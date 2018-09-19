В Москве задержаны более 100 человек по делу о нелегальных казино

Операцию провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. В СК заявили, что пресечена деятельность 15-ти игровых клубов и казино, проведено более 80-ти обысков. Утверждается, что преступное сообщество работало под видом букмекерских контор «Гринбет», «Юнионбет» и «Винлайн».