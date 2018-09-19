Драматург Николай Коляда приговорен к полутора годам ограничения свободы по делу о ДТП
Решение вынес суд в Екатеринбурге. Как отмечает сайт Znak.com, Коляда должен будет раз в месяц отмечаться в полиции и получать разрешение на выезд из города. Также его обязали выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации. Отмечается, что драматург их уже выплатил.
ДТП произошло в июле прошлого года в Свердловской области.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 12:56
А к чему это "драматург Николай Коляда" ? Драматург за рулем чем-то отличается от других автомобилистов ? Или везде и всюду визжат "режиссёр Серебренников", "режиссёр Сенцов".. А эти субъекты чем-то отличаются от других воров и террористов ?..
wojskowy Марек Качоровски 19 сентября 2018 | 13:01
abuvgrobu: А с чего вы взяли, что Коляда вор и террорист? Не волнуйтесь, если напишут про вас, то точно не укажут вашу профессию, просто напишут-умственно отсталый, а иначе как вы могли написать такую чушь?
neyexo 19 сентября 2018 | 13:16
wojskowy:
ну говорила же покойная Новодворская - "Нью-Ёрк и другие европейские города"
grazschdanin 19 сентября 2018 | 13:13
Вчера в Басманном суде Москвы обвиняемый в хищении 130 млн рублей режиссер и руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников признался, что бухгалтерия «Седьмой студии» обналичивала полученные из бюджета деньги, чтобы платить меньше налогов.
Такая информационная бомба, а на Эхе тишина.
stardog 19 сентября 2018 | 13:34
grazschdanin: Вообще-то это признание двухмесячной давности, какая уж тут новость? )))
neyexo 19 сентября 2018 | 13:14
объясните, к драматургам должны быть такие же поблажки, как для режиссеров и акционистов?
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 13:20
neyexo: " к драматургам должны быть такие же поблажки, как для режиссеров и акционистов?"
к драматургам должны быть такие же поблажки, как для вертухаев, попов, депутатов разных госдум и прочих лиц с пониженной социальной ответственностью, занимающих захваченные ими посты и кресла