Во Львовской области запретили исполнение песен на русском языке
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, соответствующий мораторий будет действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины». Решение было принято накануне, за проголосовали 57 депутатов при необходимых 43. При этом они готовят обращение к Верховной Раде с требованием распространить такой запрет на всю Украину.
Комментарии87
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mikhail_spb_ 19 сентября 2018 | 12:10
И на каком языке теперь петь песню про "дядю вову и последний бой"?
kapitonovih_36 19 сентября 2018 | 12:17
mikhail_spb_: ну...теперь какоы заживут...как во хранции...
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:42
На самом деле укрнацики тупо и незатейливо убирают конкурента. Ну какой в смысле культуры для двуязычного украинца украинский язык конкурент русскому языку?
kottigr1 19 сентября 2018 | 12:46
repmvbx_y: Как же теперь проклятые жидобандеровцы будут пить кровь русских младенцев ? Ведь раньше они их выявляли по русской речи...
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:47
kottigr1: Да. Согласен. Трудновато им будет. Но как обычно идиот создает проблемы для себя сам.
kottigr1 19 сентября 2018 | 12:50
repmvbx_y: Ваши бы слова, да Путину в уши.. Может быть он хотя бы подумал бы, перед тем как красть украинский Крым..
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:57
kottigr1: /красть украинский Крым./
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Во влажных снах он украинский. Еще напишите, львовский или бандеровский.
_______________________
/Может быть он хотя бы подумал бы,/
_______________________
Ну это у вас в параллельной вселенной думают только боги из-за океана.
kottigr1 19 сентября 2018 | 13:00
repmvbx_y: Во влажных снах он украинский.
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Для всего мира Крым - украинский, ну разве что кроме одной очень большой психиатрической больницы..
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:05
kottigr1: /Для всего мира Крым - украинский/
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Не надо путать Весь мир со списком американских шестерок
cosmo_ 19 сентября 2018 | 13:05
kottigr1:
А с хрена ли он вдруг стал Краинским??
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:26
cosmo_: в соответствии с решениями ООН например
andy27 19 сентября 2018 | 13:32
kryimzdick: а по каким решениям ООН Франция и Израиль позавчера ебо.или по суверенной Сирии ? Увы международное право осталось но только не для всех, а слабеньких
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:34
andy27: а хрен их знает. Наверное, мочат террористов
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:53
repmvbx_y: идиот создает проблемы для себя сам.
Когда поставляет асадовским мартышкам системы ПВО
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:02
kryimzdick: Не без этого. Это, несомненно, очень плохо. Но других писателей (союзников) там нет.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:05
repmvbx_y: Значит и делать там нечего
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:12
kryimzdick: /Значит и делать там нечего/
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Ты опять лезешь не в свое дело. Удивляюсь, почему у либералбольшевиков всегда разные рецепты по применению силы для России и для США, например.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:15
repmvbx_y: потому что такие результаты плачевные.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:52
repmvbx_y: Допустим в Москве 1942 года песни на немецком языке по радио тоже не играли
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:55
kryimzdick: /Допустим в Москве 1942 года песни на немецком языке по радио тоже не играли/
_________________
А что, много было немцев и "немцеязычных" в Москве в 1942 г.?
А что, у Сталина свечной заводик был в Гамбурге?
А что шнапс немецкий тов. Каганович в Китай переправлял?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:06
repmvbx_y: Ну а нахрен в Львове завывания Киркорова?
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:09
kryimzdick: kryimzdick: /Ну а нахрен в Львове завывания Киркорова?/
________________
Я не понял, а Макаревича как слушать? Ты думай прежде чем строчить.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:11
repmvbx_y: Макаревича? Тебе - каком.
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:15
kryimzdick: /Макаревича? Тебе - каком. /
______________
Признайся, это домашняя заготовка, бибизьян? Ты не мог так остроумно симпровизировать.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:16
repmvbx_y: признайся, что ты тупо обосрался.
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:18
repmvbx_y: / /Ну а нахрен в Львове завывания Киркорова?/
_________________
Бедное животное. Кто же тебя пытает одним Кирковровым?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:25
repmvbx_y: а ты, животное, распеваешь все время "дядя Вова мы за тебя умрем"?
eniro 19 сентября 2018 | 13:34
repmvbx_y: Второе А вычеркивай. За пол-года не дошло? Бывает. По первому и третьему :скока и чего, информация в инете...
andreyoo 19 сентября 2018 | 13:00
kryimzdick: Допустим в Москве 1942 года песни на немецком языке по радио тоже не играли
-- А-ха-ха! Я был уверен, обязательно найдется такой дурень. Спасибо не подвел!
Только в 1942 году СССР и газ из Германии в Японию через свою территорию не гонял. И уж тем более не просил Штаты потребовать от Германии, чтоб та не прекращала.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:07
andreyoo: Это не повод играть по радио всякую гнусность.
nina51 19 сентября 2018 | 13:04
А почему украинцы на сайте Эха по русски пишут ? Це вони не патріоти України ? )))
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:12
nina51: Украинцы, в отличиии от прижопинских, знают по три-четыре языка и на них пишут где хо.
nina51 19 сентября 2018 | 13:18
kryimzdick: в ну тогда конечно, полиглоты из Жмеринки )))
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:20
nina51: Я вот поражался в самом начале 80-х на отдыхе в Абхазии. Тамошние дети учили в школе абхазский, грузинский, русский и иностранный какой-нибудь. А я такой из России, там только русский и немного английского. И всё.
glebbalbesov 19 сентября 2018 | 13:08
kryimzdick: угу. Тока и газ Гитлер у Сталина не покупал, да и милльон заробитчан в Германию на заработки не ездил. И делаем выаод-Ваш пример тупой и никаким боком не подходит под данную ситуацию. Но Вам то поуху...
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:13
glebbalbesov: Объясняю для тупых. Вы ненавидите украинцев. Какого хера они должны слушать язык тех, кто их ненавидит? А уж ненавидите вы потому, что жертвы пропаганды или потому, что сами на эту пропаганду работаете - другой вопрос.
nina51 19 сентября 2018 | 13:21
kryimzdick: Чудак человек ))) Они думают на русском языке, т.е. слухают его внутри себя )))
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:24
nina51:
Да не бреши. Ты думаешь, если ты кроме русского ничего не понимаешь, то и весь остальной мир так же.
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:23
kryimzdick: Ну ты же ненавидишь русских, а пальчики об клаву ситраешь исключительно на языке Толстого и Пушкина.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:28
repmvbx_y: Я вовсе не ненавижу русских. С чего ты взял. Я сам местный, я ненавижу путинских и дураков, ими обманутых. А насчет Толстого и Пушкина ты себе льстишь. Язык у тебя скудный.
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 13:34
kryimzdick: /Я вовсе не ненавижу русских./
__________________
Ненавидишь. Пока не докажешь что тут все ненавидят украинцев на твоем лбу это клеймо.
andy27 19 сентября 2018 | 13:37
kryimzdick: так не принудительно ж их заставляют слушать, ну ежели б этот закон про обществ. места, ну тогда ладно. А дома на кухне - хочешь не слушай, а хочешь - опять не слушай - концлагер нацики строят успешно
eniro 19 сентября 2018 | 12:28
mikhail_spb_: Штирлиц и в Берлине выход нашел. Чем запупенцы хуже?
sasass 19 сентября 2018 | 12:11
Чудаки не понимают , что без русских Украина целостной не может быть - Гитлер тоже не понимал это ....
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 12:19
sasass: " не понимают , что без русских Украина целостной не может быть - Гитлер тоже не понимал это .... "
Гитлер как раз понимал это, поэтому, захватив Украину, решил присоединить к ней всех русских вплоть до Китая
rom8883 19 сентября 2018 | 12:26
sasass: С Россией уже попробывали. Крым и Донбас ку-ку. Хорошо Одесса отбилась.
eniro 19 сентября 2018 | 12:48
sasass: Так и вы же этого не понимаете. Для вас представляет проблему:- Как это? Русский и вдруг гражданин Украины, да еще и знает мову, разделяет культурные ценности и поддерживает политику государства? И почему это? Объясняю. Это потому, что нам здесь во всех отношениях комфортно. Повторяю, во всех отношениях никакого притеснения, реально все нации национальности. народности... равны. Эксцессы случаются даже в космических кораблях...
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:54
eniro: Кто реально хотел Путина - уже в Москве давно
eniro 19 сентября 2018 | 13:03
kryimzdick: Согласен. А кто теперь-то не пускает? Лень выше политических предпочтений?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:04
eniro: Значит не хотят.
cosmo_ 19 сентября 2018 | 13:07
eniro:
А у Украины есть политика??? Вот так шутканул....
eniro 19 сентября 2018 | 13:23
cosmo_: Может быть ты прав. То, что агрессору дерут задницу и пожалуй это уже ощущает не только его армия но и задумался его народ. Это не политика-это "опускание", в хорошем смысле слова.
nitsahon 19 сентября 2018 | 12:11
похоже пора командировать в львовскую область мастеров культуры(или просто туристов),хорошо поющих на русском языке...
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:55
nitsahon: ну попробуй
nersesov 19 сентября 2018 | 12:11
запрет должен быть тотальным! Оперы, песни, книги, инструкции по эксплуатации, аннотации к лекарствам и пр. - все должно быть исключительно на украинском языке, причем на его западном диалекте, чтобы было максимально для русских.
archibald_dandy_esquire 19 сентября 2018 | 12:21
nersesov:
не паникуйте - учите английский и свободно прочитаете и поймёте " оперы, песни, книги, инструкции по эксплуатации, аннотации к лекарствам и пр. "
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:38
archibald_dandy_esquire: Как английский поможет в изучении опер и песен на русском?
kryimzdick 19 сентября 2018 | 12:55
repmvbx_y: А че там за оперы такие, без которых жить нельзя, и часто ли их слушает например бабушка Маня из псковской области?
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:59
kryimzdick: /А че там за оперы такие, без которых жить нельзя/
_______________
А это не твое дело, и не дело львовских реконструкторов государства.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:08
repmvbx_y: Так что за оперы-то такие живительные, что без них никак? Сразу оперы. Попсу они гоняли, и не московскую, а свою же киевскую, которая на 80% русскоязычная пока и зарабатывает больше в России.
nersesov 19 сентября 2018 | 12:46
archibald_dandy_esquire: отличный совет! Я бы даже придал этому совету статус указа президента Украины.
benin_papa__ 19 сентября 2018 | 12:12
О, мля!
Ну все, сейчас выяснится, что все 86% населения останков СССР уже взяли билеты во Львов. И забронировали номера в гостинице.
И именно с целью попеть там песни на русском языке.
А злые жидобЕндеровцы злокозненно их обломали))
polikarpich 19 сентября 2018 | 12:20
Оп-па!!!
Шикарная тема для ватрушек. Все сюда!!! Изощряться в остроумии типа.
repmvbx_y 19 сентября 2018 | 12:35
polikarpich: Ватники явно засели в во львовских законодательных органах. Другого объяснения просто нет.
Не надо считать это остроумием, типа.
abuvgrobu 19 сентября 2018 | 12:21
Ой, не буду горевать
Буду танцюваты
Никто мэнэ не любэ,
Никто не приласкае,
Пиду я у садочок,
Наемся червячкив!
А червячки чудови,
Такие колёрови
Я покладу их в ротик
И тихо ням, ням, ням... Гг
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:00
abuvgrobu: Це восточноукраинский суржик, в западноукраинском есть свои расхождения с литературным украинским, но совсем другие. Наследие Австро-Венгрии.
krypton84 19 сентября 2018 | 12:25
Самое интересное, что гос.СМИ распространяют новость под заголовком "В Львовской области официально запретили русский язык"
hodak47 19 сентября 2018 | 12:25
А на аглицком можна?
timwlad89 19 сентября 2018 | 12:28
Во Львовской области запретили исполнение песен на русском языке
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, соответствующий мораторий будет действовать «до момента полного прекращения оккупации территории Украины». Решение было принято накануне, за проголосовали 57 депутатов при необходимых 43. При этом они готовят обращение к Верховной Раде с требованием распространить такой запрет на всю Украину.
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Ну свиньячему стаду евреев на Украине и в Израиле остаётся теперь только вопить о свинячьей основе вероисповедания для создания национальных украинской и еврейской свиньячьей государственности.
Проблема только,эти свиньячьи украинские и еврейские религиозные государственности никто содержать не желает.
Вчера евреи на передаче еврея господина Соловьёва опять пластинку завели о больших потерях русских в годы ,забыв что воевали против всей Европы во второй мировой и умалчивая что именно еврейская свиньячья религия СССР жрать за чужой счёт и стала причиной Второй Мировой Войны .
В общем русское быдло,вам надобно и сдаться в рабы евреям и не рыпаться,а то всех побьют и перестреляют и говгна наделают как в 1990тых.
Потому к стати в Германии все концентрационные лагеря которые якобы экспонаты,но подерживаются в рабочем
состоянии именно для урегулирования численности свиньячьего еврейского стада визжащих и своём мировом господстве еврейских украинских свиней
terens 19 сентября 2018 | 12:29
Интересно, нужно ли в польше и белоруссии запретить песни на украинском? всетаки укры там хорошо погуляли во время вов2.
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:01
terens: Там и русскоязычные знатно погуляли.
ostapba 19 сентября 2018 | 13:11
terens: гимностерки до сих пор на гиляках висят с кепками синего околыша даже?
fgk54 19 сентября 2018 | 12:46
А как насчет известных русских романсов Чайковского, Глинки, Рахманинова и так далее? Что, разве что петь на мове. А как насчет опер того же Чайковского? Например, как петь арию Ленского "Куда, куда вы удалились ... ". Может быть "Куды, куды ви відлетіли " . Блестяще!
kryimzdick 19 сентября 2018 | 13:03
fgk54: Можно не Евгения Онегина, можно Аиду или Травиату на языке оригинала. Ничем не хуже. Чайковский наше местное московско-питерское наше всё, только из-за безрыбья. Никакой особо ценной русской культуры не существует, лишь заимствования и повторения из западной. Как кремлевские стены, которые нам так дороги, а в Италии их пруд пруди.
nina51 19 сентября 2018 | 13:36
kryimzdick:а западная откуда заимствовала ? )))
ed10075 19 сентября 2018 | 12:54
Кто-то должен первым остановиться в этой гонке идиотизма-национализма.
Была надежда, что первыми это сделают украинцы.
victor620 19 сентября 2018 | 12:55
Европейская демократия в действии, следующий этап Москоляков на гиляку, и вот вам ответ почему русскоговорящий крым пошел на референдум в 2014 году и проголосовал за воссоединение с Россией.
bandera 19 сентября 2018 | 12:55
Владимирский централ.Шарик и тд. Вот же Бандеры Католики Пиндосы и англы с саксами творят то.
andreyoo 19 сентября 2018 | 12:57
Бл.! Это же ПЯТЬ, товарищи!
Но остается не понятным, можно ли читать стихи на русском? А прозу?
А если "говорить прозой" можно, почему нельзя "петь стихами"? Украинская государственность от песен страдает сильнее? Почему?
piterjanis 19 сентября 2018 | 12:59
Только на Польском!
glebbalbesov 19 сентября 2018 | 13:05
И верно...а чего только песни? Просто запретить русску мову вообще. Вот ржака тогда будет в Раде..И конечно все кто верещали про отсутствие национализЬма вна украине объяснят и это....Когда уже начнут рассказывать как хероически украина сдержала наступление сотни тысяч российских солдат под Донецком и Луганском.
kunst54 19 сентября 2018 | 13:07
"Распространить запрет на всю Украину" - это уже звучит как песня. Но интересно, как, например, зазвучат тогда на украинском "С одесского кичмана", "Одесса, жемчужина у моря", "Ты одессит, Мишка" и другие одесские песни? Ведь Одесса - тоже украинская территория.
ixy6 19 сентября 2018 | 13:08
А чё тока песни-то? Вопрос русского языка нужно решать кардинально и бесповоротно! Например, издать закон, по которому хохол, пиздящий по-русски, официально признаётся пидapacом, а хохлушка - шаболдой, и тогда уж стопроцентное "остоточно прощевай кацапской мове" наступит.
grazschdanin 19 сентября 2018 | 13:10
Народ Украины, я так понимаю, никто не спросил.
yakuleb 19 сентября 2018 | 13:12
После того, как фашизм переименовали в либерализм, у либерало - фашистов открылось второе дыхание. Смрадное, правда, но открылось.
janychar 19 сентября 2018 | 13:19
Кому запретили? Кто запретил? Что будет за нарушение? Исполнение по телевидению и радио, или в домохозяйствах? Что за дебильная новость? Кстати, больше нигде пока об этом не слышал.
vladlenvolkov 19 сентября 2018 | 13:21
Еще евреев желательно выселить в отдельный городской район. Вот тогда заживем!