Северная Корея пообещала демонтировать ракетный полигон и ядерные объекты
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время впервые посетит Сеул. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров глав Северной и Южной Корей.
Кроме того, стороны договорились о мерах по снижению рисков военных столкновений.
Комментарии2
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jetsam 19 сентября 2018 | 12:44
а у нас путен обещал быть гарантом Конституции и что?
виолончелист уже доказал: обещать - не значит жениться.
sasass 19 сентября 2018 | 13:11
Если это так , то Россия останется без носителя информации по научнотехническим знаниям по атомной энергетике и ракетостроению ,ибо вся Советская научная мысль законсервирована там...