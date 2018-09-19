Северная Корея пообещала демонтировать ракетный полигон и  ядерные объекты

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время впервые посетит Сеул. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров глав Северной и Южной Корей.

Кроме того, стороны договорились о мерах по снижению рисков военных столкновений.