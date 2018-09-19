«Единоросс» Андрей Тарасенко заявил, что будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья
Примерно полчаса назад агентство ТАСС сообщило, что он отказался. Новую позицию временно исполняющий обязанности главы региона озвучил на митинге во Владивостоке, — передает «Интерфакс».
На другом митинге выступил его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он выступил против отмены результатов голосования.
Коммунист Андрей Ищенко во втором туре лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, но победа была отдана кандидату от «Единой России». Которого публично поддержал Владимир Путин.
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Приморья признать результаты губернаторских выборов недействительными из-за нарушений и назначить новые выборы через три месяца.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ansh 19 сентября 2018 | 12:38
Жулики маневрируют.
А где у/д?
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 12:43
А у него, похоже, выбор- или в губеры, или на зону. Причем не вертухаем, а наоборот.
kindman_a 19 сентября 2018 | 12:52
luger_max_otto:
Этих гнид вообще можно отогнать от кормушки, а?!
dvdd 19 сентября 2018 | 13:00
kindman_a: примерно с тем же успехом, как уговорить клещей и комаров не кусаться
luger_max_otto 19 сентября 2018 | 13:02
Видимо, нет. Следовательно...
lenin3 19 сентября 2018 | 12:38
Из Кремля позвонили,сказали,что к Тарасенко отправили посылку с утюгами и паяльниками?)))
huyt 19 сентября 2018 | 12:49
lenin3: Как всегда ждал указаний сверху. Порочная "совковая" административно-командная система видимо бессмертна. Тарасенко можно уже и не думать самому, за него уже подумали.
gvs 19 сентября 2018 | 12:39
Его в дверь, а он - в окно... Хоть тушкой, хоть чучелком... ))))
netlg 19 сентября 2018 | 12:42
Правильные такие ребята, будут брать измором-выбираться, пока не выберутся...
agronom 19 сентября 2018 | 12:45
Поскольку пересчет голосов привел бы к победе Ищенко пришлось выборы признать недействительными. Уже по старой схеме выпущен на центральные каналы надежный и проверенный господин Жириновский с запасом фекалий для коммунистов.
srk2658lu 19 сентября 2018 | 12:47
Элла, а какой кандидат нарушал выборы?
platonnekafrin 19 сентября 2018 | 12:48
Им точно нужна своя телефонная сеть! А то пока Путин по "Мегафону" до него дозвонится, он, блин, даже пол успеет поменять три раза.
unprejudiced 19 сентября 2018 | 12:48
Все понимают что выиграет сильнейший, то есть Единая Россия. К чему лишняя трата бюджетных денег?! Я против и требую признать победителем Тарасенко.
dvdd 19 сентября 2018 | 13:03
unprejudiced: интересно, ты успеешь уволиться от пригожина до момента, когда твоего сильнейшего будут вешать на фонарном столбу, а лог твоих высеров на форумах найдут в архиве?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:49
А разве может участвовать в выборах тот, кого уличили в фальсификациях?
forum_participant 19 сентября 2018 | 12:50
Надо срочно вводить смертную казнь с конфискацией имущества за хищения и взятки для губернаторов. Пусть пишут подписку что согласны с этим, если вскроются подобные факты в отношении них. Посмотрим, какая тогда выстроится очередь, желающих быть губернатором.))
agriment 19 сентября 2018 | 13:08
forum_participant:12:50 " Надо срочно вводить смертную казнь с конфискацией имущества за хищения и взятки для губернаторов"
- Надеетесь понятие "Трастовое управление" введут в ГК РФ?.
-У губернаторов будут не только "талантливые" жёны,
но и "талантливые" прислуги на доверии...у которых губернаторские семьи будут круглогодично "гостить" в условных Лондонах и на условных Карибских островах....
vadimp 19 сентября 2018 | 12:55
"Глава ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Приморья признать результаты губернаторских выборов недействительными из-за нарушений и назначить новые выборы через три месяца."
И делать изберкому Приморья, прежде чем назначать новые "выборы", сажать нарушителей? Опять же, где где был сам изберком, куды смотрел? Самораспуститься?
atmosferik 19 сентября 2018 | 12:58
Что-то я не понял! Выборы в два тура прошли , бабки потратили , репутацию подмочили - и что , никто не виноват? С кого потери взыщем? Почему не наказывают тех , кто подсчёт голосов фальсифицировал и всячески препятствовал "свободному волеизъявлению Народа"? "Посадки" где!!?? А так можно бесконечно дурить население всякими ,якобы, выборами , а потом просто назначить нужных , ,"а вы Никто! "
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 13:00
Товарищ старается отработать "доверие партии", не смотря на проигрыш во втором туре, который правда "замылили" всеми правдами и неправдами!
ly4_sveta 19 сентября 2018 | 13:00
Путин заставил. За три месяца его холуи такого
напридумывают, создадут и втюхают, разведут и
спровоцируют, запугают и подкупят...
Вон пенсионную реформу тоже как спустили на
тормозах, схитрили и выкрутились. Гэбэшные психологи
изучили российских холопов досконально, вся
подноготная им известна, вся трусость, продажность,
страх и пофигизм.
dwon 19 сентября 2018 | 13:00
Ничё, Эллочка. Эту вашу удобную жизнь помальеньку пробьют.
cosmo_ 19 сентября 2018 | 13:03
Блин - как девочка на первом свидании - то "буду", то "не буду"...
Кто за это чмо голосовал то??
j_partizan 19 сентября 2018 | 13:06
Народ проголосовал не за того кандидата?
Будут голосовать пока не прголосуют за нужного.
zelator 19 сентября 2018 | 13:07
Если вор попался на кармане, ему нужно дать вторую попытку через три месяца. Где-то так.
ramses333 19 сентября 2018 | 13:15
Голосование за Ищенко было чисто протестным (протест против закона о повышении возраста выхода на пенсию). Кремль дает понять стране, что готов ломать эти настроения через колено, опираясь на силовиков. Приморцам - выстоять и показать пример остальным регионам.