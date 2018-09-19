«Единоросс» Андрей Тарасенко заявил, что будет участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Примерно полчаса назад агентство ТАСС сообщило, что он отказался. Новую позицию временно исполняющий обязанности главы региона озвучил на митинге во Владивостоке, — передает «Интерфакс».

На другом митинге выступил его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он выступил против отмены результатов голосования.

Коммунист Андрей Ищенко во втором туре лидировал вплоть до подсчета 98% бюллетеней, но победа была отдана кандидату от «Единой России». Которого публично поддержал Владимир Путин.

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила избиркому Приморья признать результаты губернаторских выборов недействительными из-за нарушений и назначить новые выборы через три месяца.