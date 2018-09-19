Центризбирком рекомендовал признать недействительными результаты губернаторских выборов в Приморском крае, — заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, достоверность волеизъявления граждан на 13-ти участках невозможно определить, потому что доступ на эти участки был ограничен МЧС. Разница в голосах в пользу победившего кандидата, «единоросса» Андрей Тарасенко – около 7-ми тысяч. На 13-ти участках, о которых идет речь, могли проголосовать более 24-х тысяч избирателей, — отмечает «Коммерсантъ».

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который, по данным краевого избиркома, проиграл во втором туре губернаторских выборов в Приморье, не согласен с отменой результатов выборов. «Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае проиграла. Если у нас отменяются выборы на этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет».

Кремль поддерживает позицию ЦИКа, который рекомендовал отменить результаты выборов в Приморье, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритете чистоты и справедливости выборов – парламентских, президентских и региональных.