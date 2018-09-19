Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет
Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил.
Ответственность за инцидент, который произошел в понедельник вечером, Минобороны России возложило на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские самолеты, которые нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, прикрывались российским Ил-20. На его борту были 15 человек. Все погибли. Как пишет сегодня газета «Коммерсантъ», Россия может прекратить помощь Израилю в тех вопросах, где раньше была готова помогать.
Комментарии26
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yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:08
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
beregov_net 19 сентября 2018 | 14:10
yulya_tsikinna: Это такой новый троллинг , засрать форум вот такими комментами , неужели у пригожинских появился креатив ? )
semia 19 сентября 2018 | 14:17
А Асада Асмы рак. Он рассеян из за переживаний за жену. Простим ему этот конфуз со сбитым самолетом и погибшими российскими офицерами!
russky77 19 сентября 2018 | 14:17
beregov_net: пригожинские сейчас должны услуги геев продвигать
testmeter 19 сентября 2018 | 14:21
russky77: Да, я смотрю, они что-то в последнее время свой стиль менять стали. Видать дрючат их на службе во все места
alexsokoll 19 сентября 2018 | 14:24
beregov_net:
Нищие шлюхи с бандеростана ищут богатых россиян.
Израиль ответит за погибших русских лётчиков!
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 14:20
Просто Асад в очередной раз нагадил России, а Путин в очередной раз утерся.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 14:26
luger_max_otto:
Асад тут причём?
В гибели русских офицеров виновен израилт, поэтому нетантяху звонил Путину оправлываться и отправил командующего ввс еврейских на ковёр к Шойгу.
Израиль ответит за гибель русских лётчиков!
dvdd 19 сентября 2018 | 14:34
alexsokoll: Израиль сбил наш самолёт?
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 14:12
Башарка в унылом отчаянии пытался было склеить сбитый им самолет, но еврейские цыгане растащили аллюминивые части.
punyoshohlai 19 сентября 2018 | 14:12
А куда он нах денется, - подумал Асад
merelymy 19 сентября 2018 | 14:18
punyoshohlai: Скажите на каком языке думает наш союзник и опекун?
ed10075 19 сентября 2018 | 14:13
Да просто связи не было, батарейка на телефоне села, а телефон дома забыл.
vik_tor 19 сентября 2018 | 14:13
А он виноватым себя и не считает - вам надо - вы и звоните...
protoukrop 19 сентября 2018 | 14:13
Не позвонил потому, что извиняться не за что. И так всем понятно то, кто сидел за пультами этого С-200. Явно не полуграмотные арабы.
zloy_sok 19 сентября 2018 | 14:14
Наверно, был занят. По старой доброй традиции в твитере писал " Сбили одну птичку..."
russky77 19 сентября 2018 | 14:15
А может Асад сам дал приказ пульнуть по кукурузнику? Он какбэ намекает: валил бы ты уже отсюда, дядя вова...
prade 19 сентября 2018 | 14:21
Асад обиделся на Путина, после того тот с Эрдоганом не дали ему наступать на Идлиб и применять химическое оружие.
neon999 19 сентября 2018 | 14:24
Театр абсурда. К сожалению, кровавый. Но наш фюрер привык топтаться на костях.
А тех, кто ему прислуживает уже трудно принимать за людей - так что не особенно их и жалко, если что.
dvdd 19 сентября 2018 | 14:32
С чего ему звонить, когда наши солдафоны сбили самолёт с нашими солдафонами (мир их праху) на территории Сирии.
oleg_kievlyanin 19 сентября 2018 | 14:35
//Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил.//
У Пескова, Лаврова, Захаровой и Путина научился. Решил отморозиться и заявил что "ихтамнет" и "этонемы". И что эту ракету использовали еще в 1996 году, выпустив по израильському самолету.
trans 19 сентября 2018 | 14:35
Ответственность за инцидент, который произошел в понедельник вечером, Минобороны России возложило на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские самолеты, которые нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, прикрывались российским Ил-20.
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Откровенный бред путинской пропаганды. Сирийское ПВО просто лупит лишь бы лупить, а путирасты нашли крайних, типа Израиль виноват......
apels 19 сентября 2018 | 14:37
А чего ему звонить, не их самолет сбили. Путин уже так заваяз в Сирии что ему уже "больше надо".
koltak76_ 19 сентября 2018 | 14:39
Еще одно копье в спину вошдя?
Скоро, как дикобраз будет. Пенсионеры расплатятся за все.
citizeneco 19 сентября 2018 | 14:52
Так если даже израильские истребители сумели прикрыться российским военным самолётом от ракетного комплекса сирийцев, которые являются российскими союзниками, то это только говорит о несовершенстве этого ракетного оружия, т.к. не сработала блокировка, запрещающая сбивать свои или самолёты союзников по принципу свой-чужой, в сбитый самолёт надо было ещё умудриться попасть ракетой, а то по логике российских военных получается, что израильский лётчик должен был принять её удар на себя, чтобы доставить удовольствие Путину, но это абсурд, он просто спас свой самолёт и жизнь, как поступил бы любой военный в его ситуации.
vpu2011 19 сентября 2018 | 14:59
Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет
- Не хочет записывать вину на свой счёт. Что може быть косвенным свидетельством того, что сидели в этом ПВО не сирийцы, а русские. Замечательно.