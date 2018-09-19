Во Львовской области ввели запрет на исполнение песен на русском языке

Местные депутаты хотят распространить его на территории всей Украины.

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области», — такую формулировку использовали депутаты. Согласно решению, опубликованному на сайте местной Рады, запрет должен действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины». А разъяснять смысл моратория населению будет специально созданная для этих целей межведомственная рабочая группа. Львовские депутаты считают, что эта мера должна действовать по всей стране – они уже поручили подготовить соответствующее обращение в Верховную Раду. Между тем, похожую инициативу сейчас рассматривают городские власти Днепра – там предложили запретить включать в общественных местах песни исполнителей, поддерживающих «вооруженную агрессию России».

Напомним, что законодатели Львовской области уже не первый раз используют ограничения в культурной сфере в политических целях. Два года назад они запретили выступать в регионе певцам, которые гастролировали в России после начала военных действий на Востоке Украины и аннексии Крыма.