Причина отмены результатов выборов в Приморье – полная потеря протоколов голосования на 13-ти избирательных участков
24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы», — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Кроме того, ЦИК выявило 19 избирательных участков, где на последнем этапе выборов были приписаны голоса. Памфилова подчеркнула, что в Центризбиркоме шокированы нарушениями в ходе второго тура выборов губернатора Приморья. Расследование будет проводиться без оглядки на личности организаторов фальсификаций. «Нельзя так взять и перечеркнуть итоги работы такого количества людей. Всё прозрачно, идем шаг за шагом, и вдруг раз – и такой удар под дых», — сказала Памфилова и расплакалась, — передает корреспондент РБК.
Краевая избирательная комиссия Приморья завтра проведет заседание, на котором будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона. ЦИК ремомендовал признать недействительными результаты голосования, которое проходило в воскресенье. По итогам подсчета 100% бюллетеней исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набрал 49,5% голосов, а его конкурент, коммунист Андрей Ищенко – 48%. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификации.
Комментарии31
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danko1 19 сентября 2018 | 14:36
Где уголовные дела на фальсификаторов по попытке гос. переворота?
lehich 19 сентября 2018 | 14:39
danko1: Найдут пару стрелочников. Но это и неплохо, т.к. другие члены избирательных комиссий задумаются, выполнять ли указания председателя комиссии.
idshoohov 19 сентября 2018 | 14:45
Трудно только поверить, что только в Приморье живут фальсификаторы. Там растительность что ли такая?
zapadnay 19 сентября 2018 | 14:49
lehich:
Учтут, доработают и сделают все, как надо.
А Кирилл Рогов иначе оценивает прецедент отмены выборов.
tks 19 сентября 2018 | 14:45
danko1: Очевидно, что для путинского режима лайки и репосты, а также называния воров ворами считаются более общественно опасными деяниями, чем фальсификации на выборах!
kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:47
danko1:
Кто будет платить за третий тур? Может, сами пожарники, которые на участки вламывались, из своей зарплаты?
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 15:01
Отчего же "попытке". По факту именно захват власти и произошел. Во всей красе.
lehich 19 сентября 2018 | 14:37
А расплакалась Памфилова от смеха?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:48
lehich: Климакс
tvitov66 19 сентября 2018 | 14:58
kryimzdick: + квартальная премия
idruker 19 сентября 2018 | 14:38
Мдась, когда Навальмный назвал Панфилову "ведьмой", я про себя возмутился, ну что за выражения! Но прочитав ЭТО, понял - действительно ведьма, только лживая, лицемерная и сентиментальная.
lehich 19 сентября 2018 | 14:41
idruker: https://bitnovosti.com/wp-content/uploads/2018/03/0A96C058-FB28-40C5-BE99-C8A4BE47FAF9_w1597_n_r1_s.jpg
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:38
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tks 19 сентября 2018 | 14:43
Не понимаю позитивных оценок позиции ЦИКа. Это же политическое рейдерство в чистом виде!
Кандидат от власти видит, что проигрывает, организуется массовый вброс, в итоге выборы отменяются... и вуаля! оппозиционных кандидат, который честно и законно выиграл, к власти не допускается! Ну а дальше - можно ещё что-нибудь придумать!
Пример чисто тактического хода, с прицелом на стратегию. Ведь сам Фюрер - тактик, но не стратег.
Итогом всех этих ходов будет провал, такая система только накапливает проблемы.
tvitov66 19 сентября 2018 | 15:01
tks: она сама себя выпороть должна что ли? Она же не вдова! С этих тварей как с гуся вода ... надеюсь срок давности не истечет и ей потом впаяют причитающуюся двушечку
peresvet73 19 сентября 2018 | 14:43
Вот так и Путин был "избран" президентом. Путин не легитимен"
pls215 19 сентября 2018 | 14:45
Плачь на кухне, а сейчас просто подай в отставку как не справившейся со своими обязанностями. Это не халатность , а преступление и дополнительная трата народных денег
j_partizan 19 сентября 2018 | 14:45
Ловкого кандидата Путин порекомендовал. Выборы будут повторяться до тех пор пока очередной воришка не доберется до кормушки.
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 14:45
Расплакалась Панфилова? Ничего! Путин вот тоже было нюню пустил на площади, а потом утерся и снова начал то же самое. Пройдет! Короче, будьте мужчиной!
tv_victim 19 сентября 2018 | 14:46
Где уголовные дела на "полностью потерявших протоколы"?
jamba 19 сентября 2018 | 14:48
Нет, причина не в " полной потери протоколов", а в полной потери совести!;)
vladimir1967 19 сентября 2018 | 14:55
Тут не плакать надо, изображая из себя кисейную барышню, а сажать преступников. Но Элочка боится в ходе расследования выйти на.кремль.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:00
Как бы приличные люди в таких случаях уходят в отставку. Но где вы нашли приличных в этой власти?
cromwel 19 сентября 2018 | 15:03
Ой, ну Панфилова актриса! Типо ей это все в диковинку! А остальные выбора за последние десятилетия не так проходили? А вы не знали? А уголовные дела где? А в отставочку и под суд она не хочет?
piter_ug 19 сентября 2018 | 15:03
Кто же эти херои, которые уничтожили 13 мешков с бюллетенями?
И как это технически было проделано?
allasc 19 сентября 2018 | 15:04
а не пора ли Панфиловой в отставку???? зачем она нужна если организвать ничего не может?
citizeneco 19 сентября 2018 | 15:05
Сказала Памфилова и расплакалась, видимо, ожидается, что по этой причине ей должны пойти навстречу, как женщине.
А если бы на её месте за ту же высокую зарплату был мужчина и расплакался, то о нём бы подумали, что он тряпка, так что не надо давить на жалость, а просто отменить результаты выборов, которые были нечестными, с огромным количеством нарушений и подтасовок в пользу, якобы, выигравшего их единоросса.
cromwel 19 сентября 2018 | 15:05
А потом удивляются что это несознательный народ у нас на выборы не ходит? А где выборы то? А зачем ходить?
wokal 19 сентября 2018 | 15:05
Отмена выборов выгодна ер теперь они постараться не спалиться и сделают результат как надо
jetsam 19 сентября 2018 | 15:07
крокодил пустил слезу.
vsokolov 19 сентября 2018 | 15:10
Уголовные дела на всех председателей комиссий, где обнаружились подобные нарушения. Немедленно.