Z Архив новостей новости
5 7 6 1100
13:02, 19 сентября 2018

В Госдуму внесли проект закона, который предлагает распространить так называемую «реновацию» на все регионы

Инициатором стала фракция Справедливая Россия. Ранее в ряде областей заявляли о нехватке денег на программу реновации.

Проект закона внесли в нижнюю палату на следующий день после заявления президента на инаугурации мэра Москвы о том, что программа реновации в столице может задать стандарт для других регионов. Предложение о всероссийской реновации как поясняют эсеры направлено на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда. Ещё весной 17го председатель Госдумы Володин предложил распространить снос хрущёвок на регионы. Но перед этим посмотреть на начало реновации в Москве. А тогда министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в числе первых городов под реновацию называл Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Не везде идею поддержали. В то время мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал что не пожелал бы жителям города программу реновации как в Москве, назвав цитата по РБК «коммерческим проектом». Звучали мнения, что во многих регионах не хватит денег на снос хрущёвок. О том же в ходе прямой линии в июне прошлого года говорил президент Путин. Он  отметил что реновация в Москве будет проводиться за счет столичного бюджета. Но у регионов таких денег нет, подчеркнул президент. И добавил, что ему бы хотелось, чтобы ситуация сложилась иначе.

Власти Сочи также не одобрили идею реновации в городе. Они назвали очень болезненным переселение многих людей перед Олимпиадой. Несмотря на это в Госдуме год назад объявили, что начали работу над законопроектом, который позволит массово переселять людей не только в Москве.

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 13:09


Никто не сможет спрятаться и скрыться от всепроникающей всероссийской реновации!
Теперь дом любого простого гражданина будет под угрозой сноса.

pmasel 19 сентября 2018 | 13:13

В Москве забирают квартиру и землю, а дают только квартиру. Я уже не говорю, что дом может быть далеко не аварийным. Ну и как вишенка на торте существенное сокращение выдачи квартир очередникам.

nf5096004 19 сентября 2018 | 13:09

Самое интересное, что сносят не аварийное жилье, а подлежащее капитальному ремонту, в то время, как действительно аварийные дома не сносятся, а стоят и продолжают угрожать жизни жильцов

archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 13:13

назначенные "народными избранниками", проходимцы и аферисты решают за всю РФ :)
впрочем, не решают а подмахивают любимцу гибрида, имея в виду распил бабла по всей стране

cromwel 19 сентября 2018 | 13:14

Все правильно. Грабить так всю страну. Это же какой полигон для распила, масштабы космические! Зачем экономику строить? Действовать надо быстро!!

trans 19 сентября 2018 | 13:15

Будет как в Москве - снесут дома в хорошем состоянии, но в хороших районах. А на окраинах люди будут продолжить жить в развалюхах.

x_signal 19 сентября 2018 | 13:32

Распил в масштабах всей страны...

Самое обсуждаемое

Новости

Россия предупредила Израиль о возможном ответе на сбитый в небе над Сирией самолет По некоторым данным, одним из шагов может стать отказ Москвы помогать еврейскому государству в ряде вопросов…

5 92 6 6350
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 145 6 14044 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Новости

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала…

5 89 6 46993
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 646 6 69707 17.09
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 117 6 15756 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23488 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Владимир Пастухов доктор политических наук, St.Antony College, Oxford

Виктор Золотов как зеркало русской деградации Когда первый жандарм Империи угрожает своему оппоненту — это опасно. Но когда он предлагает своему оппоненту публично подраться, чтобы своими руками превратить его в отбивную — это уже не опасно, а скорее смешно и печально…

5 44 6 32681 12.09
Kобщество, навальный, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

5 59 6 7980 14.09
Kобщество, церковь, религия, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 54 6 7364 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 139 6 19047 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 75 6 11501 13.09
Интервью В круге СВЕТА

Дмитрий Орешкин Леонид Григорьев гости: Дмитрий Орешкин, Леонид Григорьев

Россия-Украина: вражда навек? Теперь для Украины расширяется дорога на Запад и в НАТО, ну а нам остается только их поливать через забор…

5 62 6 9771 18.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kрф, украина, видео
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 528 6 87637 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Павел Каныгин специальный корреспондент «Новой Газеты»

Восстановленному верить? Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше вопросов к Минобороны РФ…

5 112 6 19154 09:01
Kрф, минобороны, авиа, мнения
Новости

«Новая газета: Нестыковка обнаружилась в документах Министерства обороны о гибели малазийского «Боинга» Восстановленный формуляр на двигатель ракеты датирован почти на год раньше, чем, как утверждали российские военные, она была собрана…

5 35 6 5993
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 56 6 9752 17.09

Популярное за неделю

Новости

Россия в ответ на крушение самолета в Сирии перестанет помогать Израилю в некоторых вопросах Один из возможных шагов – это отказ от переговоров с Ираном и движением Хезболла…

5 75 6 18648
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 62 6 199064 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 137 6 42978 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 433 6 338688 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

5 863 6 182082 13.09
8читать ;смотреть
Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7272625
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3664257

Сегодня в эфире