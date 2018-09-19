Россия заинтересована в возможном объединении Северной и Южной Кореи

Такое мнение «Эху Москвы» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

«Улучшение отношений между Кореями облегчит торговые отношения России с Южной Кореей и обеспечит более спокойные пограничные условия с КНДР. Надо в меру наших сил этому содействовать», — сказал сенатор.

Россия должна всеми силами содействовать установлению мира на Корейском полуострове, считает Владимир Лукин.