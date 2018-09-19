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14:10, 19 сентября 2018

Во Львовской области ввели запрет на исполнение песен на русском языке

Местные депутаты хотят распространить его на территории всей Украины.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области», — такую формулировку использовали депутаты. Согласно решению, опубликованному на сайте местной Рады, запрет должен действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины». А разъяснять смысл моратория населению будет специально созданная для этих целей межведомственная рабочая группа. Львовские депутаты считают, что эта мера должна действовать по всей стране – они уже поручили подготовить соответствующее обращение в Верховную Раду. Между тем, похожую инициативу сейчас рассматривают городские власти Днепра – там предложили запретить включать в общественных местах песни исполнителей, поддерживающих «вооруженную агрессию России».

Напомним, что законодатели Львовской области уже не первый раз используют ограничения в культурной сфере в политических целях. Два года назад они запретили выступать в регионе певцам, которые гастролировали в России после начала военных действий на Востоке Украины и аннексии Крыма.

Комментарии

47

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kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:14

Это как если бы Любовь Орлова колымила на корпоративах в Берлине в 1942

yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:20

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

minerr 19 сентября 2018 | 14:21

kryimzdick: А это ничего, что язык Любови Орловой является родным для половины ваших сограждан? Короче, это ещё одно подтверждение что у вас идёт гражданская война.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:23

minerr: Такая гражданская, что аж Моторылу с Омска замочили))))

minerr 19 сентября 2018 | 14:30

kryimzdick: А сколько этот Моторола замочил грузин, поляков и таких же жителей Омска, воевавших в ВСУ и на батальонах? Кстати, а причём здесь Моторола к песням?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:35

minerr: а при чем тут гражданская война к песням? а разорвало его очень смешно

minerr 19 сентября 2018 | 14:38

kryimzdick: А если запрещают язык родной для своего же населения, то как называются такие боевые действия, как не гражданская война?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:39

minerr: откуда в Львове русскоязычные с родным русским языком?

minerr 19 сентября 2018 | 14:53

kryimzdick: Тогда зачем запрещать, если не для кого?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:59

minerr: а зачем в России у нас запрещена пропаганда гомосексуализма? Разве есть для кого?

echo_shar 19 сентября 2018 | 14:59

kryimzdick:
"Арийцы" из Львова не угомонятся, пока не разрушат свою же страну! ))))))))

lion64__2 19 сентября 2018 | 14:14

Возможно, будут там слушать вперемежку "Wenn die Soldaten" и "Ти ж мене підманула".

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:16

lion64__2: им там есть чего послушать, ты не ссы

lion64__2 19 сентября 2018 | 14:19

kryimzdick: Какое мне до них, в Лемберге, дело?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:28

lion64__2: ну а хрен ли ты тогда верещишь?

testmeter 19 сентября 2018 | 14:17

lion64__2: Портянки, Украина... фас! Служить!

minerr 19 сентября 2018 | 14:16

Это совсем неплохо. Давайте, жгите, побольше ада. Чем больше такого маразма, тем быстрее развалится эта страна, порожденная большевиками и Сталиным.

beregov_net 19 сентября 2018 | 14:21

minerr: Больше ада чем в РФ не получится никак , вы вне конкурса )

minerr 19 сентября 2018 | 14:27

beregov_net: СБУ в курсе, что ты пишешь комментарии на российском сайте и на языке оккупанта? Смотри, а то декоммунизируют тебя в мусорном ящике. А потом оттуда, из ящика, и расскажешь про ад и у кого его больше.

beregov_net 19 сентября 2018 | 14:29

minerr: Ты дебил , я белорус из Минска )

minerr 19 сентября 2018 | 14:35

beregov_net: Тогда откуда знаешь об аде в РФ? Кстати, тебе морду, видать, регулярно чистят, если ты в разговоре с незнакомым человеком начинаешь со слова дебил. А ведь поди мнишь себя просвещенным европейцем, а не диким азиатом?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:40

minerr: так ты и есть дебил

ltvjrhfn2 19 сентября 2018 | 15:03

kryimzdick:
какая умная зверушка с рабочим ротиком.
какел, ты себе мужа на германщине уже нашел?

kryimzdick 19 сентября 2018 | 15:05

ltvjrhfn2: прижопинцы все о своем, о девичьем))))

beregov_net 19 сентября 2018 | 14:18

Непонятка однако , ограничить русский язык пытаются только сейчас и только во Львове , а убивают за это украинцев уже 4 года

ston 19 сентября 2018 | 14:46

beregov_net: Убивают украинцев дольше... Где то с 1995 года и началось это в РФ (Чечня). Вот только что они( украинцы) там забыли?

estamp 19 сентября 2018 | 14:19

Кроме вопроса, "А имеют ли они право?", просится вопрос "Разве ж крымчане и дончане были неправы?"

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:29

estamp: крымчанам и дончанам щас зашибись. Одних отравили, других разбомбили, всех ограбили и превратили в крепостных бандитов

andreyoo 19 сентября 2018 | 14:43

kryimzdick: Одних отравили, других разбомбили,...
-- И в том и в другом случае постаралась Украина. Ненькина любовь она такая, смертельная!

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:45

andreyoo: Да ты шо? Украина сама пригласила себе Гиркина? Сама взяла в заложники Раду Крымской Республики?

ltvjrhfn2 19 сентября 2018 | 15:05

kryimzdick:
ты реально думаешь, какел, что севастопольцы должны были скакать в трамвае под речевку про москалей?

arye_11 19 сентября 2018 | 14:19

...запрет на исполнение песен на русском языке
____________________________________________________________
Не ПЕСЕН!!!
Попсы, шансона, блатняка и прочего блевотного мусора.
Подавайте материал объективно.

putalex 19 сентября 2018 | 14:20

Они давно просятся в п..... пардон....
в Польшу......
Пущай ....флаг в руки ....

fekoff 19 сентября 2018 | 14:39

putalex: у кого просятся?

estamp 19 сентября 2018 | 14:21

Так вот оказывается откуда причина украинских неудач! От песен!

zemljanka 19 сентября 2018 | 14:21

Брехня.

baran_provokator 19 сентября 2018 | 14:26

дурачки, русский язык же родной для половины Украины.
все равно что австрийцы перестали бы говорить по-немецки.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:31

ну так разговаривай, кто мешает

fekoff 19 сентября 2018 | 14:41

baran_provokator: австрийского языка не существует в природе (в отличие от украинского), но немцы не лезут к австрийцам с "одним народом" и "младшим братом".

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:46

fekoff: последние 70 лет не лезут, до этого лезли, ровно как сейчас путинские влезли в Украину

baran_provokator 19 сентября 2018 | 14:31

давно пора нормальных украинцев от Одессы до Харькова вернуть в родную гавань, а западный Бандеростан без выхода к морю пусть аккумулирует укронацистов. колючкой обнести и пусть там скачут.

kryimzdick 19 сентября 2018 | 14:36

baran_provokator: пробовали уже, в Одессе таким, как ты горячо было. Хочешь еще, любишь жареное?

neon999 19 сентября 2018 | 14:31

А ЭМ-то почему истерит из-за подобных забугорных новостей (скорее всего, враных-пропагандистских) ?
В собственной стране фильмы иностранные запрещают к прокату, культурные центры закрывают, - и никто
из этих журналистов не писает кипятком. Мол, нормалек, - мы, холопы, к этому уже привычные.

(комментарий скрыт)

vladislav 19 сентября 2018 | 14:58

Дурь конечно.

varigor 19 сентября 2018 | 15:05

Запрет русского языка - что и требовалось подтвердить. Жители ДНР, ЛНР и Крыма оказались правы в своём выборе оставаться русскими и русскоязычными. Им никто не запретит разговаривать и петь на русском языке. Слушать и смотреть что хотят и именно на своём родном, русском языке. А населению остальной части Украины, не желающих отказываться от русского, нужно подняться на восстание против бандеровских националистов и изгнать их окончательно и навсегда.

abuvgrobu 19 сентября 2018 | 15:06

Чему здесь удивляться Львов бывшая территория Польше до 1939 года и население никогда не было пророссийским и всегда тяготела к Варшаве. Они готовятся рано или поздно вернуться в Польшу и это с учетом действий Киева в скором времени это возможно.

dwon 19 сентября 2018 | 15:07

Фашисто? Нацисто?

(комментарий скрыт)

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