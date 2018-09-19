ЦИК рекомендовал признать недействительными губернаторские выборы в Приморье
Это вызвано серьезными нарушениями, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Памфилова добавила, что результаты по 13-ти участкам не были введены в автоматическую систему подсчета голосов.
Новые выборы могут быть назначены через три месяца. «Единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко сказал ТАСС, что не будет в них участвовать, но затем передумал.
Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подтвердил свое возможное участие, но выступил против отмены результатов голосования.
Ищенко лидировал во втором туре вплоть до подсчета 98% голосов, но в итоге победа была отдана «единороссу» Тарасенко, которого лично поддержал президент Владимир Путин.
Отмена результатов губернаторских выборов во всем Приморском крае нецелесообразна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.
«Центризбирком направил в Приморье группу, которая вполне способна разобраться, что повлияло на итоги голосования. Основная проблема — три десятка переписанных избирательных участков. Там результаты явно были изменены. На мой взгляд, нужно было ограничиться отменой или возвратом результатов в их начальное положение», — сказал эксперт.
По словам Мельконьянца, на остальных участках таких серьезных проблем не было, в связи с этим он недоумевает, зачем отменять результаты по всему краю.
Эксперт также отметил важность поиска виновных в фальсификациях.
Зампред Центризбиркома Николай Булаев призвал кандидатов в губернаторы Приморья забрать заявления в отношении глав участковых избирательных комиссий. Надо искать истинных виновников нарушений, сказал Булаев.
Булаев также призвал покинуть свои должности тех, по чьему указу действовали сотрудники избирательных участков.
Рекомендация Центризбиркома об отмене итогов выборов губернатора в Приморье из-за нарушений – небывалое событие в истории российских выборов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«Это эволюция или даже революция избирательной системы в России, потому что никогда у нас такого всерьез не было. Это большая личная победа главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая сумела доказать, что законы о выборах в России не только писаны, но и действуют», — считает эксперт.
С точки зрения Орешкина, «если удастся восстановить в качестве губернатора кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который честно выиграл эти выборы во втором туре, то это станет возвратом к нормальной системе конкурентных выборов в России».
Комментарии18
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kindman_a 19 сентября 2018 | 14:08
Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухаммедов нервно курит в сторонке....
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 14:08
То есть никак не удается натянуть победу единороссу без несусветного скандала- избиркомы нужно тренировать хотя бы месяца два...
rpmcmurphy 19 сентября 2018 | 14:22
Новые выборы могут быть назначены через три месяца. «Единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко сказал ТАСС, что не будет в них участвовать, но затем передумал...
Если будут назначены новые выборы, то что это значит? Что произошла какая-то техническая ошибка или то, что Андрюха Тарасенко и его соратники их фальсифицировали. Ну, а раз так, то как можно допускать их до новых выборов?
zapadnay 19 сентября 2018 | 14:34
Учтут, доработают и сделают все, как надо.
tks 19 сентября 2018 | 14:39
rpmcmurphy: Ух ты, портяныч, делаешь успехи! Прямо таки неожиданно удивительно )))
zapadnay 19 сентября 2018 | 14:25
luger_max_otto:
Орешкин все больше и больше разочаровывает. А вот Кирилл Рогов иначе оценивает прецедент отмены выборов по всему Приморскому краю.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:09
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ed10075 19 сентября 2018 | 14:10
Под тяжестью улик...
Даже Памфилова вынуждена признать фальсификацию. Ну а где ясновельможный пан Бастрыкин с его соколами, с его проверками на предмет наличия преступления в действиях фальсификаторов?
stichirichi 19 сентября 2018 | 14:11
эксперт недоумевает...а не кажется ли, что тем самым, тупо не отдают власть?
rihard 19 сентября 2018 | 14:12
Булаев обалдел? Фальсификация - это уголовное дело. Причем тут '' бедные ''женщины. Ну а тех, кто отдавал приказы- покинуть свои должности! Он в своем уме? Может еще наградит?
lion64__2 19 сентября 2018 | 14:12
Если бы солнцеликий со своей АД-министрацией были умными людьми, то назначили бы временно исполняющим обязанности губернатора кандидата от КПРФ. На год, до новых выборов. Если дело не пойдёт, то никто за него не проголосует. А этого "силовика" с фальшивой учёной степенью охранником в местную "Пятёрочку" следует назначить.
buva53 19 сентября 2018 | 14:21
Ну и..? Где многочисленные заведённые уголовные дела на фальсификаторов? Где выездные бригады следователей и прокуроров? Это тяжкое уголовное преступление, на минуточку.
tks 19 сентября 2018 | 14:37
buva53: Ну, это же не за лайки и репосты сажать!
tks 19 сентября 2018 | 14:22
Не понимаю позитивных оценок позиции ЦИКа. Это же политическое рейдерство в чистом виде!
Кандидат от власти видит, что проигрывает, организуется массовый вброс, в итоге выборы отменяются... и вуаля! оппозиционных кандидат, который честно и законно выиграл, к власти не допускается! Ну а дальше - можно ещё что-нибудь придумать!
Пример чисто тактического хода, с прицелом на стратегию. Ведь сам Фюрер - тактик, но не стратег.
Итогом всех этих ходов будет провал, такая система только накапливает проблемы.
y3emen1 19 сентября 2018 | 14:30
tks: вова любит многоходовочки... вот переиграет всех, и через 3 месяца губером приморья станет друг си цзы пин
tks 19 сентября 2018 | 14:35
y3emen1: Самое интересное, что для путинских органов лайки и репосты (которые сами по себе вообще не преступление) считаются более серьёзным преступлением, чем нарушения избирательного права.
messija 19 сентября 2018 | 14:33
Молодец Эллочка! Теперь подтасуют так, что и Зюганов будет доволен и ворюги останутся у кормушки.
bozhezaryahrani 19 сентября 2018 | 14:39
Есть железобетонный повод отменить, нах..., выборы губернаторов, отменить, нах..., любые выборы вообще. Где наше всё? Сейчас выползет.
А хорошо бы, пускай отменяют, это нарушит обратную связь ещё больше.
Вопреки здравому смыслу - мне счастья не будет, как и ещё сотне миллионов моих сограждан, но очень хочу увидеть, как банда чекистов, вместе с Золотовым, схлопочет "ответку".