласить на работу нормальных людей .- не садистов и бандитов ,повысить им зарплату ,чтобы они дрожали за свое место и действовали в рамках закона ,а не бандитских разборок ?

vladimir1967 19 сентября 2018 | 15:02

Какой толк в видеокамерах, только распил бюджета. В избирательных участках тоже поставили камеры и что это разве предотвратило вбросы и фальсификации? Так же и в тюрьмах будут метелить зэков под камеры или в лучшем случае завесив их тряпкой. Все прогнило в России, нужна смена.стстемы.

vladimir1967 19 сентября 2018 | 15:02

Какой толк в видеокамерах, только распил бюджета. В избирательных участках тоже поставили камеры и что это разве предотвратило вбросы и фальсификации? Так же и в тюрьмах будут метелить зэков под камеры или в лучшем случае завесив их тряпкой. Все прогнило в России, нужна смена.стстемы.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:11

А что, уже имеющихся не хватает, что ли ? Да и что там особенно видеонаблюдать-то, если те же камеры отключаются, когда противоправное затевается творить ? Или просто подходящий повод денежек наворовать ?..

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