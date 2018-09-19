В России создадут сотовую сеть для чиновников и силовиков

Как пишут «Ведомости», ее оператором может стать Tele2.

Сеть беспроводной связи, заточенная под нужды чиновников и силовиков, появится в России к 2024 году. Соответствующее предложение содержится в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», который уже был одобрен правительством. Затраты на нацпрограмму оцениваются примерно в 73 миллиарда рублей, но какая часть этой суммы пойдет на создание сети, неизвестно.

Сеть должна работать по технологии LTE-450, которая отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных, говорится в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в режиме рации и передавать видео.

По словам источника «Ведомостей», все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» — бренд Tele2. Представители оператора заявили, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает эту возможность с властями.

Оператор Tele2 уже использовал сеть LTE-450 для обеспечения связью экстренных служб во время Чемпионата мира по футболу.