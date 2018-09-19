Московский кредитный банк сообщил о сложностях проведения операций
Московский кредитный банк сообщил о сложностях проведения операций – клиентам временно недоступен мобильный банк, и они могут столкнуться с задержками в работе оборудования в отделениях.
В банке подчеркивают, что проблема носит технический характер, — передает «Интерфакс».
Комментарии6
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danko1 19 сентября 2018 | 12:40
Обычное явление перед ликвидацией банка.
Но МКБ - крупнейший банк. Видно, хотят оставить только сбер и ВТБ, а остальные постепенно ликвидируют, а вместе с ними и тысячи коммерческих организаций, которые не вернут средства из ликвидированных банков.
Да и люди пострадают, у кого более 1400 тыс. руб. там лежит.
jetsam 19 сентября 2018 | 12:54
danko1: все проще и банальнее.
оутсорсинг отдан дочкам, зятьям, секретуткам-уткам....
соответственно, когда ваня-студент, нанятый за 20тыр уснет на работе - банк ложится...
не барское это же дело - работать. бояре числятся спецами только ....
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 13:41
danko1: " Видно, хотят оставить только сбер и ВТБ,"
должен остаться только один, в котором гибрид негласно будет иметь долю в 80%
sergo_25_26 19 сентября 2018 | 12:54
С таких заявлений начинаются крупные неприятности у банков. Все как под копирку.
sasass 19 сентября 2018 | 12:59
Выход один - это деревянные СЧЁТЫ - срочно надо их осваивать заново...
chubazzl 19 сентября 2018 | 13:34
Есть мнение, что большинство наших банков - просто сорняки, которые нужно пропалывать время от времени. А для страны нужны всего несколько крупных банков, которые будут заниматься реальной работой.