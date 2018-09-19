ЦИК рекомендовал признать недействительными губернаторские выборы в Приморье

Это вызвано серьезными нарушениями, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Памфилова добавила, что результаты по 13-ти участкам не были введены в автоматическую систему подсчета голосов.

Новые выборы могут быть назначены через три месяца. «Единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко сказал ТАСС, что не будет в них участвовать, но затем передумал.

Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко подтвердил свое возможное участие, но выступил против отмены результатов голосования.

Ищенко лидировал во втором туре вплоть до подсчета 98% голосов, но в итоге победа была отдана «единороссу» Тарасенко, которого лично поддержал президент Владимир Путин.

Отмена результатов губернаторских выборов во всем Приморском крае нецелесообразна. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Центризбирком направил в Приморье группу, которая вполне способна разобраться, что повлияло на итоги голосования. Основная проблема — три десятка переписанных избирательных участков. Там результаты явно были изменены. На мой взгляд, нужно было ограничиться отменой или возвратом результатов в их начальное положение», — сказал эксперт.

По словам Мельконьянца, на остальных участках таких серьезных проблем не было, в связи с этим он недоумевает, зачем отменять результаты по всему краю.

Эксперт также отметил важность поиска виновных в фальсификациях.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев призвал кандидатов в губернаторы Приморья забрать заявления в отношении глав участковых избирательных комиссий. Надо искать истинных виновников нарушений, сказал Булаев.

Булаев также призвал покинуть свои должности тех, по чьему указу действовали сотрудники избирательных участков.

Рекомендация Центризбиркома об отмене итогов выборов губернатора в Приморье из-за нарушений – небывалое событие в истории российских выборов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Это эволюция или даже революция избирательной системы в России, потому что никогда у нас такого всерьез не было. Это большая личная победа главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая сумела доказать, что законы о выборах в России не только писаны, но и действуют», — считает эксперт.

С точки зрения Орешкина, «если удастся восстановить в качестве губернатора кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, который честно выиграл эти выборы во втором туре, то это станет возвратом к нормальной системе конкурентных выборов в России».