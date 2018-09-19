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14:05, 19 сентября 2018

Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет

Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил.

Ответственность за инцидент, который произошел в понедельник вечером, Минобороны России возложило на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские самолеты, которые нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, прикрывались российским Ил-20. На его борту были 15 человек. Все погибли. Как пишет сегодня газета «Коммерсантъ», Россия может прекратить помощь Израилю в тех вопросах, где раньше была готова помогать.

Комментарии

26

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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:08

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

beregov_net 19 сентября 2018 | 14:10

yulya_tsikinna: Это такой новый троллинг , засрать форум вот такими комментами , неужели у пригожинских появился креатив ? )

semia 19 сентября 2018 | 14:17

А Асада Асмы рак. Он рассеян из за переживаний за жену. Простим ему этот конфуз со сбитым самолетом и погибшими российскими офицерами!

russky77 19 сентября 2018 | 14:17

beregov_net: пригожинские сейчас должны услуги геев продвигать

testmeter 19 сентября 2018 | 14:21

russky77: Да, я смотрю, они что-то в последнее время свой стиль менять стали. Видать дрючат их на службе во все места

alexsokoll 19 сентября 2018 | 14:24

beregov_net:

Нищие шлюхи с бандеростана ищут богатых россиян.


Израиль ответит за погибших русских лётчиков!

luger_max_otto 19 сентября 2018 | 14:20

Просто Асад в очередной раз нагадил России, а Путин в очередной раз утерся.

alexsokoll 19 сентября 2018 | 14:26

luger_max_otto:

Асад тут причём?

В гибели русских офицеров виновен израилт, поэтому нетантяху звонил Путину оправлываться и отправил командующего ввс еврейских на ковёр к Шойгу.


Израиль ответит за гибель русских лётчиков!

dvdd 19 сентября 2018 | 14:34

alexsokoll: Израиль сбил наш самолёт?

platonnekafrin 19 сентября 2018 | 14:12

Башарка в унылом отчаянии пытался было склеить сбитый им самолет, но еврейские цыгане растащили аллюминивые части.

punyoshohlai 19 сентября 2018 | 14:12

А куда он нах денется, - подумал Асад

merelymy 19 сентября 2018 | 14:18

punyoshohlai: Скажите на каком языке думает наш союзник и опекун?

ed10075 19 сентября 2018 | 14:13

Да просто связи не было, батарейка на телефоне села, а телефон дома забыл.

vik_tor 19 сентября 2018 | 14:13

А он виноватым себя и не считает - вам надо - вы и звоните...

protoukrop 19 сентября 2018 | 14:13

Не позвонил потому, что извиняться не за что. И так всем понятно то, кто сидел за пультами этого С-200. Явно не полуграмотные арабы.

zloy_sok 19 сентября 2018 | 14:14

Наверно, был занят. По старой доброй традиции в твитере писал " Сбили одну птичку..."

russky77 19 сентября 2018 | 14:15

А может Асад сам дал приказ пульнуть по кукурузнику? Он какбэ намекает: валил бы ты уже отсюда, дядя вова...

prade 19 сентября 2018 | 14:21

Асад обиделся на Путина, после того тот с Эрдоганом не дали ему наступать на Идлиб и применять химическое оружие.

neon999 19 сентября 2018 | 14:24

Театр абсурда. К сожалению, кровавый. Но наш фюрер привык топтаться на костях.
А тех, кто ему прислуживает уже трудно принимать за людей - так что не особенно их и жалко, если что.

dvdd 19 сентября 2018 | 14:32

С чего ему звонить, когда наши солдафоны сбили самолёт с нашими солдафонами (мир их праху) на территории Сирии.

oleg_kievlyanin 19 сентября 2018 | 14:35

//Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил.//

У Пескова, Лаврова, Захаровой и Путина научился. Решил отморозиться и заявил что "ихтамнет" и "этонемы". И что эту ракету использовали еще в 1996 году, выпустив по израильському самолету.

trans 19 сентября 2018 | 14:35

Ответственность за инцидент, который произошел в понедельник вечером, Минобороны России возложило на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские самолеты, которые нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, прикрывались российским Ил-20.
___________________
Откровенный бред путинской пропаганды. Сирийское ПВО просто лупит лишь бы лупить, а путирасты нашли крайних, типа Израиль виноват......

apels 19 сентября 2018 | 14:37

А чего ему звонить, не их самолет сбили. Путин уже так заваяз в Сирии что ему уже "больше надо".

koltak76_ 19 сентября 2018 | 14:39

Еще одно копье в спину вошдя?
Скоро, как дикобраз будет. Пенсионеры расплатятся за все.

citizeneco 19 сентября 2018 | 14:52

Так если даже израильские истребители сумели прикрыться российским военным самолётом от ракетного комплекса сирийцев, которые являются российскими союзниками, то это только говорит о несовершенстве этого ракетного оружия, т.к. не сработала блокировка, запрещающая сбивать свои или самолёты союзников по принципу свой-чужой, в сбитый самолёт надо было ещё умудриться попасть ракетой, а то по логике российских военных получается, что израильский лётчик должен был принять её удар на себя, чтобы доставить удовольствие Путину, но это абсурд, он просто спас свой самолёт и жизнь, как поступил бы любой военный в его ситуации.

vpu2011 19 сентября 2018 | 14:59

Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет
- Не хочет записывать вину на свой счёт. Что може быть косвенным свидетельством того, что сидели в этом ПВО не сирийцы, а русские. Замечательно.

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