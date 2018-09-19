В Госдуму внесли проект закона, который предлагает распространить так называемую «реновацию» на все регионы
Инициатором стала фракция Справедливая Россия. Ранее в ряде областей заявляли о нехватке денег на программу реновации.
Проект закона внесли в нижнюю палату на следующий день после заявления президента на инаугурации мэра Москвы о том, что программа реновации в столице может задать стандарт для других регионов. Предложение о всероссийской реновации как поясняют эсеры направлено на предотвращение возникновения аварийного жилищного фонда. Ещё весной 17го председатель Госдумы Володин предложил распространить снос хрущёвок на регионы. Но перед этим посмотреть на начало реновации в Москве. А тогда министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в числе первых городов под реновацию называл Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Не везде идею поддержали. В то время мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сказал что не пожелал бы жителям города программу реновации как в Москве, назвав цитата по РБК «коммерческим проектом». Звучали мнения, что во многих регионах не хватит денег на снос хрущёвок. О том же в ходе прямой линии в июне прошлого года говорил президент Путин. Он отметил что реновация в Москве будет проводиться за счет столичного бюджета. Но у регионов таких денег нет, подчеркнул президент. И добавил, что ему бы хотелось, чтобы ситуация сложилась иначе.
Власти Сочи также не одобрили идею реновации в городе. Они назвали очень болезненным переселение многих людей перед Олимпиадой. Несмотря на это в Госдуме год назад объявили, что начали работу над законопроектом, который позволит массово переселять людей не только в Москве.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 13:09
Никто не сможет спрятаться и скрыться от всепроникающей всероссийской реновации!
Теперь дом любого простого гражданина будет под угрозой сноса.
pmasel 19 сентября 2018 | 13:13
В Москве забирают квартиру и землю, а дают только квартиру. Я уже не говорю, что дом может быть далеко не аварийным. Ну и как вишенка на торте существенное сокращение выдачи квартир очередникам.
nf5096004 19 сентября 2018 | 13:09
Самое интересное, что сносят не аварийное жилье, а подлежащее капитальному ремонту, в то время, как действительно аварийные дома не сносятся, а стоят и продолжают угрожать жизни жильцов
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 13:13
назначенные "народными избранниками", проходимцы и аферисты решают за всю РФ :)
впрочем, не решают а подмахивают любимцу гибрида, имея в виду распил бабла по всей стране
cromwel 19 сентября 2018 | 13:14
Все правильно. Грабить так всю страну. Это же какой полигон для распила, масштабы космические! Зачем экономику строить? Действовать надо быстро!!
trans 19 сентября 2018 | 13:15
Будет как в Москве - снесут дома в хорошем состоянии, но в хороших районах. А на окраинах люди будут продолжить жить в развалюхах.
x_signal 19 сентября 2018 | 13:32
Распил в масштабах всей страны...