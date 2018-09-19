В Москве задержаны более 100 человек по делу о нелегальных казино
Операцию провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД. В СК заявили, что пресечена деятельность 15-ти игровых клубов и казино, проведено более 80-ти обысков. Утверждается, что преступное сообщество работало под видом букмекерских контор «Гринбет», «Юнионбет» и «Винлайн».
Комментарии6
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huyt 19 сентября 2018 | 13:09
Клановые разборки. Чем-то напоминает ситуацию в Подмосковье, когда прокуратура "крышевала" нелегальный игорный бизнес.
alexsokoll 19 сентября 2018 | 13:10
Молодца!
Реальная борьба с мафией.
Так ьы ещё за нко взялись бы.
Израиль ответит за погибших лётчиков!
sabotage_nik 19 сентября 2018 | 13:16
alexsokoll: израиль ответит?Ответит очередным повышением цен и пенсионного возраста в России !
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 13:10
Букмекерская контора "Генрокуратра" не тонет!
gvs 19 сентября 2018 | 13:16
Опять прокурорские? Или на этот раз ФСБ? )))
anji70 19 сентября 2018 | 13:37
Вышеуказанные конторы меняют своих владельцев.