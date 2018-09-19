Президент Сирии Башар Асад не позвонил Владимиру Путину после того, как сирийские ПВО сбили российский самолет

Это сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил.

Ответственность за инцидент, который произошел в понедельник вечером, Минобороны России возложило на Израиль. В ведомстве заявили, что израильские самолеты, которые нанесли ракетные удары по военным объектам в Сирии, прикрывались российским Ил-20. На его борту были 15 человек. Все погибли. Как пишет сегодня газета «Коммерсантъ», Россия может прекратить помощь Израилю в тех вопросах, где раньше была готова помогать.