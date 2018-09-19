В Госдуму венсен законопроект о распространении программы реновации жилья на всю Россию

Авторы – депутаты от партии «Справедливая Россия». По их мнению, реализация программы поддержит российскую промышленность и создаст дополнительные условия для развития экономики. В Минстрое считают, что программа возможна только в крупных субъектах с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку, — напоминает «Новая газета».