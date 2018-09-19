Суд в Ярославле сократил на 2 месяца срок заключения Евгению Макарову, который был избит сотрудниками ИК №1
По новому закону Макарову зачли время пребывания в СИЗО. Таким образом он выйдет на свободу через 10 дней — после того, как колония получит судебное решение. Суд учел 138 взысканий, которые есть у Макарова, и отсутствие поощрений, — отмечает «Интерфакс».
Комментарии1
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yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:14
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:14
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz