Новые выборы губернатора Приморья могут пройти через 3 месяца
Признать недействительными результаты второго тура рекомендовала краевому избиркому глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что были серьезные нарушения. В воскресенье при подсчете 98% бюллетеней официально лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, а затем неожиданно победил «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого поддержал Владимир Путин.
В Кремле положительно относятся к решению ЦИК, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Андрей Ищенко заявил, что в отмене выборов нет необходимости, поскольку он уже победил, но готов участвовать в новых. Его соперник, «единоросс» Андрей Тарасенко, сначала отказался, но потом передумал.
Владимир Жириновский обвинил КПРФ в попытке захвата власти в Приморье. Лидер ЛДПР призвал кандидата от коммунистов Андрея Ищенко привлечь к ответственности за противоправные действия. Жириновский подчеркнул, что жители Приморья не должны поддерживать коммунистов, и по всей стране нельзя этого делать, — передает ТАСС.
Комментарии18
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yralez 19 сентября 2018 | 13:11
Учителялки и мунгосы снова займут посты в комиссиях и снова у них будет масленица.
Снова получат премиальные за участие.
И ни одна сволочь не понесет уголовного наказания.
meteor1908 19 сентября 2018 | 13:21
yralez: "а где посадки?" (С)
vezdehod 19 сентября 2018 | 13:38
meteor1908:
"а где посадки?" (С)
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"Едрёна мать" ещё не готова к посадкам.
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 13:31
Естественно, и при этом власть опять надеется на то, что за три месяца все как- нибудь рассосется.
Не чем основан такой оптимизм- неведомо.
Хутинскую банду- на пуй.
neyexo 19 сентября 2018 | 13:11
Просто пустили на самотек.
Виновных накажут и выборы пройдут как НАДО
georg100 19 сентября 2018 | 13:12
"Выявлены нарушения......"
А посадки будут за фальсификации?
huyt 19 сентября 2018 | 13:13
Жирик сам "слил" победу своего кандидата в Хабаровском крае. Ну а через 3 месяца благополучно власть продавит этого Тарасенко. А КПРФ во главе с Зю снова в очередной раз проиграла.
protoukrop 19 сентября 2018 | 13:22
huyt: Какая же все таки лицемерная мразь этот Жирик.
mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 13:13
Ну и как теперь жуликам на местах относиться к поддержке нацдилера?
Сначала поддержал кандидата, а затем слил.
bosen48 19 сентября 2018 | 13:25
mikhail_spb_: Президент считает приоритетом легитимность, чистоту и справедливость выборов, а не победу поддержанного им кандидата.
beobachter 19 сентября 2018 | 13:15
Теперь совсем понятно, почему ЛДПР и КПРФ считаются оппозицией! Они борются друг с другом за близость к Кремлю и Путину....
bosen48 19 сентября 2018 | 13:28
На выборы надо ходить, а не писать всякую галиматью на диване строчить. Но вам то диванным будет ничуть не лучше, если победят коммунисты.
kaplan911 19 сентября 2018 | 13:28
Безбашенные рулят во власти.
Манкурты.
jamba 19 сентября 2018 | 13:29
Страсти должны улечься! В декабре-январе, народу будет не до выборов. Они будут заняты подсчетом своих копеек на горошек для новогоднего салата;(((((((((((((((
dilevski1973 19 сентября 2018 | 13:36
А почему фальсификаторов не сажают?
peresvet73 19 сентября 2018 | 13:37
А кто принимал решение провести выборы на неделю раньше? Теперь она только "рекомендует".
dzeniss 19 сентября 2018 | 13:41
БАЛАГАН! И когда уже у Жириновского пасть слюнявая заткнется?! И кто понесет уголовную ответственность за срыв и фальсификацию выборов?!... Или это все пройдет как всегда "шито-крыто"?
drgonish 19 сентября 2018 | 13:46
Хорошая новость. Надеюсь, граждане в этот раз навалятся на избирательные участки более дружно. Не оставлять ни одного пустого места в журнале выдачи бюллетеней.