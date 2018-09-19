Драматург Николай Коляда приговорен к полутора годам ограничения свободы по делу о ДТП

Решение вынес суд в Екатеринбурге. Как отмечает сайт Znak.com, Коляда должен будет раз в месяц отмечаться в полиции и получать разрешение на выезд из города. Также его обязали выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Отмечается, что драматург их уже выплатил.

ДТП произошло в июле прошлого года в Свердловской области.