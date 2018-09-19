Владимир Лукин: Россия только выиграет от возможного объединения Северной и Южной Кореи
Россия только выиграет от возможного объединения Северной и Южной Кореи. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.
«Улучшение отношений между Кореями облегчит торговые отношения России с Южной Кореей и обеспечит более спокойные пограничные условия с КНДР. Надо в меру наших сил этому содействовать», — сказал сенатор.
Как стало известно, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду подписали военное соглашение, которое де-факто является договором об официальном окончании Корейской войны 1950-1953 гг.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polikarpich 19 сентября 2018 | 12:18
Объединение - это вряд ли. Громко сказано. Ыну это зачем? Кем он тогда будет? Отставной козы барабанщиком?
Так, слегка попрогинается, хвостиком повиляет, косточку выпросит...
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 12:27
polikarpich:
а, собственно, кого интересует мнение членов клоповника под названием "совфед"? эти члены нигде не играют никакой роли - только проедают бюджетные деньги
eniro 19 сентября 2018 | 12:58
archibald_dandy_esquire: polikarpich: Давно не было слышно. Россияне могут забыть. Промой ушен называется.
cromwel 19 сентября 2018 | 12:19
Я помню что Россия так же выиграет от введения санкций. И Крым нам типа ни копейки стоить не будет.
avp235 19 сентября 2018 | 12:20
Не только Россия, а все. Главным образом, конечно, обе Кореи. А Ким в третьем поколении, видимо умнее, чем первые два.
sasass 19 сентября 2018 | 12:20
Ын умнее делается , а наши почему-то глупеют и поэтому могут разругатся и с новым образованием...
alexeycapitan 19 сентября 2018 | 12:32
От объединения Корей выиграют все, кроме США. Вот они и мутят воду уже столько лет. Но сколько веревочке не виться...
avp235 19 сентября 2018 | 13:05
alexeycapitan:
??????