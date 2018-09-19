Причина отмены результатов выборов в Приморье – полная потеря протоколов голосования на 13-ти избирательных участков

24,5 тысячи голосов не были введены в систему ГАС «Выборы», — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Кроме того, ЦИК выявило 19 избирательных участков, где на последнем этапе выборов были приписаны голоса. Памфилова подчеркнула, что в Центризбиркоме шокированы нарушениями в ходе второго тура выборов губернатора Приморья. Расследование будет проводиться без оглядки на личности организаторов фальсификаций. «Нельзя так взять и перечеркнуть итоги работы такого количества людей. Всё прозрачно, идем шаг за шагом, и вдруг раз – и такой удар под дых», — сказала Памфилова и расплакалась, — передает корреспондент РБК.

Краевая избирательная комиссия Приморья завтра проведет заседание, на котором будет принято решение о судьбе выборов губернатора региона. ЦИК ремомендовал признать недействительными результаты голосования, которое проходило в воскресенье. По итогам подсчета 100% бюллетеней исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набрал 49,5% голосов, а его конкурент, коммунист Андрей Ищенко – 48%. Кандидаты обвинили друг друга в подтасовках и фальсификации.