Владимир Лукин: Россия только выиграет от возможного объединения Северной и Южной Кореи

Россия только выиграет от возможного объединения Северной и Южной Кореи. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

«Улучшение отношений между Кореями облегчит торговые отношения России с Южной Кореей и обеспечит более спокойные пограничные условия с КНДР. Надо в меру наших сил этому содействовать», — сказал сенатор.

Как стало известно, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг.