Канадский рэпер Дрейк подал в суд на девушку, которая заявила о беременности от него

Музыкант утверждает, что она сфальсифицировала беременность и ложно обвинила его в изнасиловании. Певец подчеркнул, что у них был секс в прошлом году после одного из концертов по обоюдному согласию, — передает портал TMZ.

Дрейк – один из самых популярных рэперов в Северной Америке.