Россия заинтересована в возможном объединении Северной и Южной Кореи
Такое мнение «Эху Москвы» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.
«Улучшение отношений между Кореями облегчит торговые отношения России с Южной Кореей и обеспечит более спокойные пограничные условия с КНДР. Надо в меру наших сил этому содействовать», — сказал сенатор.
Россия должна всеми силами содействовать установлению мира на Корейском полуострове, считает Владимир Лукин.
Комментарии2
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:11
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eduard53 19 сентября 2018 | 15:03
Кто бы объяснил. Не представляю, на какой основе можно объединиться двум Кореям, одна из к-ых - современная высокоразвитая демократическая с классными технологиями практически по всему их спектру, а вторая - вооружённый до зубов полуголодный скотный двор, стоЯщий исключительно на культе личности вождя-душегуба, атомной бомбе и живодёрной доктрине чучхэ. Неужто жирный плохиш не понимает, что в цивилизованной стране таким как он места нет. Что ж это будет за объединение?