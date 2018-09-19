Суд в Екатеринбурге приговорил драматурга Николая Коляду к полутора годам ограничения свободы
Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения по делу от ДТП, которое произошло в июле 2017-го года. Также Коляду обязали выплатить пострадавшему в аварии 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Ответчик заявил, что не будет обжаловать приговор. В свою очередь, пострадавший намерен подать к Коляде гражданский иск о возмещении утраченного заработка в размере 900 тысяч рублей, — сообщает Znak.com.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:15
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz