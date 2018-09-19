Новые выборы губернатора Приморья могут пройти через 3 месяца

Признать недействительными результаты второго тура рекомендовала краевому избиркому глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что были серьезные нарушения. В воскресенье при подсчете 98% бюллетеней официально лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а затем неожиданно победил «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого поддержал Владимир Путин.

В Кремле положительно относятся к решению ЦИК, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Андрей Ищенко заявил, что в отмене выборов нет необходимости, поскольку он уже победил, но готов участвовать в новых. Его соперник, «единоросс» Андрей Тарасенко, сначала отказался, но потом передумал.

Владимир Жириновский обвинил КПРФ в попытке захвата власти в Приморье. Лидер ЛДПР призвал кандидата от коммунистов Андрея Ищенко привлечь к ответственности за противоправные действия. Жириновский подчеркнул, что жители Приморья не должны поддерживать коммунистов, и по всей стране нельзя этого делать, — передает ТАСС.