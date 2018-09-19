В Госдуму венсен законопроект о распространении программы реновации жилья на всю Россию
Авторы – депутаты от партии «Справедливая Россия». По их мнению, реализация программы поддержит российскую промышленность и создаст дополнительные условия для развития экономики. В Минстрое считают, что программа возможна только в крупных субъектах с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку, — напоминает «Новая газета».
Комментарии8
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trans 19 сентября 2018 | 13:54
Положительный опыт распила бабла решили распространить на другие регионы.
rampa 19 сентября 2018 | 13:58
классно! Вместо того, чтобы решить вопрос с аварийным жильем, и дать людям, живущим в этих домах, возможность жить в нормальных условиях, предлагают еще одну возможность для "своих близких" захватить лакомые участки землм
bear123581321 19 сентября 2018 | 14:03
Не успеют.
zkotor 19 сентября 2018 | 14:05
- оккупанты трофейщики за работой, они и не подозревали, что порабощённые окажутся настолько терпилами и ссыкунами и это открытие буквально сносит им крышу от вседозволенности. Думаю впереди самые изощрённые издевательства и глумления, которые и фантастам футуристам не снились
dvdd 19 сентября 2018 | 14:05
Такое ощущение, что они там в верхах начали курить что-то очень мощное. То, что они и до этого курили, сомнений нет. Но сейчас они явно начали превосходить сами себя.
yulya_tsikinna 19 сентября 2018 | 14:10
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
kb2 19 сентября 2018 | 14:19
Да да правильно! Надо во всех городах людей, годами живших в хороших районах на землях "с высокой инвестиционной привлекательностью", отправить на окраины и в промзоны, а эти участки подарить "инвесторам", по совместительству являющимся депутатами, друзьям губернатора и проч.
trans 19 сентября 2018 | 14:31
Будет как в Москве - снесут дома в хорошем состоянии, но в хороших районах. А на окраинах люди будут продолжить жить в развалюхах.