В России создадут сотовую сеть для чиновников и силовиков
Как пишут «Ведомости», ее оператором может стать Tele2.
Сеть беспроводной связи, заточенная под нужды чиновников и силовиков, появится в России к 2024 году. Соответствующее предложение содержится в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», который уже был одобрен правительством. Затраты на нацпрограмму оцениваются примерно в 73 миллиарда рублей, но какая часть этой суммы пойдет на создание сети, неизвестно.
Сеть должна работать по технологии LTE-450, которая отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных, говорится в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в режиме рации и передавать видео.
По словам источника «Ведомостей», все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» — бренд Tele2. Представители оператора заявили, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает эту возможность с властями.
Оператор Tele2 уже использовал сеть LTE-450 для обеспечения связью экстренных служб во время Чемпионата мира по футболу.
Комментарии1
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michael_zagorsk 19 сентября 2018 | 13:16
Чего мелочиться, сразу в Чебурашку. Только вот забылся я, а что, TCP/IP тоже сразу туда.... Четвёртая не наша, шестая не наша , давайте сразу версию 666