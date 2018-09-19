Во Львовской области запретили исполнение песен на русском языке

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, соответствующий мораторий будет действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины». Решение было принято накануне, за проголосовали 57 депутатов при необходимых 43. При этом они готовят обращение к Верховной Раде с требованием распространить такой запрет на всю Украину.