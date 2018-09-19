"ФСИН требуется 16 миллиардов рублей из бюджета на организацию видеонаблюдения в колониях"

Об этом сообщил зам.главы ведомства Анатолий Рудый. К 1-му октября ФСИН обещает представить результаты масштабной проверки тюрем и колоний после сообщений о пытках. По словам Рудого, в ходе проверок выявляются случаи незаконного применения физической силы и специальных средств. Эти материалы в обязательном порядке передаются правоохранительные органы.