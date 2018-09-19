Канадский рэпер Дрейк подал в суд на девушку, которая заявила о беременности от него
Музыкант утверждает, что она сфальсифицировала беременность и ложно обвинила его в изнасиловании. Певец подчеркнул, что у них был секс в прошлом году после одного из концертов по обоюдному согласию, — передает портал TMZ.
Дрейк – один из самых популярных рэперов в Северной Америке.
Комментарии1
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glotov 19 сентября 2018 | 13:14
Родить, сделать анализ ДНК - и всего делов.