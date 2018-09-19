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12:32, 19 сентября 2018

Северная Корея пообещала демонтировать ракетный полигон и  ядерные объекты

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время впервые посетит Сеул. Такая договоренность закреплена в совместном заявлении по итогам переговоров глав Северной и Южной Корей.
Кроме того, стороны договорились о мерах по  снижению рисков военных столкновений.

Комментарии

2

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jetsam 19 сентября 2018 | 12:44

а у нас путен обещал быть гарантом Конституции и что?
виолончелист уже доказал: обещать - не значит жениться.

sasass 19 сентября 2018 | 13:11

Если это так , то Россия останется без носителя информации по научнотехническим знаниям по атомной энергетике и ракетостроению ,ибо вся Советская научная мысль законсервирована там...

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