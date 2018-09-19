Бывший заместитель мэра Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики
Бывший заместитель мэра Анастасия Ракова назначена вице-мэром по вопросам социальной политики, — сообщил Сергей Собянин. В прежнем московском правительстве эту должность занимал Леонид Печатников, — напоминает «Интерфакс».
Комментарии3
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zapadnay 19 сентября 2018 | 13:55
Как, неужто понижение в должности?
zkotor 19 сентября 2018 | 14:01
Ну теперь держись горожанин, предприниматель - эта шайка лейка отсобянит весь город так. что чертям тошно станет
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz