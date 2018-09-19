Центризбирком рекомендовал признать недействительными результаты губернаторских выборов в Приморском крае
Центризбирком рекомендовал признать недействительными результаты губернаторских выборов в Приморском крае, — заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, достоверность волеизъявления граждан на 13-ти участках невозможно определить, потому что доступ на эти участки был ограничен МЧС. Разница в голосах в пользу победившего кандидата, «единоросса» Андрей Тарасенко – около 7-ми тысяч. На 13-ти участках, о которых идет речь, могли проголосовать более 24-х тысяч избирателей, — отмечает «Коммерсантъ».
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который, по данным краевого избиркома, проиграл во втором туре губернаторских выборов в Приморье, не согласен с отменой результатов выборов. «Я считаю, что ЦИК и власть в этом случае проиграла. Если у нас отменяются выборы на этой территории, то тогда надо отменять все выборы, которые проходили в стране за последние 26 лет».
Кремль поддерживает позицию ЦИКа, который рекомендовал отменить результаты выборов в Приморье, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритете чистоты и справедливости выборов – парламентских, президентских и региональных.
Комментарии19
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johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 13:37
... а ведь ПРАВ коммуняка! ... по Хорошему - НАДО отменять ВСЕ выборы ...
tom_tom 19 сентября 2018 | 13:39
Вопрос к русским: почему в Сирии сбивают ваши самолеты, если по заявлению ВВХ - все войска давно выведены?
sandro_007 19 сентября 2018 | 13:44
tom_tom:
Это вы у евреев спросите.
yulya__tsikina 19 сентября 2018 | 14:15
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drgonish 19 сентября 2018 | 13:55
tom_tom:
Дык там 2 российские базы в бессрочном пользовании. Основной контингент выведен, но что бы "досуха" - этого не будет. Вообще вопрос детский....
sandro_007 19 сентября 2018 | 14:02
drgonish:
Он сбивает с темы. Ведь признание ЦИК результатов выборов недействительными говорит о прозрачности оных.
jjtompson 19 сентября 2018 | 14:06
Как говаривал нацлидер - посадки где???
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 13:44
А смысл? Там претензии к нескольким участкам, разобраться с ними- к слову, и с их руководством и краевым ИК- и всех делов...
testmeter 19 сентября 2018 | 13:44
"Центризбирком рекомендовал признать недействительными " ///
А кому это он рекомендовал? За Центризбиркомом ведь, вроде бы, окончательное решение. Или есть какой-то высший товарищ? Высший в хорошем смысле, конечно... И слегка лысоватенький
johnbmw Евгений Большаков 19 сентября 2018 | 13:51
testmeter: рекомендовал республиканскому ... у них "на бумаге"(!!!) там ПОЛНАЯ независимость ...
nikolashin2017 19 сентября 2018 | 13:44
все отменить и взад вернуть-
- такой страны смердящей путь...
chan_kay_3 19 сентября 2018 | 13:49
Нашли выход, суки! После пересчета надо было бы комиссии в полном составе сажать, а так вроде ничего и не было. Ну не состоялись...
kochar 19 сентября 2018 | 13:52
"...Владимир Путин неоднократно высказывался о приоритете чистоты и справедливости выборов – парламентских, президентских и региональных."
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Живой анекдот.
hammiak 19 сентября 2018 | 13:52
ай да памфилова! сумела и хозяевам угодить, и уголовника тарасенко оставить)
А нормально, че: например, Едросс где-то набирает 1%, его противник - 40%. Тут подлетает памфилова и по-детски говорит, что "имели место массовые фальсификации" - и отменяет результат выборов.
А за 3 месяца проведут работу над ошибками и училок выдрессируют с закрытыми глазами и связанными руками вбрасывать)
registrator 19 сентября 2018 | 13:54
Разняли двух хохлов.
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 13:54
- У вас карты в рукаве!
- Точно! Предлагаю пересдать!
redrica 19 сентября 2018 | 13:59
В этом Приморском крае 38 ТИКов, в каждом более 50 УИКов.
То есть участков более 2000. И эти последние 13 не могли сделать погоду.
Наверняка их можно признать недействительными. И признать выборы.
Есть видео, где МЧСники шарят по участкам и заходят в комнаты, которые должны быть опечатаны.
vsokolov 19 сентября 2018 | 14:09
А как насчет посадить несколько десятков фальсификаторов?
testmeter 19 сентября 2018 | 14:11
Непорядок, однако... Так и до Майдана может договориться этот либеральный Центризбирком! Или поступил приказ продемонстрировать быдломассе "демократичность выборов"?