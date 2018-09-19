Московский кредитный банк сообщил о сложностях проведения операций – клиентам временно недоступен мобильный банк, и они могут столкнуться с задержками в работе оборудования в отделениях.

В банке подчеркивают, что проблема носит технический характер, — передает «Интерфакс».