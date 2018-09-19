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13:00, 19 сентября 2018

Новые выборы губернатора Приморья могут пройти через 3 месяца

Признать недействительными результаты второго тура рекомендовала краевому избиркому глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что были серьезные нарушения. В воскресенье при подсчете 98% бюллетеней официально лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а затем неожиданно победил «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого поддержал Владимир Путин.

В Кремле положительно относятся к решению ЦИК, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Андрей Ищенко заявил, что в отмене выборов нет необходимости, поскольку он уже победил, но готов участвовать в новых. Его соперник, «единоросс» Андрей Тарасенко, сначала отказался, но потом передумал.

Владимир Жириновский обвинил КПРФ в попытке захвата власти в Приморье. Лидер ЛДПР призвал кандидата от коммунистов Андрея Ищенко привлечь к ответственности за противоправные действия. Жириновский подчеркнул, что жители Приморья не должны поддерживать коммунистов, и по всей стране нельзя этого делать, — передает ТАСС.

Комментарии

18

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yralez 19 сентября 2018 | 13:11

Учителялки и мунгосы снова займут посты в комиссиях и снова у них будет масленица.
Снова получат премиальные за участие.

И ни одна сволочь не понесет уголовного наказания.

meteor1908 19 сентября 2018 | 13:21

yralez: "а где посадки?" (С)

vezdehod 19 сентября 2018 | 13:38

meteor1908:
"а где посадки?" (С)
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"Едрёна мать" ещё не готова к посадкам.

luger_max_otto 19 сентября 2018 | 13:31

Естественно, и при этом власть опять надеется на то, что за три месяца все как- нибудь рассосется.
Не чем основан такой оптимизм- неведомо.
Хутинскую банду- на пуй.

neyexo 19 сентября 2018 | 13:11

Просто пустили на самотек.
Виновных накажут и выборы пройдут как НАДО

georg100 19 сентября 2018 | 13:12

"Выявлены нарушения......"
А посадки будут за фальсификации?

huyt 19 сентября 2018 | 13:13

Жирик сам "слил" победу своего кандидата в Хабаровском крае. Ну а через 3 месяца благополучно власть продавит этого Тарасенко. А КПРФ во главе с Зю снова в очередной раз проиграла.

(комментарий скрыт)

protoukrop 19 сентября 2018 | 13:22

huyt: Какая же все таки лицемерная мразь этот Жирик.

mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 13:13


Ну и как теперь жуликам на местах относиться к поддержке нацдилера?
Сначала поддержал кандидата, а затем слил.

bosen48 19 сентября 2018 | 13:25

mikhail_spb_: Президент считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.

beobachter 19 сентября 2018 | 13:15

Теперь совсем понятно, почему ЛДПР и КПРФ считаются оппозицией! Они борются друг с другом за близость к Кремлю и Путину....

bosen48 19 сентября 2018 | 13:28

На выборы надо ходить, а не писать всякую галиматью на диване строчить. Но вам то диванным будет ничуть не лучше, если победят коммунисты.

kaplan911 19 сентября 2018 | 13:28

Безбашенные рулят во власти.
Манкурты.

jamba 19 сентября 2018 | 13:29

Страсти должны улечься! В декабре-январе, народу будет не до выборов. Они будут заняты подсчетом своих копеек на горошек для новогоднего салата;(((((((((((((((

dilevski1973 19 сентября 2018 | 13:36

А почему фальсификаторов не сажают?

peresvet73 19 сентября 2018 | 13:37

А кто принимал решение провести выборы на неделю раньше? Теперь она только "рекомендует".

dzeniss 19 сентября 2018 | 13:41

БАЛАГАН! И когда уже у Жириновского пасть слюнявая заткнется?! И кто понесет уголовную ответственность за срыв и фальсификацию выборов?!... Или это все пройдет как всегда "шито-крыто"?

drgonish 19 сентября 2018 | 13:46

Хорошая новость. Надеюсь, граждане в этот раз навалятся на избирательные участки более дружно. Не оставлять ни одного пустого места в журнале выдачи бюллетеней.

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