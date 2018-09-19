КНДР и Южная Корея договорились прекратить взаимные враждебные действия
Об этом по итогам двусторонних переговоров заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Пхеньян и Сеул подписали также соглашение по линии Минобороны, которое в Южной Корее назвали фактической декларацией прекращения войны.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 13:11
Чтобы не допустить ухода кээндээровцев в цивилизованный мир, следует задуматься о присоединении их к Родине.
Тем более, что общая граница имеется.
olenenok_zed 19 сентября 2018 | 13:20
даже КНДР и Южная Корея видят будущее олененков только в мире.
а вот в скрепоностной со всеми соседями успели войнушку закатить