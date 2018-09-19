В Минобороны пока не представили доказательств подлинности документов о принадлежности ракеты, сбившей «Боинг»

В понедельник российские военные заявили, что она была украинской. В своих выводах представители Минобороны использовали, в частности, серийный номер двигателя ракеты и при этом опирались на восстановленные документы вместо оригинальных. Это вызвало сомнения у «Новой газеты».

Ранее Международная следственная группа представила доказательства того, что ракетный комплекс «Бук», сбивший 4 года назад малайзийский «Боинг» в Донбассе, был доставлен из России.