К концу года Росгвардия получит до 10-ти комплексов «Стена» для защиты от агрессивно настроенной толпы
Так сказал представитель концерна «Калашников». Он отметил, что «Стена» испытывалась в московском ОМОНе и по результатам этих испытаний разработана вторая версия — с нее убрали водомет из-за излишнего травматизма.
Комментарии45
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riots 19 сентября 2018 | 14:06
,,Стена,, есть, а агрессивно настроенной толпы нет. И не будет.
ts 19 сентября 2018 | 14:10
riots: Найдут, чтобы обязательно применять!
danko1 19 сентября 2018 | 14:14
ts: Вместо водомета поставят огнемёт?
Иначе зачем бандиты их закупали?
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:15
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sergo_25_26 19 сентября 2018 | 14:09
на конец то пошли хоть нормальные новости. Ну для чего толпе агрессивно настраиваться? Нужно любить и лелеять свое ясносолнышко и всю власть. Кто вам зарплату и пенсии платит? Да быть вам благодарными кормильцам своим. Падать ниц и всячески ублажать надобно власть. Ну зачем агрессия. Ведь КРЫМНАШ. Дебилы....б......ь
zkotor 19 сентября 2018 | 14:15
Воинские соединения «гвардейские»: за боевые заслуги — за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленное в боях.
Зондеркоманда - подразделение специального назначения в немецкой армии периода Второй мировой войны, занимавшееся карательными операциями. Немцев из зондеркоманды кормили по ресторанной системе, каждый мог составить себе меню. Немцы в зондеркоманде получали внекатегорные оклады, ― почти втрое больше, чем соответствующие по званию военнослужащие в действующих частях.
zloy_sok 19 сентября 2018 | 14:16
Думают спрятаться за стеной и жрать просрочку из дорогущего пайка....
kazak 19 сентября 2018 | 14:17
Я жду защиты людей в мирном конституционном протесте от агрессивной и преступной власти временщиков.
kunst54 19 сентября 2018 | 14:17
Для защиты от кого - от толпы, это понятно. Но для защиты кого - почему-то не уточняется.
bazilgu 19 сентября 2018 | 14:25
Как же трусит эта свора!
grigorcar 19 сентября 2018 | 14:49
"к концу года получит до 10-ти комплексов для защиты от агрессивной толпы"
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к концу года правительство планирует довести до белого каления население 10-ти крупнейших городов.
1. Москва Население (на 1.01.2016): 12 330 126. ...
2. Санкт-Петербург Население (на 1.01.2016): 5 225 690. ...
3. Новосибирск Население: (на 1.01.2016): 1 584 138. ...
4. Екатеринбург Население (на 1.01.2016): 1 444 439. ...
5. Нижний Новгород ...
6. Казань ...
7. Челябинск ...
8. Омск
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