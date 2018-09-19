В Минобороны пока не представили доказательств подлинности документов о принадлежности ракеты, сбившей «Боинг»
В понедельник российские военные заявили, что она была украинской. В своих выводах представители Минобороны использовали, в частности, серийный номер двигателя ракеты и при этом опирались на восстановленные документы вместо оригинальных. Это вызвало сомнения у «Новой газеты».
Ранее Международная следственная группа представила доказательства того, что ракетный комплекс «Бук», сбивший 4 года назад малайзийский «Боинг» в Донбассе, был доставлен из России.
Комментарии18
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vasyakirin 19 сентября 2018 | 14:12
Не, ну а чо не найти взвод подозреваемой Курской машины и не отправить их на допрос к Симонян?
meteor1908 19 сентября 2018 | 14:16
vasyakirin: такого провала уже не пережить.
opiatnovyi63 19 сентября 2018 | 14:35
meteor1908: Зачем столько внимания очередной дезе из недр Министерства лжи ?
eternity88 19 сентября 2018 | 15:11
opiatnovyi63: Ну как, когда цельное Министерства обороны России в очередной палиться на дубовейшей подделке, как упоротый двоечник-второгодник - на каракулях в журнале успеваемости - то есть на том, что не нашлось ни одного умельца подрисовать единственную (!!! - цифру "2" то есть) необходимую цифру в "номере изделия" похожей на остальные "двойки" в этой же бумажке, от чего ракета сразу стала бы "украинской" - все таки новость. Не иначе диверсант жидобандеровский в ряды штатных фальсификаторов минобороны затесался!
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 14:34
Да замучались они рисовать уже фальшаки, сколько можно... Дайте людям отдохнуть в предварительном заключении международного трибунала!
benin_papa__ 19 сентября 2018 | 14:48
vasyakirin:
Шутите? Тут одну бумажку исполняли четыре года и то прокололись на датах!
А уж про сфальсифицировать целую воинскую часть и говорить как-то не серьезно))
vitek61 19 сентября 2018 | 15:04
benin_papa__: Вы уж разберитесь с версиями. Либо документ сфальсифицирован, либо, как утверждают украинцы, ракета была на Украине, но была поставлена в Грузию, где и захвачена. Ибо одна версия полностью противоречит другой...
kottigr1 19 сентября 2018 | 15:10
vitek61: Кроме российских СМИ подобную дезу больше никто не пытался впарить..
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:12
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
testmeter 19 сентября 2018 | 14:14
Подлинности "восстановленных" документов? Вам слова Русского Офицера мало что-ли?!
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 14:15
Все русские ракеты на одно лицо Петроваендбошарова. И русские генералы тоже схожи с ними олигофренически.
neon999 19 сентября 2018 | 14:18
Минобороны - это не международный суд, чтоб требовать доказательства. Перебьются.
Тем более, сами постоянно фальсификациями занимаются, со своими зелеными человечками и ихтамнетами.
И вообще в стране построена система сплошных фальсификаций, вкючая выборы и суды.
Так что, чья бы корова мычала.
kara 19 сентября 2018 | 14:19
а предоставила кому? НОвой газете?
я звонил им(Новой Газете), просил Каныгина в командировку отправить на Украину где часть с буками дислоцирована, что бы он на месте правду узнал(он же в Зарощенское ездил), но сказали, что это очень сложно.
testmeter 19 сентября 2018 | 14:44
kara: А тебе самому доказательства не требуются? Не смущают противоречия и странности в заявлениях твоих "защитников"? А Украина в самом начале предоставила Объединенной следственной группе (JIT) документацию по всему соответствующему вооружению на ее территории. Международные эксперты посещали все соответствующие воинские части. Россия, бери пример...
kara 19 сентября 2018 | 15:01
testmeter: так что волноваться, сейчас нам JIT и ответит: не было такой ракеты, 88была 90 была а 89 не было.
jetsam 19 сентября 2018 | 14:50
"у нас джентельменам принято верить на слово.
и тут, василий иванович, мне такая карта попёрла и попёрла...."(с) Петька
tks 19 сентября 2018 | 14:53
Букless от МО РФ.
alex_si 19 сентября 2018 | 14:57
МО показало формуляр на ракету который они получили от изготовителя. Но формуляр это документ который передается потребтелю (в\ч в Украине) вместе с изделием и должен всегда быть при изделии (в него заносятся все регламентные работы, замены частей и др.) Вопрос: почему формуляр хранился на Долгопрудненском заводе а не в в\ч)?